Помощник Трампа объяснил действия США статусом сверхдержавы
США при 45-м и 47-м президенте Дональде Трампе будут действовать как сверхдержава и отстаивать свои интересы в Западном полушарии. Об этом заявил помощник американского лидера по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN.
По его словам, от способности Штатов отстаивать свои интересы без извинений зависит будущее свободного мира. Чиновник также подчеркнул, что Запад начал извиняться за свои действия после Второй мировой войны, «пресмыкаясь, выпрашивая и прибегая к схемам массовых репараций».
«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — приводит его слова Lenta.ru.
Говоря о Венесуэле, Миллер назвал абсурдом, что Вашингтон позволял стране, находящейся на его «заднем дворе», становиться поставщиком ресурсов для противников Белого дома, а также выступать в качестве актива против США, а не от имени Соединенных Штатов.
Ранее Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. По его словам, для обеспечения безопасности Арктики и защиты интересов НАТО Гренландия должна стать частью США.
Никогда такого не слышал, и не читал. С чего бы его так называть американцам? После 1945 США -- самая богатая и могучая страна, 60% мирового индустриального производства были американскими. БОльшая часть Европы, к тому же самая индустриальная её часть -- под американским контролем. Под контролем Сталина -- только Вост. Европа, не особо индустриально развитая, к тому же в драбадн разоренная войной. Про разоренность войной самого СССР, про его потери даже заикаться не будем. У США -- ЯО, у СССР его нет. И даже после 1949 г. разница в ЯО была просто колоссальной в пользу США аж до 1970-х. У США -- колоссальная стратегическая авиация, у СССР её нет. У США масса военных баз вокруг СССР, у последнего до Кубы нет ничего близкого с США. Да и потом с Кубой как-то не заладилось.
Правда в том, что Сталин был самым могущественным ЧЕЛОВЕКОМ в мире (впрочем обстоятельства его смерти и это под сомнение ставят), но его стране до Master of the World было как пешком до Луны.
самые большие запасы нефти у Венесуэлы, а не у Америки. А Венесуэла теперь под американским контролем будет.
уже даже ближайшие сподвижники трампа (те, кто поумнее) внушают ему:
"поставь мадуру туда, где взял".
Они уже начали жрать своих ближайших союзников. А если сами споткнутся так эти союзники им в загривок вцепятся. А при этом беспределе, так просто должны споткнуться.
Ещё как парит! Иначе как объяснить этот беспредел.