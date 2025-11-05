Читмил «Ой, все» (ЕР)

Исполнитель: Читмил, Название: «Ой, все», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Название «Ой, все» необычайно емкое. Оно может обозначать, что человек дошел до предела, а может и послужить панацеей от чересчур навязчивых личностей. Также его удобно произносить даже заплетающимся языком, если ты выпиваешь в компании, но почувствовал, что тебе уже хватить. Наконец, в данном случае «Ой, все» идеально передает скромную длительность ЕР — всего три песни, меньше десяти минут…

«Читмил» целиком и полностью посвятили свою новую работу концу бесперспективных отношений. Как таковые стадии принятия ситуации тут выделить сложно, но интересен именно женский взгляд на вещи. Девичьи страдания возникают в буквальном смысле слова на пустом месте: героиня первой песни «Если б у меня был ты» признается, что, потеряв избранника, ВНОВЬ ощутила пустоту. А значит это ощущение преследовало ее и раньше, и человек, который рядом, не может все время прикрывать эту брешь: пора уже действовать самой.

Вероятно, из-за этой самой пустоты героиня ЕР начинает выпивать, хотя и тешит себя иллюзией, что, если бы у нее был парень, она бы этого не делала. Бытовой алкоголизм прогрессирует в следующей песне «Уже не важно», которая кажется самой мелодичной и цепляющей во всем релизе. Героиня теряет самоконтроль, проливая вино на свои ботинки, и выдает гениальную фразу: «Алиса, построй мне маршрут до КБ». В то же время, «Уже не важно» исчерпывающе объясняет, почему отношения распались: в голове у девушке был полный бардак, и она с парнем выставляла свое счастье напоказ, «как на параде», хотя шагали они «в разных рядах».

Проблески душевного исцеления ощутимы в последней песне ЕР «Уже не важно». Здесь уже героиня пытается установить контакт с бывшим парнем, понимая при этом, что вместе им уже все равно не быть. Равнодушие в данном случае приносит больше пользы, чем чрезмерная эмоциональность. Ведь здоровье в любом случае дороже…