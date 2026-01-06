Помощник Трампа объяснил действия США статусом сверхдержавы

США при 45-м и 47-м президенте Дональде Трампе будут действовать как сверхдержава и отстаивать свои интересы в Западном полушарии. Об этом заявил помощник американского лидера по внутренней безопасности Стивен Миллер в интервью CNN.

По его словам, от способности Штатов отстаивать свои интересы без извинений зависит будущее свободного мира. Чиновник также подчеркнул, что Запад начал извиняться за свои действия после Второй мировой войны, «пресмыкаясь, выпрашивая и прибегая к схемам массовых репараций».

«Можно сколько угодно говорить о международных приличиях и всем остальном, однако мы живем в мире, в реальном мире, который управляется силой и мощью. Это железные законы мира, которые существуют с начала времен», — приводит его слова Lenta.ru.

Говоря о Венесуэле, Миллер назвал абсурдом, что Вашингтон позволял стране, находящейся на его «заднем дворе», становиться поставщиком ресурсов для противников Белого дома, а также выступать в качестве актива против США, а не от имени Соединенных Штатов.

Ранее Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией. По его словам, для обеспечения безопасности Арктики и защиты интересов НАТО Гренландия должна стать частью США.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.01.2026, 22:35
    Гость: Master of the World? про Сталина?

    Никогда такого не слышал, и не читал. С чего бы его так называть американцам? После 1945 США -- самая богатая и могучая страна, 60% мирового индустриального производства были американскими. БОльшая часть Европы, к тому же самая индустриальная её часть -- под американским контролем. Под контролем Сталина -- только Вост. Европа, не особо индустриально развитая, к тому же в драбадн разоренная войной. Про разоренность войной самого СССР, про его потери даже заикаться не будем. У США -- ЯО, у СССР его нет. И даже после 1949 г. разница в ЯО была просто колоссальной в пользу США аж до 1970-х. У США -- колоссальная стратегическая авиация, у СССР её нет. У США масса военных баз вокруг СССР, у последнего до Кубы нет ничего близкого с США. Да и потом с Кубой как-то не заладилось.

    Правда в том, что Сталин был самым могущественным ЧЕЛОВЕКОМ в мире (впрочем обстоятельства его смерти и это под сомнение ставят), но его стране до Master of the World было как пешком до Луны.

  2. 06.01.2026, 22:26
    Гость: Hy,

    самые большие запасы нефти у Венесуэлы, а не у Америки. А Венесуэла теперь под американским контролем будет.

  3. 06.01.2026, 22:15
    Гость: сергей-57

    уже даже ближайшие сподвижники трампа (те, кто поумнее) внушают ему:
    "поставь мадуру туда, где взял".

  4. 06.01.2026, 22:02
    Гость: Alex203

    Они уже начали жрать своих ближайших союзников. А если сами споткнутся так эти союзники им в загривок вцепятся. А при этом беспределе, так просто должны споткнуться.

Все комментарии (43)
Выбор читателей
WSJ: ЦРУ не поверило заявлениям России об атаке на резиденцию Путина
© KM.RU, Петр Чайников
Авторитет России в СНГ будет напрямую зависеть от итогов СВО
© KM.RU, Алексей Белкин
Власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США
Избранное
Сергей Черняховский. Память о революции: сотношение штыков
Угревая сыпь у подростков
Михаил Серышев и Петр Елфимов стали «Отшельниками» на сорокалетии «Арии»
Motorjesus «Hellbreaker»
Как справиться с бессонницей?
Андрей Кудин «Ангел»
Мара припечатала предателей, уехавших в Грузию на самокате
Antuanellli «Выйду на улицу»
Штрафы по плану: власти нашли способ пополнить бюджет страны
«К сожалению, многие в России до сих пор не хотят принять необратимость и глубину происходящих на Украине процессов»
Гарик Сукачев отметил на сцене 65-летие с Сергеем Галаниным и А.Ф. Скляром
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации