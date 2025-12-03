Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите

Украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите, сообщил депутат Владимир Вятрович.

"Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков. Верховная рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Вместо этого действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор", — цитирует его запись в соцсети РИА Новости.

По его словам, в список подлежащих защите включены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.

В пояснительной записке к принятому законопроекту отмечается, что исключение русского языка из перечня защищенных не нарушает обязательств Украины и соответствует положениям хартии, так как охрана региональных языков не должна вредить официальным языкам и необходимости их изучения.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2025, 00:20
    Гость: с биноклем на диване

    "рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии"
    Это совершенно очевидное нарушение хартии ес и конвенции оон, но нацисты в брюсселе не скажут ни слова - как они это сделали в прибалтике.., а москва как всегда поддакнет?
    Иудеонацисты готовы подыхать от ударов возмездия, но не дать Русским говорить на родном языке..

  2. 03.12.2025, 23:43
    Гость: o!

    Хохлы скоро запретят русский язык на земном шаре. Пусть повеселятся перед исчезновением отстоя - бывшей Украинской ССР...

Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения
Путин назвал условие для завершения СВО и оценил мирный план США
В России запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
© KM.RU
ВЦИОМ: в России могут исчезнуть сотни малых городов из-за оттока населения
Избранное
Виталий Аверьянов «ОГНИ»
KOFE «Белый» (интернет-релиз)
Симфонический оркестр «Глобалис» «В тени ветров» (концерт для флейты с оркестром)
«Оказалось, что, взаимодействуя с Россией, Германия богатела, а став, как все – наоборот»
Сергей Галанин попрощался с бывшими друзьями песней Высоцкого
Народ и Империя. Есть простой способ их уничтожить: противопоставить
Гриндерс «Провокатор» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Чук и Гек. Большое приключение»: герои Гайдара в заколдованном лесу
Army Of Lovers «Sexodus»
Что нужно знать о панкреатите?
Кинопремьера «Баба Яга спасает Новый год»: моя жена – Снегурочка
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации