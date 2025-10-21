Рваные раны feat. Nagart, Конвисер и МПТРИ «Соловьи» (кавер «Бригадного подряда»)

Рваные раны feat. Nagart, Конвисер и МПТРИ «Соловьи» (кавер «Бригадного подряда»

Исполнитель: Рваные раны feat. Nagart, Конвисер и МПТРИ, Название: «Соловьи», Стиль: панк-рок, Год. 2025

В группе «Бригадный подряд» в полном соответствии с ее названием были разные лидеры, составы и авторы песен. В определенный период на первый план выдвигался Юрий Соболев, который и написал песню «Соловьи». Название отсылает к питерскому сленгу предположительно из арсенала митьков, хорошо характеризующего неугомонных выпивох, которые вместе с криками соловьев стягивались к пивному киоску. В репертуаре «Бригадного подряда» эта вещь долгое время считалась проходной балладой, пока ее в 2005 году не перепел Михаил «Горшок» Горшенев из «Короля и Шута».

Нынешние панки тоже ориентируются не столько на «Бригадный подряд», столько на Горшка. Именно так песня «Соловьи» звучит в исполнении «Рваных ран» и приглашенных звезд — в частности это видно по строчке «соловьи, я не с вами», тогда как в оригинальной версии было «соловьи, вместе с вами». Но в новом кавере добавилось множество возвышенных партий, благодаря чему получилась практически оркестровая версия.

