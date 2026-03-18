Иран ударил по крупнейшему в мире комплексу по производству СПГ в Катаре

23:24 18.03.2026

Иран атаковал один из крупнейших промышленных центров мира по производству сжиженного природного газа (СПГ) Рас-Лаффан в Катаре. Пострадало предприятие QatarEnergy, сообщила компания в соцсети X.

"На место немедленно были направлены аварийно-спасательные бригады для тушения возникших пожаров, поскольку нанесен значительный ущерб", – цитируют заявление "Ведомости".

По данным компании, информации о жертвах происшествия пока нет. Местонахождение всего персонала производства известно.

Рас-Лаффан – промышленный город в Катаре, расположенный примерно в 80 км к северу от столицы Дохи. Это главный индустриальный кластер страны, где сосредоточены основные мощности по сжижению, хранению и отгрузке природного газа. Он является крупнейшим в мире комплексом по производству и экспорту СПГ. Порт Рас-Лаффан с акваторией около 4500 гектаров представляет собой крупнейшую искусственную гавань в мире. Через него проходит около 20% мировых поставок СПГ.