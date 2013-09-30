Всегда яркий Леонид Ярмольник

Его многогранному таланту подвластны и трагические, и комические роли

Ярмольник порой снимается и в сериалах, но даже те зрители, которые в принципе их не любят, с удовольствием смотрят телефильмы «Заколдованный участок» и «Иван да Марья». В основном из-за участия любимого актера. А фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», где актер снялся в главной роли, является одним из самых ожидаемых этой осенью.

Леонид Ярмольник родился 22 января 1954 года в Приморском крае. Его мама была врачом, отец – офицером Советской Армии. В 60-е семья осела во Львове. В школе Леонид учился легко, но без особых успехов. Зато увлекался очень многим – сначала музыкой, потом литературой и театром. Родители купили сыну аккордеон, какое-то время он учился в музыкальной школе. После аккордеона всеми мыслями Леонида надолго завладел другой предмет – велосипед. И вновь родители не смогли отказать сыну в новом увлечении и купили ему «Орленок». Но вскоре они об этом пожалели. Во время очередного катания Леня наехал на камень, упал и сломал себе нос. Во второй раз Леонид сломал нос, катаясь с горки – не рассчитав скорость, он врезался в стену.

Потом Ярмольник увлекся театром, и ради этого поступил в театральную студию при Народном театре им. Ленинского комсомола. «В школе я любил носить круглые очки и длинные волосы, как у Джона Леннона, за что меня часто ругали учителя», – вспоминал актер. За ним даже прозвище закрепилось – Леннон.

По его признанию, родители его почти никогда не наказывали. Единственный раз он вызвал отцовский гнев, когда тот узнал об его страстном увлечении игрой в «коц». По-другому эта игра называлась «расшибалочкой». Выигранные деньги Леонид прятал дома под половицей. Однажды половица отошла, отец обнаружил тайник. Его гневу не было предела, и он даже взял в руки ремень.

Эпизоды и цыпленок табака

Первая попытка Ярмольника связать свою жизнь с театром закончилась неудачно: в Ленинградский институт театра, музыки и кино будущего актера не приняли. Но уже через год он поступил в Московское театральное училище им. Щукина.

Жить пришлось в студенческом общежитии, приятелей было много, а одним из самых близких друзей был тогдашний студент ГИТИСа Александр Абдулов. После окончания училища Ярмольник сразу попал, ни много ни мало, в театр на Таганке. Юрий Любимов доверил начинающему актеру одну из ролей в спектакль «Мастер и Маргарита».

Годы на Таганке вспоминаются Ярмольником с лучшей стороны, ведь в то время там работали такие титаны актерского ремесла, как Вениамин Смехов, Валерий Золотухин, Алла Демидова и Владимир Высоцкий. О последнем Ярмольник вспоминает: «Я с ним проработал бок о бок четыре года. Некоторые его роли еще при жизни перешли ко мне с его же согласия. А это дорогого стоит. Правда, в число его близких друзей я не входил, но отношения между нами были самыми теплыми, товарищескими».

Еще будучи студентом, Ярмольник мечтал сниматься в кино. Его дебют на экране состоялся в 1974 году в фильме «Ваши права», но остался незамеченным. Роли, которые он играл в кино в 70-е, были эпизодическими и никому не запомнились.

Однако широкой известности в массах ему было не избежать – в 1979 году в телевизионной передаче «Вокруг смеха» Леонид предстал перед многомиллионной аудиторией в образ «цыпленка табака». После этого зрители запомнили Ярмольника и полюбили.

Вскоре, благодаря стараниям друга Абдулова, Ярмольник попал на съемки к Марку Захарову в «Тот самый Мюнхгаузен», где сыграл роль Феофила, избалованного сына Мюнхгаузена. Здесь он на сто процентов проявил себя как запоминающийся комедийный актер, несмотря на то, что роль была эпизодическая. В 80-е годы Леонид Ярмольник много снимался, как правило, в отрицательных ролях. Такие типажи создавали ему одни трудности – из-за них актера долго не принимали в Союз кинематографистов, хотя на его счету было уже пятьдесят фильмов.

Леонид Ярмольник

Семья и дом, полный гостей

Всю жизнь актер пользовался большим успехом у женщин. Но, по его словам, никого не обижал, расставался с бывшими возлюбленными всегда по-доброму, без обид. Вот что рассказывает сам актер: «Я всегда соблазнял женщину, когда хотел. И до интима обязательно доходило. Наверное, потому, что я некрасив, но чертовски обаятелен. И потом, я всегда вел себя достойно. Правда. Конфликты порой возникали. Например, били посуду. А однажды об мою голову даже разбили заварочный чайник. Но я не пострадал, поскольку моя голова – это сплошная кость».

