Рада исключила русский из перечня языков, подлежащих защите
Украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский из перечня языков, подлежащих защите, сообщил депутат Владимир Вятрович.
"Русский язык больше не защищен на Украине Европейской хартией языков. Верховная рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод хартии и изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки. Вместо этого действие хартии сохранено для всех других языков, которых она касалась до сих пор", — цитирует его запись в соцсети РИА Новости.
По его словам, в список подлежащих защите включены урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш.
В пояснительной записке к принятому законопроекту отмечается, что исключение русского языка из перечня защищенных не нарушает обязательств Украины и соответствует положениям хартии, так как охрана региональных языков не должна вредить официальным языкам и необходимости их изучения.
