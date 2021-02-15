Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию

20:12 15.02.2021

«Роскосмосу» поручено подписать документ от имени правительства России, в который разрешено «вносить изменения, не имеющие принципиального характера»

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение «Роскосмоса» о сотрудничестве с Китаем в области создания научной лунной станции.

«Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"… о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», - говорится в документе.

В распоряжении также указывается, «Роскосмосу» поручено подписать документ от имени правительства России, в который разрешено «вносить изменения, не имеющие принципиального характера».

«Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление подписали в 2017 году программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Один из ее разделов касается изучения Луны и дальнего космоса, напоминает «Российская газета».

При этом в феврале 2020 года стало известно, что стороны обсуждают возможные научные задачи для лунной базы и прорабатывают техническую реализацию проекта.

Также ранее руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщал, что в текущем году планируется возобновить лунную программу. «Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!» - заявил он.

Отметим, что в настоящее время залежи полезных ископаемых на Земле не до конца изучены, но ведущие мировые державы уже пытаются делить несуществующий пирог лунной кладовой. В частности, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности и США намерены защищать будущие базы c оружием в руках.