Первой женой актера была Елена Валк, на которой он женился для получения московской прописки – вместе они не жили. Начало 80-х стало для Леонида Ярмольника временем больших перемен в личной жизни – именно тогда он во второй раз женился. Его избранницей стала 20-летняя студентка текстильного института Оксана Афанасьева. Их знакомство случилось в Театре на Таганке. Дело в том, что тетя Оксаны работала зубным врачом, и у нее лечились многие актеры этого театра. Именно благодаря тете Оксана еще в четырнадцать лет стала завсегдатаем Таганки. В семнадцать она познакомилась с Владимиром Высоцким, и они были вместе два года, вплоть до смерти актера. А через год после ухода из жизни всенародного кумира судьба свела Оксану с Ярмольником. Они поженились, и в ноябре 1983 года у них родилась дочка, которую назвали Александрой. Сегодня жена Ярмольника Оксана – успешный дизайнер, театральный художник по костюмам и актриса, изготавливает коллекционные куклы и игрушки, у неё своя мастерская на Арбате, которую ей подарил муж.

Счастливая семья обитает в пятикомнатной квартире в центре города. Есть у них и большая двухэтажная дача под Москвой. Одно из увлечений актера – коллекционирование автомобилей «Победа», и первый из них ему купила любимая жена.

Говорят, что на земле возле загородного дома актера есть место даже вертолету. Леонид и не скрывает, что у него много земли. «Почти гектар, – признается он. – Потому что на 15 сотках нельзя строить большой дом, как это сейчас повсеместно делается. Несоразмерные «дворцы» на мелко нарезанной земле смотрятся глупо с точки зрения вкуса. Поэтому у меня земли много… Есть гостевой домик, созданный по американскому типу. Так что если ко мне приезжают друзья, они могут жить совершенно автономно». Такой дом, конечно, нечто большее, чем просто жилье. Актер и сам говорит: «Дом для меня – как живое существо».

Леонид Ярмольник

«Он оптимист»

В 1993 году Влад Листьев пригласил Леонида на телевидение. И не прогадал – Ярмольник великолепно проявил себя в роли ведущего. Дебютировал он в качестве ведущего «L-клуба», потом появились телепередачи «Золотая лихорадка», «Отель» и «Гараж».

Когда Ярмольник пришел на телевидение, коллеги его предупреждали, что с актерской профессией можно попрощаться. Но этого, к счастью, не произошло. Он не только продолжал сниматься в кино, но и стал продюсером нескольких фильмов, например «Московских каникул», где впервые сыграл главную роль.

Роли Леонида Ярмольника всегда чем-то неожиданны. Можно вспомнить совсем разных дикарей, которых он сыграл в одном из сюжетов «Ералаша» и фильме Аллы Суриковой «Две стрелы». В фильме «Возвращение резидента» он сыграл уголовника и стал достойным партнером Георгия Жженова.

О себе сам актер говорит так: «Он умеет веселить публику и снимать хорошее кино, обожает своих друзей и души не чает в дочке. Он до самозабвения влюблен в бильярд и не прочь понырять с аквалангом. Он не любит говорить о политике. Он оптимист и твердо верит в свои силы. Но удивляется простым вещам».

Леонид Ярмольник

Серьезный – даже в сериалах

Долгое время режиссеры не воспринимали Ярмольника всерьез. Отчасти из-за имиджа «цыпленка табака», который приклеился к нему намертво. И «Золотую лихорадку» он вел, и «Форт Байяр» – какой серьезный актер возьмётся за такое? Но всё же, примерно после фильма «Барак» Валерия Огородникова, ему стали предлагать серьезные драматические роли, а он мощно стал их играть. «Мой сводный брат Франкенштейн», например, раскрыл актера с совершенно новой стороны.

Когда-то у Леонида Ярмольника с Олегом Янковским состоялся такой договор – в сериалах не сниматься. «Потому что сериал – это уже не просто формат, это своего рода знак качества наоборот», – обмолвился как-то актер. Тем не менее, сам Леонид всё-таки снялся в сериале, и даже не в одном. Результаты на удивление хороши – может быть потому, что как актер он и в этом «легкомысленном» жанре выкладывается серьезно, на все сто процентов? За что бы он не брался, успех ему сопутствует буквально везде – в театре, на телевидении, в судействе КВН…

Многие поклонники книги Стругацких и творчества режиссера Алексея Германа-старшего с нетерпением ждут фильма «Трудно быть богом». Эта картина – своеобразный итог многолетним поискам режиссера, и в ней Леониду довелось сыграть главную роль.

Разумеется, такой человек как Ярмольник не останавливается на достигнутом. И хотя он не любитель рассказывать о творческих планах, зрители могут быть уверены, что увидят много интересных фильмов с участием любимого актера.

Цитата: «Есть единственное правило, которое давно для себя сформулировал и которое стараюсь соблюдать неукоснительно: что бы ни делать, всегда делать так, чтобы не идти по головам и не причинять боль другим людям».

Фото с сайта kino-teatr.ru

