В России женщин, не желающих иметь детей, могут направить к психологу

Если женщина в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, рекомендовано направить такую пациентку на консультацию к медицинскому психологу, пишет ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный Министерством здравоохранения РФ.

"При указании "0" на вопрос анкеты: "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?" рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей", - говорится в документе.

Из текста также следует, что при наличии акне и аллопеции необходимо направить пациентку на консультацию врача-дерматовенеролога. При ожирении и подозрении на наличие эндокринных заболеваний необходимо направить пациентку на консультацию врача-эндокринолога. А при недостаточной или избыточной массе тела, наличии вредных привычек, хронических заболеваний - направить пациентку на консультацию врача-терапевта.

Кроме того, женщинам, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению.