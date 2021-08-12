Вы боитесь, что вернутся 90-е? Будет еще хуже

Михаил Хазин: «Мы имеем довольно большое количество состоятельных людей, которые так или иначе вписаны в систему, которая совершенно точно будет разрушаться. Она, собственно, уже разрушается, хотя это и до конца пока не видно»

Я уже описывал этот момент, но сегодня хочется привлечь к нему дополнительное внимание. Суть его в том, что главной проблемой предстоящего кризиса для людей состоятельных будет разрушение системы легитимизации собственности. Если разрушение мировой долларовой системы не выглядит сегодня катастрофой (хотя совершенно не понятно, кто и как будет восполнять необходимый для поддержания текущей хозяйственной деятельности кредит), то вот потеря собственности… Это уже тотальная катастрофа, причём именно для тех людей, которые сегодня определяют ситуацию во всех странах мира.

Причин такой ситуации много. Прежде всего, она связана с тем, что сегодня право собственности — это возможность обменять свои активы на доллары или использовать их в хозяйственной деятельности для получения тех же долларов. Именно долларов! Это очень хорошо видно на примере различных санкций, которые ограничивают как раз возможность обмена собственности на доллары. Да, внутри отдельных стран можно попытаться этот запрет игнорировать, но, как показывает опыт, пока мы живём в рамках бреттон-вудской системы, это создаёт проблемы и для «внутреннего» претендента на собственность, и для государства. Одна история с «Юкосом» чего стоит, а есть и менее известные истории.

А вот теперь представьте себе, что мы оказываемся в ситуации России начала 90-х.

У вас есть домик? А вы это откуда знаете? Есть документы в БТИ? А кто сказал, что за небольшие денежки их не заменили?

Я в середине 90-х жил недалеко от знаменитого посёлка «Сокол» в Москве и много слышал про то, как старых владельцев выкидывали из тех домов, которые они считали своими. Ну, про рейдерские захваты мы даже говорить не будем, бывали случаи захватов секретных институтов, после которых секретные документы валялись в лужах на улицах.

Кто-то скажет, ну, это тогда. А кто сказал, что такое не повторится? Придёт налоговая и выкатит недоимки, превышающие любые разумные пределы. И всё. Владельцы подадут в Лондонский суд. А он отклонит иск, поскольку не хочет ввязываться в политические игры. Сейчас Джонсон прыгает наперегонки с Меркель, кто первым договорится с Путиным. А завтра? Может, никто вообще не захочет связываться?

Но это в России. А в США есть BLM, которые могут прийти и либо сжечь, либо захватить вашу собственность. А ещё вас могут обвинить в неполиткорректности и разрушить ваш бизнес (что, нет примеров?). А могут поднять налоги, могут обрушить систему продаж. Да она и сама может обрушиться в результате сокращения численности «среднего класса». И, к слову, рейдерские захваты не у нас придумали, хоть фильм «Красотка» посмотрите. А продажность судов…

Ну, тут, я думаю, все уже поняли, что советская пропаганда, скорее, недоговаривала, поскольку боялась, что ей не поверят. И, самое главное, там всё равно ничего нельзя сделать, если у вас нет денег. А откуда они возьмутся? И это я ещё про банкротства банков и других финансовых институтов не говорю…

Как жить?

Нет, разумеется, есть люди, которые в такой ситуации только выигрывают. Но у них есть одна особенность: они все входят не просто в элиту, а в ту часть элиты, которая «рулит» в процессе кризиса. К таким людям, разумеется, всё сказанное не относится. С одним только уточнением: если они уверены, что их властная группировка сумеет и дальше контролировать ситуацию во власти. Потому что если нет, то ой-ой-ой…

Итак, мы имеем довольно большое количество состоятельных людей, которые так или иначе вписаны в систему, которая совершенно точно будет разрушаться. Она, собственно, уже разрушается, хотя это и до конца пока не видно. И что им делать? Продолжать заниматься бизнесом? Но беда в том, что у них в голове и «в пальцах» старая модель, и поэтому они будут совершать многочисленные ошибки. А уж их менеджмент… Можно, конечно, попытаться переучиваться, но у кого? И сколько это займёт времени?

Есть и альтернативный вариант. А именно, часть собственности отдать в управление (собственно, она и так находится в управлении, по крайней мере, частично, не так уж много людей, которые сами управляют всей своей собственностью) тем людям, которые понимают, что происходит. Такие есть, хотя их страшно мало. И, главное, они (пока) собственностью не управляют. Иными словами, на сегодня это тоже не вариант. А какие ещё есть варианты?

Только входить в руководящие элитные группы. Но и тут есть засада: к кому идти и, главное, что делать? Вон сколько миллиардеров вырастили Чубайс и Волошин, и вот скажите мне, положа руку на сердце: все они сохранят свои капиталы по итогам этого кризиса? С учётом их связей и крыш? Как наших, так и «ихних»? Мне вот совсем не очевидно!

К слову, тут как раз мы можем помочь, в том смысле, что пытаемся объяснить, что и как нужно делать для того, чтобы оказаться в новом тренде. Другое дело, что не очень верят и даже не очень понимают. Ну и сильно либерализированные наследники, у которых соответствующие «властители дум» вообще этого направления не видят. Они-то от проблем были защищены, а потому не понимают, что смотреть надо на тех, кто пытается эти проблемы разрулить, а не на тех, кто олицетворяет «мэйнстрим» предыдущих десятилетий.

В общем, конечно, как и обычно, понимание будет приходить очень постепенно. И по мере того, как будут вылетать из числа обеспеченных целые группы нынешних людей, как будут рушиться устойчивые властные группировки, как будут сокращаться элиты, начнут проявляться те, на первых порах одиночки, кто понимает, что происходит. И в этом смысле нас ждут очень мощные изменения в элитах. Ну и в структуре собственности тоже, поскольку новые механизмы её легитимизации будут носить явно региональный характер. И пускать во владельцы будут только своих. Во всех регионах.

