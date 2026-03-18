В России женщин, не желающих иметь детей, могут направить к психологу
Если женщина в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, рекомендовано направить такую пациентку на консультацию к медицинскому психологу, пишет ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный Министерством здравоохранения РФ.
"При указании "0" на вопрос анкеты: "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?" рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей", - говорится в документе.
Из текста также следует, что при наличии акне и аллопеции необходимо направить пациентку на консультацию врача-дерматовенеролога. При ожирении и подозрении на наличие эндокринных заболеваний необходимо направить пациентку на консультацию врача-эндокринолога. А при недостаточной или избыточной массе тела, наличии вредных привычек, хронических заболеваний - направить пациентку на консультацию врача-терапевта.
Кроме того, женщинам, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению.
Во-первых, надо ж куда-то пристроить тучу психологинь, которых наплодили не меньше, чем юристов с экономистами. Во-вторых, устроить сеанс пустой болтовни с психологом дешевле, чем решать реальные проблемы. И, наконец, «консультация врача-терапевта» и «рекомендации по устранению факторов риска» - такая же болтология вместо реальной медицинской помощи. Короче: «Я вижу, у вас проблемы. Не хотите об этом поговорить?»
в израиль..
Что делать если женщина-психолог не хочет плодить нищету?Куда ей идти?
А почему к психологу -сразу в дурдом и дело в шляпе.Вот уж поистине,нет предела идиотизму персонажей,по недоразумению определяющих правила жизни дорогих россиян!!!
Это при Ельцине было ПОЧЕМУ ЗПАД ТОГДА УНИЧТОЖИЛ РОССИЙСМКУЮ ИМПЕРИЮ? С Российской империей Германия могла конкурировть.Хотя кому ты пишешь?