Обещание не расширять НАТО на восток: почему Западу никогда нельзя верить на слово

В западных СМИ всплыл документ, свидетельствующий о том, что руководство США и НАТО годами врало миру о своих обязательствах по «нерасширению» Альянса на восток

Одной из причин новой холодной войны, которая сейчас разворачивается на наших глазах в мире, вне всякого сомнения, стало стремительное расширение в восточном направлении блока НАТО.

Так, в 1999 году в Альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 – Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 – Албания и Хорватия, в 2017 – Черногория, а в 2020 – Северная Македония. Здесь нужно сделать очень важную ремарку. «Дранг нах Остен» в исполнении Альянса начался в тот период, когда отношения между Москвой с одной стороны и Вашингтоном с Брюсселем с другой были, условно говоря, теплыми.

12 марта 1999 года министры иностранных дел Польши, Венгрии, Чехии в присутствии госсекретаря США Мадлен Олбрайт поставили свои подписи под документом, окончательно подтверждающим членство их стран в НАТО. До судьбоносного разворота самолета Евгения Примакова над Атлантикой оставалось еще почти две недели. И потом еще несколько лет Москва активно пыталась наладить отношения с Западом.

Таким образом, блок НАТО наступал на Россию, несмотря на ее покладистость и лояльность. Москву осознанно загоняли в угол в одностороннем порядке. Россия оказалась в положении спортсмена, пытающегося строго по правилам маркиза Куинсберри отбиваться от толпы гопников, налетевших на него с кастетами, битами и «розочками». Российский МИД традиционно «выражал озабоченность» и пытался объяснять, почему «так нельзя», но получал в ответ из Брюсселя и Вашингтона исключительно саркастичные ухмылки.

Сильно нервничать Запад стал на фоне событий начала 2000-х на постсоветском пространстве. Тогда население бывших республик СССР начало массово осознавать – что-то идет не так, и с развалом Союза они явно прогадали. Все больше жителей Украины, Молдавии и других бывших членов «братской семьи» стали с надеждой поглядывать на Москву.

На Украине вместо «многовекторного» Леонида Кучмы президентом едва не стал Виктор Янукович, электоральная популярность которого благодаря пророссийским лозунгам всего за два месяца взлетела в три раза. Запад ответил на это серией «оранжевых» революций. Россия же не оказала деятельного противодействия ни одному из проамериканских переворотов, уважая «внутренние дела» соседей. Хотя расколоть ту же Украину в 2004-ом можно было запросто.

В поддержку Виктора Януковича и против назначенного из Вашингтона «третьего тура выборов» на Юго-востоке началось настоящее народное восстание. Однако в конечном итоге ситуацию отдали на откуп Западу, который, правда, провалил все, что мог провалить, и повторно провести своего кандидата в 2010 году не смог, на время растеряв критическую массу «бродячих активистов», необходимых для нового переворота.

Россия на этом фоне, хоть и не предпринимала еще деятельных мер по противодействию Альянсу, но начала все громче и громче напоминать о том, что коллективный Запад на фоне сдачи Михаилом Горбачевым позиций Советского Союза в Центральной Европе дал Москве гарантии относительно «нерасширения» НАТО не Восток.

«Это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить – против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит… Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". "И где эти гарантии?"», - поинтересовался Владимир Путин, выступая со своей знаменитой Мюнхенской речью.

Однако на Западе на вопросы Москвы отреагировали своеобразно. Там стали утверждать, что в Альянсе никто гарантий «не расширяться на восток» не давал.

Повторялось это неоднократно, а буквально на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Der Spiegel заявил следующее: «Это просто не соответствует истине, такого обещания никогда не давалось, никогда не было такой закулисной сделки. Это попросту неверно».

Получается, в Москве все просто придумали?

Министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер не заявлял 31 января 1990 года: «что бы ни происходило в странах Варшавского договора, расширения территории НАТО на восток, то есть ближе к границам Советского Союза, не будет»? И не говорил несколько дней спустя лично главе советского МИД Эдуарду Шеварнадзе: «НАТО не будет расширятся на восток»? И не давал тому же Шеварнадзе госсекретарь США Джеймс Бейкер «железные гарантии того, что юрисдикция или силы НАТО не будут продвигаться на восток»? И не сообщал Госдеп в своем пресс-выпуске от 13 февраля 1990 года: «США поддерживают объединённую Германию в НАТО но готовы обеспечить, что военное присутствие НАТО не будет расширяться далее на восток»?

Все это ложь?

Но вот незадача. На днях тот же Der Spiegel обнародовал забавный документ, обнаруженный в британском архиве и изначально имевший гриф «секретно». Речь в нем идет о встрече глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 года. Все они признали, что расширение Альянса на восток «неприемлемо». А представитель ФРГ заявил: «В переговорах «2+4» мы ясно дали понять, что мы не будем расширять НАТО за Эльбу. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО».

Так что же мы имеем в сухом остатке?

Столтенберг и другие западные политики, говорившие о том, что гарантий «нерасширения» не было, банально врали.

Гарантии были. Просто устные. Горбачев и компания подпевающих ему так были ослеплены «белым и пушистым» Западом, что верили ему на слово. Ну как могут обмануть самые прекрасные люди на Земле? Да вы что…

То, что гарантии не были положены на бумагу, это, конечно, вина советского руководства. И в первую очередь – Горбачева и Шеварнадзе. Сторонники формально-юридического подхода к вопросу исходят из принципа: «Обещать – не значит жениться». Однако многие эксперты ссылаются на практику времен холодной войны, когда неформальные заверения имели огромную силу и фактически поддерживали мировое равновесие. Например, фактически таким образом был разрешен Карибский кризис.

В любом случае, расширение НАТО на восток было поступком глубоко аморальным и свидетельствующим об изначально агрессивных намерениях Запада. С учетом этого, Россия может считать себя совершенно свободной от любых моральных обязательств, как в отношении НАТО, так и в отношении его миньонов, вроде киевского режима.

Пытаться поддерживать реноме «хорошего парня» в глазах тех, кто играть по правилам не собирается, - удовольствие слишком дорогое. Отходить от него нужно было еще в 2014 году. А сейчас ситуация не просто «назрела», а даже «перезрела».