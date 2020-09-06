Памятники воинам-победителям заменят «оловянными солдатиками»

Память о воинах-победителях пленные гитлеровцы воплотили бы не хуже помощника президента РФ

Владимир Мединский, помощник президента РФ и экс-министр культуры, решил больше не тратить время на социальные сети ради дел поважнее. «Приходящие в негодность» подлинники не будут реставрировать, а втихаря заменят убогими поделками. Пока неофашисты за границей сносят памятники советским воинам-освободителям, их коллеги, российские антисоветчики, вынуждены действовать осторожнее.

Плановая подмена



Под видом «плановой замены» будут потихоньку убирать правдивые яркие монументы советским воинам. По всей стране стоят скромные, но убедительные памятники, созданные послевоенными скульпторами, пережившими войну на фронте или трудясь в тылу. Композиция, позы, мимика, каждая складка одежды воплощают узнаваемые живые образы героев-победителей тех лет, навеки застывшие в скульптуре.

Фальсификация отличается от грубой, в лоб переделки истории тем, что не реабилитирует нацистов и не отрицает подвиг советского народа. В России это не проходит, поэтому нужна маскировка. Можно пробовать постепенно «перекодировать» массовое сознание, превратить непокорный народ-победитель в послушное стадо при помощи маловразумительной «попсы».

Патриотизм не взаправду



Не самые худшие проекты-участники «творческого конкурса» Всероссийского исторического общества (РВИО) напоминали… оловянных солдатиков. Или ширпотреб из братского Китая − мало похожие на оригиналы бюсты «Ленина», «Сталина» и «Путина». Солдатики, конечно, хороши, но только для игрового патриотического воспитания дошколят и школьников младших и средних классов.

«Современные решения»: уже установленный барельеф и один из проектов «типового памятника»

В.Р. Мединский − куратор не только халтурных кинофильмов о Великой Отечественной войне, снятых при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Наибольший вред приносит бездарная и фальшивая монументальная пропаганда под эгидой возглавляемого им РВИО. Наиболее известные ляпы − стрелки наступления Drang nach Osten (с Запада на Восток) на официальном логотипе Победы-75 и монумент под Ржевом в стиле голливудских фэнтэзи.

Тайные реваншисты



Характерна и свежая история мемориала «Зарождение Знамени Победы» высотой с шестиэтажный дом под Псковом. ВРИО, в рамках нацпроект «Культура», опять-таки утвердило крайне маловразумительное художественное решение. Никто не угадает, что изображает разорванная на фрагменты вздымающаяся лента, если не приглядеться к советской символике и датам.

Старый фотоснимок и нынешний проект мемориала: где что не так?

Напомним, какого огромного труда стоило в 2007 году сломить сопротивление партии Мединского − «Единой России» тому, чтобы Знамя Победы стало официальным государственным символом. Тогда у них не вышло, и Знамя Победы сейчас государственное один день в году, 9 Мая. Однако побеждённые исподтишка пытаются взять хоть какой-то реванш, выбирая решения, фальсифицирующие изображаемое содержание.

Красноречивые впечатления на лицах «культурного бомонда», чего тогда ждать от массовой публики (https://rvio.histrf.ru)

Нужно честно признать профессиональную непригодность В.Р. Мединского к увековечиванию в искусстве памяти о Великой Отечественной войне. С таким же успехом к съёмке фильмов, написанию романов и картин, ваянию скульптур на эту тематику можно было после Победы привлекать военнопленных немцев. Были же среди них «люди искусства», даже не любившие Гитлера, может быть, у них лучше, более искренне получалось бы.