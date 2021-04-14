Свободный полет feat. Майк Кремлин «Джими»

Свободный полет feat. Майк Кремлин «Джими»

Исполнитель: Свободный полет feat. Майк Кремлин, Название: «Джими», Стиль: рок, Год: 2021

Виртуоз Джими Хендрикс не так обласкан вниманием русских рокеров, как его тезка и соратник по «Клубу 27» Джим Моррисон. Вспоминается лишь беглое упоминание «Хендрикс мертв» в «Розенбоме» группы «Tequilajazzz» да задушевное «А мы пьем на кухне водку с Джими Хендриксом вдвоем» в «Реанимационной машине» «Крематория».

Вероятно, дело тут в том, что говорить о Хендриксе убедительно нужно не только поэтическими, но и музыкальными средствами, а это все же не всем под силу. Красногорскому «Свободному полету» задача оказалась по плечу. Гитара в оммаже Хендриксу «Джими» выше всяких похвал. Она заливается соловьем, бередит душу и пронзает стрелой небеса, чтобы сделать ту любовь, которая двигала гитаристом, достоянием вечности.

Изначально «Джими» входила в финальную часть «Будущее» монументального альбома-триптиха «Свободного полета» «Вечность» (2019). Выбор глубоко закономерен, ведь именно «Будущее», по замыслу участников коллектива, служило данью американской музыке — блюзу, рок-н-роллу и хард-року. Лидер «Свободного полета» Илья Полежаев — по-русски всеобъемлющий автор, умеющий сделать национальным достоянием любые близкие ему проявления мировой культуры. В его интерпретации американский гитарист находился на прямой связи с Богом, отсюда — и уникальный Дар.

Но все же отметим, что, говоря о Хендриксе, нельзя не учитывать те корневые пласты, которые и сделали его тем, кем он в итоге стал. Поэтому логичным выглядит приглашение «Свободным полетом» для записи дуэтной версии «Джими» харизматичного Майка Кремлина — матерого рок-н-ролльщика, вокалиста группы Дмитрия Четвергова и участника всевозможных трибьют-проектов Оззи Осборну и другим мировым звездам.

Илья Полежаев и Майк Кремлин отлично дополняют друг друга. Там, где первый поет взволнованно и даже как-то смущенно, второй берет дерзостью и напором. Как обычно, Илья Полежаев дал возможность немного сменить привычную фокусировку: то доверяя исполнить Кремлину биографические строчки о Вьетнаме и Лондоне, а себе оставляя чистую метафизику, то разворачивая ситуацию на 180 градусов. Но когда их голоса сливаются, все противоречия упраздняются, и каким-то шестым чувством начинаешь понимать, почему именно Хендрикс является нашим всеобщим достоянием.

По традиции, сингл «Джими» включает четыре версии песни — два дуэта в разной «раскладке» и по варианту от Кремлина и Полежаева. Какая-то из этих интерпретаций обязательно воскресит в вас те чувства, которые вы в свое время впервые испытали к музыке Хендрикса. Ведь, как говорил он сам, «не важно, сколько тебе лет, важно, сколько дорог ты прошел».

Послушать сингл «Джими» можно ЗДЕСЬ.

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