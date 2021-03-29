"Дай лапу" или как не прибить домашнего питомца при дрессировке

16:42 29.03.2021

Одна из самых эффектных и полезных команд, которым в первую очередь стоит обучить собаку – «дай лапу».

Этот трюк поможет питомцу выучить другие команды и упражнения, в которых задействованы передние лапы, и послужит его всестороннему развитию. Кроме того, научив собаку подавать лапу, будет легче стричь ей когти, осматривать подушечки на предмет заноз и мыть лапы после прогулки.

Способы дрессировки

Есть несколько способов научить вашу собаку давать лапу, вот один из них:

1. Запаситесь лакомством. Вкусное поощрение – важный элемент дрессировки. Приготовьте любимое лакомство питомца, но проследите за тем, чтобы оно не крошилось – иначе собака будет отвлекаться, подбирая упавшие крошки. При этом размер порции может быть совсем небольшим. Главное, чтобы угощение было любимым и использовалось только для дрессировки.

2. Определитесь с формулировкой команды. Это может быть классическое «дай лапу» или другая короткая фраза, например, «здравствуй» или «дай пять». В любом случае на протяжении всей дрессировки команда не должна меняться.

3. Выберите место для тренировки, где ничто не будет отвлекать от процесса обучения (игрушки, шум, другие животные).

4. Подгадайте удачное время – питомец не должен быть утомлен, раздражен, слишком голоден или сыт. Оптимально - покормить за 1,5-2 часа до тренировки, погулять за полчаса до нее и поиграть непосредственно перед обучением для хорошего настроения.

5. Дайте собаке команду «сидеть». В таком положении обучить давать лапу гораздо проще.

6. Зажмите выбранное лакомство в кулаке (так, чтобы питомец не видел угощение, но можно заранее дать ему его понюхать) и поднесите его к носу собаки, чтобы она могла учуять аромат «вкусняшки».

7. Дождитесь, когда собака протянет лапу к вашему кулаку и потрогает его. Если она попытается достать лакомство пастью – игнорируйте такое поведение (но не ругайте ее!). Если облизнет руку – немного отведите ее, вынуждая подопечного задействовать лапу. Как только питомец поднимет лапу, подхватите и задержите ее навесу свободной рукой. Затем похвалите собаку и разожмите кулак, позволяя взять угощение. Когда питомец начнет стабильно поднимать лапу в ответ на кулак с лакомством, начните подавать четкую голосовую команду. Делать это нужно сразу после сжимания руки в кулак, до того момента как собака поднимет лапу. Не забудьте немедленно похвалить и угостить питомца за правильную реакцию на голосовую команду.

Постепенно в ходе обучения откажитесь от лакомства. Если собака не реагирует с первого раза на команду голосом, не повторяйте ее. Просто питомец еще не очень хорошо понимает смысл команды и нужно на время вернуться к применению вкусной подсказки.

Когда собака начнет уверенно выполнять команду, усложните для нее задачу. Начните практиковать подачу лапы на колено или носок ступни, а также вообще без опоры, в разных местах и положениях (сидя, стоя, лежа), при наличии отвлекающих факторов: людей, других собак, посторонних шумов.

Важно, чтобы тренировки проводились регулярно и только одним человеком.

Начало обучения

Как правило, обучение щенка можно начинать с 3-месячного возраста (лучше в 4-5 месяцев, но можно и старше) и оно занимает не так много времени. Большинство собак могут освоить команду всего за несколько дней. Но учтите, что четвероногому другу могут быстро наскучить длительные тренировки – занимайтесь с питомцем по 5-10 минут несколько раз в день.

Также стоит отметить, что некоторым может понравиться идея использовать при дрессировке кликер – его щелчок начинает ассоциироваться у собаки с одобрением и со временем также позволяет исключить поощрение лакомством.

Возможно, вам будет интересно научить своего питомца подавать разные лапы. В таком случае лучше использовать различные голосовые команды для правой и левой лапы, чтобы собака не путалась (например, «Дай лапу» и «Дай другую»). Также будет интересно и полезно научить питомца подавать заднюю лапу.

Удачи!

