«У Гитлера был бы шанс выйти по УДО?»: почему убийцы и насильники получают возможность убивать и насиловать снова?

Логику принятия решений о наказании лиц, совершивших чудовищные преступления и явно представляющих значительную социальную опасность, понять часто сложно

После чудовищного убийства двух 10-летних школьниц в Киселевске Кемеровской области в российском обществе развернулась дискуссия относительно того, почему происходят подобные зверства и как их можно предотвратить.

Проблема в том, что 41-летний Виктор, подозреваемый в надругательстве над детьми и их убийстве, уже был ранее судим за педофилию и отсидел десять лет, но затем вышел на свободу и неоднократно нарушал условия административного надзора. Однако это сходило ему с рук. И он в итоге отобрал две детские жизни.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов на фоне обсуждения этого чудовищного преступления предложил снять мораторий на смертную казнь.

«Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране», — заявил он.

Однако значительная часть политиков в очередной раз заговорили о том, что смертная казнь – это якобы нецивилизованно и дико.

В конечном итоге группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. А комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности законопроект поддержала. Как сообщает ТАСС, пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления «в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления».

Однако, проблема – далеко не только в «максимальной планке» срока. И в этом легко убедиться – достаточно просто почитать актуальные новости.

В Башкирии приговорили к 8 годам лишения свободы 27-летнего местного жителя, задушившего свою соседку, надругавшегося над ее телом и оставившего труп на свалке, где его нашли только через 2,5 года. Теоретически статья предполагает пожизненное лишение свободы, однако по факту преступник получил минимальный возможный срок. Гипотетически осужденный, если будет хорошо себя вести, может выйти даже досрочно. В любом случае максимум в 35 лет он окажется на свободе. Насколько социально безопасен будет человек, совершивший такого рода преступление, - вопрос более чем философский.

Кстати, по злой иронии Фемиды, к тем же 8 годам приговорил суд жителя Башкортостана Владимира Санкина, который убил в драке педофила, напавшего на двух мальчиков. Потом, правда, наказание смягчили до 6 лет, но сам факт – более чем красноречивый. «Уравнять» по уровню ответственности убийцу-насильника с защитником детей – как минимум достаточно странно.

В свою очередь печально известному тулунскому маньяку, совершившему 27 изнасилований и 2 убийства, суд дал 24 года лишения свободы.

«Я понимаю, что у нас мораторий на смертную казнь. Но пожизненное-то заключение у нас никто не отменял. Отсюда вопрос к иркутскому судье, который выносил приговор, а также к председателю Иркутского областного суда Ляхницкому, его заместителям Симанчевой и Корнюшиной - сколько нужно изнасиловать женщин? Сколько нужно убить людей, чтобы российский суд приговорил преступника к пожизненному? Я так понимаю, что в России 2021 года даже у Гитлера был бы шанс выйти по УДО?», — прокомментировал приговор Телеграм-канал МАРДАН.

Еще один странный приговор прозвучал в Астрахани. Там 30-летний мужчина, 183 раза изнасиловавший свою младшеклассницу-падчерицу, получил 18 лет.

«Это значит, что упырь выйдет на свободу в 48 лет, когда его жертве будет 31. Это нормально вообще? Какое гуманное у нас правосудие. Нет, не к жертвам, а к такого рода преступникам. Прокуратура будет опротестовывать?», — высказал в Телеграме свое мнение Primakov.

Логику принятия решений о наказании лиц, совершивших чудовищные преступления и явно представляющих значительную социальную опасность, понять часто сложно.

Очень сложно поверить в то, что лицо, совершившее серию изнасилований и убийств, либо надругавшееся над телом своей жертвы, просто возьмет и исправится. И где гарантия того, что такое лицо, выйдя на свободу в 35, 45 или 55 лет, не продолжит заниматься зверствами? И кто в этом случае будет нести ответственность за все это?

Понятно, что политики, выступающие за отмену смертной казни и «гуманное» отношение к маньякам, хотят хорошо выглядеть в глазах пресловутого «международного сообщества». Но разве правильно, когда за это потом заплатят жизнью невинные люди? Как те самые 10-летние девочки в Кузбассе?

Возможно, стоило бы для начала серьезно поднять минимальный порог наказания за особо тяжкие преступления против личности и половой неприкосновенности? А затем – вернуться к вопросу отмены моратория на смертную казнь, который, в принципе, можно рассмотреть даже на референдуме? Правосудие все-таки действительно должно быть в первую очередь гуманно к жертвам, а не к убийцам и насильникам…

