Россия официально объявила о планах создать совместно с Китаем лунную станцию
Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил предложение «Роскосмоса» о сотрудничестве с Китаем в области создания научной лунной станции.
«Принять предложение государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"… о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», - говорится в документе.
В распоряжении также указывается, «Роскосмосу» поручено подписать документ от имени правительства России, в который разрешено «вносить изменения, не имеющие принципиального характера».
«Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление подписали в 2017 году программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Один из ее разделов касается изучения Луны и дальнего космоса, напоминает «Российская газета».
При этом в феврале 2020 года стало известно, что стороны обсуждают возможные научные задачи для лунной базы и прорабатывают техническую реализацию проекта.
Также ранее руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщал, что в текущем году планируется возобновить лунную программу. «Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно!» - заявил он.
Отметим, что в настоящее время залежи полезных ископаемых на Земле не до конца изучены, но ведущие мировые державы уже пытаются делить несуществующий пирог лунной кладовой. В частности, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности и США намерены защищать будущие базы c оружием в руках.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лунная станция - это,конечно,здорово.Только вопрос,а какой прок от участия России в этой программе?У Китая для этой программы есть все возможности,у России, в ее состоянии на настояще время - нет ничего,кроме амбиций власти.Отвертку подавать и за пивом бегать?В международную космическую программу нас даже не пригласили,так и Китай без нас прекрасно обойдется.100%. Вот если бы не было этих 20 лет тотального воровство и развала- тогда конечно...А сейчас - глухо.
Китай использует остаток ресурсов России и окончательно выбросит ее навсегда из этого направления. Это процесс начали США и закончит Китай, и это несомненно. РФ сейчас сама уже ни чего не в состоянии сделать, коррупция во власти, как ржа, уничтожает все ценное, что было наработано Россией за ее вековую историю.
Что могут наши...предположительно..если станция будет автоматическая, там много чего можно..
Но вот если участие могут принять люди, то, например, сегодня совершенно не решена проблема защиты людей от радиации(поэтому,например,полет на Марс сегодня - абсолютно смертельный номер, долетят только трупы)..но у нас ведутся разработки материала для защиты..
А сами лучи, наподобие космических, будет генерировать новый коллайдер в Дубне, который на днях отрыли в присутствии Мишустина, он же и кнопку запуска нажал...
Будут облучать бедных мышек..проверять защиту..
То есть нам работы хватит, не говоря о самих ракетах, по которым у нас немало спецов..
Китайца будут строить на свои деньги по российским чертежам и наработкам.
А когда построят китайцы найдут 1000 и один повод не пустить русских на станцию. Но, правда, к тому времени не будет ни меня, ни рогозиных и прочих прохиндеев, надеющихся примазаться к чужим деньгам.
Оклад жалованья Игореши Сечина как был 5 МИЛЛИОНОВ рублей в ДЕНЬ, так и остался.