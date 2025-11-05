Читмил «Ой, все» (ЕР)

Читмил «Ой, все» (ЕР)

Исполнитель: Читмил, Название: «Ой, все», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Название «Ой, все» необычайно емкое. Оно может обозначать, что человек дошел до предела, а может и послужить панацеей от чересчур навязчивых личностей. Также его удобно произносить даже заплетающимся языком, если ты выпиваешь в компании, но почувствовал, что тебе уже хватить. Наконец, в данном случае «Ой, все» идеально передает скромную длительность ЕР — всего три песни, меньше десяти минут…

«Читмил» целиком и полностью посвятили свою новую работу концу бесперспективных отношений. Как таковые стадии принятия ситуации тут выделить сложно, но интересен именно женский взгляд на вещи. Девичьи страдания возникают в буквальном смысле слова на пустом месте: героиня первой песни «Если б у меня был ты» признается, что, потеряв избранника, ВНОВЬ ощутила пустоту. А значит это ощущение преследовало ее и раньше, и человек, который рядом, не может все время прикрывать эту брешь: пора уже действовать самой.

Вероятно, из-за этой самой пустоты героиня ЕР начинает выпивать, хотя и тешит себя иллюзией, что, если бы у нее был парень, она бы этого не делала. Бытовой алкоголизм прогрессирует в следующей песне «Уже не важно», которая кажется самой мелодичной и цепляющей во всем релизе. Героиня теряет самоконтроль, проливая вино на свои ботинки, и выдает гениальную фразу: «Алиса, построй мне маршрут до КБ». В то же время, «Уже не важно» исчерпывающе объясняет, почему отношения распались: в голове у девушке был полный бардак, и она с парнем выставляла свое счастье напоказ, «как на параде», хотя шагали они «в разных рядах».

Проблески душевного исцеления ощутимы в последней песне ЕР «Уже не важно». Здесь уже героиня пытается установить контакт с бывшим парнем, понимая при этом, что вместе им уже все равно не быть. Равнодушие в данном случае приносит больше пользы, чем чрезмерная эмоциональность. Ведь здоровье в любом случае дороже…

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Фиаско фундаменталистов в Иране – урок для России
Главный раввин России обвинил муфтия Чечни в попытке нарушить межконфессиональный мир
Сын Медведева высказался против расстрелов за коррупцию в России
На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой «российского империализма»
Избранное
Живодеры под видом чиновников: в России запретили импортные корма для домашних питомцев
Аборт мозга «Live in Irkutsk 2002»
ЙОРШ «Счастье! Конец» (мини-альбом)
Сравнительный обзор новинок Samsung Galaxy A8 и A8+
Всероссийская перепись населения: как будет проходить и зачем в ней участвовать
Deathchannel «Споры» (интернет-релиз)
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?
Мельница «Манускрипт»
Токсичная среда: зачем образование в России холопам и миллиардерам?
«Советский мир являл собой индустриально-развитое общество, где главенствовали технические науки, а первым предметом в школьной иерархии значилась математика»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации