Иран ударил по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ в Катаре

Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy, сообщила компания в соцсети X.

"На место немедленно были направлены аварийно-спасательные бригады для тушения возникших пожаров, поскольку нанесен значительный ущерб", – цитируют заявление "Ведомости".

По данным компании, информации о жертвах происшествия пока нет. Местонахождение всего персонала производства известно.

Рас-Лаффан – промышленный город в Катаре, расположенный примерно в 80 км к северу от столицы Дохи. Это главный индустриальный кластер страны, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке природного газа. Он является крупнейшим в мире комплексом по производству и экспорту СПГ. Порт Рас-Лаффан с акваторией около 4500 гектаров представляет собой крупнейшую искусственную гавань в мире. Через него проходит около 20% мировых поставок СПГ.

  2. 19.03.2026, 00:37
    Гость: Пилот

    Иран ударил по Катару а виновен Трамп напавший на Иран. Иран очень грамотно выстраиват оборону и атакует ключевые эленты СПГ и нефтяные терминалы. В кремле бы и в МО генералы поучились как следует воевать.

  4. 19.03.2026, 00:10
    Гость: Вот видите,

    господа евроколхозники, как хорошо! К вам со спины неожиданно пробрался голодоморчик.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить
Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России до 6,7%
Минюст признал правнучку Хрущева иноагентом
© Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отклонил предложение Путина вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ
Избранное
Открытые страны для путешествий из России. Самые свежие новости
Маленькие удовольствия рулят!
«Я могу понять, что власть привыкла править так, как правила — более или менее эффективно — в течение 22 лет. Но этот период в прошлом»
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
Учитель и чиновник. Почему даже глава СК А. Бастрыкин призвал вернуть советскую систему образования
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Америка жаждет войны в Европе?
Армен Григорян «Грезы скотного двора (балет)»
Таджикистан: между трех морей
25/17 (электричество), 27 ноября, «ГлавКлуб»
Чиж внес никому не нужный вклад в арт-рок
