12:21 28.11.2025

В потоке новостей о попытках перезапуска переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта самым примечательным эпизодом стали сообщения о встрече министра армии США Дэна Дрисколла с представителями российских и украинских спецслужб в Абу-Даби

Эта встреча состоялась сразу после женевского раунда диалога между американской и украинской делегациями по плану Трампа, которые киевская сторона вместе с западной прессой поспешила описать как этап внесения существенных изменений в проект документа.

Западные издания первоначально в единый голос уверяли, что Дрисколл прибыл в Абу-Даби лишь для встречи с российской группой, которая, как утверждалось, отвергла переписанный Киевом вариант мирного плана и оценила его как полностью несостоятельный. Украинская власть таким образом пыталась создать иллюзию собственной конструктивности и обвинить Москву в блокировании процесса.

Однако реальная ситуация радикально иная, поскольку Киев последовательно выдвигает требования, не имеющие опоры ни в нынешнем военном балансе сил на фронте СВО, ни в его реальных возможностях, ни в понимании того, что окончательные решения принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, где всё меньше доверяют способности Зеленского выполнять взятые обязательства.

После появления этих сообщений российские и украинские медиа начали публиковать дополнительные инсайдерские версии, согласно которым переговоры в Абу-Даби касались не только обмена замечаниями к документу, а фактически представляли собой контакт между делегациями российских и украинских спецслужб, что сразу выводит ситуацию на иной уровень.

По инсайдерским данным, украинскую сторону возглавлял руководитель ГУР Кирилл Буданов* (внесен в реестр экстремистов и террористов), а российскую глава СВР Сергей Нарышкин, что порождало предположения о серьёзной повестке и обсуждении вопросов, критически значимых для обеих сторон.

Эти сведения затем подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, пояснивший, что встреча действительно была изначально задумана как двусторонний технический разговор без участия Соединённых Штатов и была посвящена щепетильным вопросам, включая обмены пленными, которые периодически требуют прямых контактов. Он уточнил, что российскую сторону представляли не руководители службы, а профессионалы, занимающиеся практическими задачами.

Впрочем, и по части Буданова все достаточно объяснимо, потому что именно в велении ГУР находится гуманитарный штаб, занятый вообще любыми обменами. Будь то пленными, телами или гражданскими лицами. При этом, по словам Ушакова, присутствовавший в Эмиратах Дрисколл сначала провёл встречу с украинской группой, что, скорее всего, было заранее согласовано, а затем неожиданно инициировал контакт с российскими представителями, что подтверждает явное стремление Вашингтона встроиться в уже работающие каналы и удерживать Киев под жёстким контролем, не давая ему совершать самостоятельные шаги.

Больше того, впервые эти действия явно демонстрируют готовность Белого дома разобрать конструкцию мирного урегулирования буквально по винтику (множество разных рабочих групп, подключение Кушнера и тд), а не кавалерийским наскок, как это было несколько раз с начала года в исполнении Трампа.

При этом Россия официально ещё не получила от США окончательный вариант американского плана мирного урегулирования, однако в распоряжении Москвы уже имеется неофициальная бумага, требующая глубокого анализа, поскольку она содержит положения, вызывающие сомнения относительно степени управляемости Киева. В этой ситуации обращают на себя внимание два обстоятельства.

Первое: это сам факт, что даже во время СВО представители российских и украинских спецслужб продолжают периодические контакты на нейтральных территориях для обсуждения рабочих вопросов обменов пленными и иных практических задач, и каким бы неудобством такие встречи ни казались бандерве на Украине, да и некоторым диванным сторонникам в России жахнуть "Орешником" по Лондону, подобные коммуникации, если отбросить морально-этический аспект (а реальная политика и не делается в белых перчатках), явно работают на пользу процессу как таковому и снижают градус неуправляемой эскалации, которую киевская власть нередко пытается стимулировать для получения выгоды в информационном пространстве.

Во-вторых, становится очевидным, что прилёт Дрисколла в Абу-Даби сразу после женевских переговоров был не совпадением маршрута, а частью целевой дипломатической конструкции, созданной американцами для ускорения согласования с Москвой вероятных правок в проект мирного плана. Вашингтон рассчитывал получить первичную реакцию России и попытаться определить, какие пункты, навязанные украинской властью, могут быть исправлены до уровня хоть минимальной приемлемости.

После раунда этих секретных встреч в Эмиратах глобалистские медиа тут же начали раздавать свои интерпретации о провале переговоров, однако российская сторона решила не вступать в публичные препирательства, оставляя американцам возможность устранить наиболее токсичные пункты и попытаться принудить Киев к корректировке позиции хотя бы до реалистичных параметров.

Во многом после этих консультаций, как мне сообщают инсайдеры, и был отменен визит Зеленского в Вашингтон, а вся конструкция, выработанная в Швейцарии, фактически была отправлена на доработку. Углублённые переговоры посланников Белого дома с обеими сторонами на будущей неделе неизбежно будут тормозить общую динамику.

Поэтому рассчитывать на быстрый результат не приходится, рассчитывать на вообще хоть какой-то результат я бы не стал.

Автор: Михаил Павлив

*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов