Иран ударил по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ в Катаре
Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy, сообщила компания в соцсети X.
"На место немедленно были направлены аварийно-спасательные бригады для тушения возникших пожаров, поскольку нанесен значительный ущерб", – цитируют заявление "Ведомости".
По данным компании, информации о жертвах происшествия пока нет. Местонахождение всего персонала производства известно.
Рас-Лаффан – промышленный город в Катаре, расположенный примерно в 80 км к северу от столицы Дохи. Это главный индустриальный кластер страны, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке природного газа. Он является крупнейшим в мире комплексом по производству и экспорту СПГ. Порт Рас-Лаффан с акваторией около 4500 гектаров представляет собой крупнейшую искусственную гавань в мире. Через него проходит около 20% мировых поставок СПГ.
Из фильма "Бронкская история": "Теперь просто так вы отсюда не уйдете.'
Иран ударил по Катару а виновен Трамп напавший на Иран. Иран очень грамотно выстраиват оборону и атакует ключевые эленты СПГ и нефтяные терминалы.
Это нефтегазовая война.
господа евроколхозники, как хорошо! К вам со спины неожиданно пробрался голодоморчик.