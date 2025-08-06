Владимир Кузьмин «Махагон»

Исполнитель: Владимир Кузьмин, Название: «Махагон», Стиль: хард-рок, Год: 2025

Неиссякающий интерес Владимира Кузьмина к индийской философии достоин уважения. Если любители продукции магазина «Путь к себе» поуспокоились к началу нулевых, то певец поднимает эту тему в своих поздних альбомов с завидным постоянством. Причем ракурс довольно необычен: через индуистские реалии Владимир Кузьмин прослеживает проникновение в его жизнь настоящей любви.

В этом ряду альбом «Махагон» отличается более стройной концепцией, чем другие работы музыканта последних лет. Например, в «Я твой рокенролл» излюбленный нынешним Кузьминым сюжет о появлении в жизни уставшего от всего героя роковой женщины присутствует в нескольких песнях, а в «Махагоне» эта тема, так или иначе, проведена через все песни.ю Ради этого Владимиру Кузьмину даже пришлось пересмотреть состав изначальной версии альбома, который в 2020 году вышел только в цифровом виде. Для нынешнего первого CD-издания от Moroz Records был изменен порядок песен, две из них вынесены в бонусы, а «Янанду» и вовсе выбросили из трек-листа.

От песни к песне герой теряет свои земные привязанности и превращается в бескорыстного рыцаря пришедшей из иных миров дивы. Это даже ощутимо на уровне аранжировке: если в первой песне еще звучат живые барабаны Петра Ившина, то в остальных треках Владимир Кузьмин обходится своими силами и, судя по всему, использует ритм-бокс. В «Полной Луне» он парадоксальным образом добивается ощущения полетности с помощью довольно напористой подачи, но уже в следующей вещи «Мне нужен твой свет» царит полуакустика и партии флейты. А в «Реинкарнации» встреча с космической Аэлитой сопровождается обильными электронными эффектами.

Забавно наблюдать, как Владимир Кузьмин обращается с индуистской образностью. В «Тамагуне» с помощью термина, обозначающего лень и невежество материального мира Владимир Кузьмин излагает узнаваемую историю пагубного влияния на хороших парней роковых крвсоток, а дальше певец и вовсе просвещает слушателя с помощью диковинного термина «гандхарвы», означающего полубогов. Но чувствуется, что музыкант относится ко всей этой «эзотерике» с изрядной долей иронии. Это хорошо видно по песне «Другая реальность», герой которой достиг просветления, но очень уж жаждет вернуться в привычный мир, потому что ему некомфортно существовать с меховыми ушами и пятой ногой.

Для тех, кто подустал от витиеватой восточной образности, Владимир Кузьмин припас два более традиционных бонуса - «Страсть» и «Когда ты вспомнишь обо мне». Последняя из этих двух вещей вообще практически не уступает хиту «Когда меня ты позовешь» и кажется его логическим продолжением…