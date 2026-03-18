В России женщин, не желающих иметь детей, могут направить к психологу

Если женщина в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, рекомендовано направить такую пациентку на консультацию к медицинскому психологу, пишет ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный Министерством здравоохранения РФ.

"При указании "0" на вопрос анкеты: "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?" рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей", - говорится в документе.

Из текста также следует, что при наличии акне и аллопеции необходимо направить пациентку на консультацию врача-дерматовенеролога. При ожирении и подозрении на наличие эндокринных заболеваний необходимо направить пациентку на консультацию врача-эндокринолога. А при недостаточной или избыточной массе тела, наличии вредных привычек, хронических заболеваний - направить пациентку на консультацию врача-терапевта.

Кроме того, женщинам, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2026, 00:11
    Гость: Владимир

    Во-первых, надо ж куда-то пристроить тучу психологинь, которых наплодили не меньше, чем юристов с экономистами. Во-вторых, устроить сеанс пустой болтовни с психологом дешевле, чем решать реальные проблемы. И, наконец, «консультация врача-терапевта» и «рекомендации по устранению факторов риска» - такая же болтология вместо реальной медицинской помощи. Короче: «Я вижу, у вас проблемы. Не хотите об этом поговорить?»

  3. 18.03.2026, 21:56
    Гость: вопрос знатокам

    Что делать если женщина-психолог не хочет плодить нищету?Куда ей идти?

  4. 18.03.2026, 21:32
    Гость: Влад Злой

    А почему к психологу -сразу в дурдом и дело в шляпе.Вот уж поистине,нет предела идиотизму персонажей,по недоразумению определяющих правила жизни дорогих россиян!!!

  5. 18.03.2026, 20:57
    Гость: кулачка

    Это при Ельцине было ПОЧЕМУ ЗПАД ТОГДА УНИЧТОЖИЛ РОССИЙСМКУЮ ИМПЕРИЮ? С Российской империей Германия могла конкурировть.Хотя кому ты пишешь?

Все комментарии (42)
Выбор читателей
Какое из зол – меньшее?
© KM.RU, Александра Воздвиженская
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации