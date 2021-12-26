СССР – какой была и чего добилась исчезнувшая сверхдержава

Ненавистники СССР могут бесконечно бормотать свои слабоумные мантры, что страна была обречена с самого рождения. Однако факты доказывают обратное – за 70 лет Советский Союз добился таких достижений, каких в ХХ веке добились только США и больше ни одна другая страна

26 декабря исполняется ровно тридцать лет, как СССР был официально упразднён. Чем запомнился Советский Союз? Чего он достиг за семьдесят лет своего существования? Какие его достижения можно считать достижениями всего человечества?

Еще до образования СССР – в РСФСР – был принят ряд законов, выводящих новорожденное государство рабочих и крестьян в число самых прогрессивных государств мира. Например, в ноябре 1917 года один из первых декретов Совета народных комиссаров узаконил восьмичасовой рабочий день. Ранее требования рабочих о восьмичасовом рабочем дне как в Российской империи, так и в других странах, либо игнорировались, либо подавлялись, нередко с применением оружия. И хотя восьмичасовой рабочий день впервые появился не в СССР, а в Новой Зеландии, однако молодая советская страна стала первой в Европе, где восьмичасовой рабочий день был узаконен для всех категорий трудящихся.

СССР стал первой страной в мире, с 1918 года предоставившей трудящимся оплачиваемый отпуск, и первой страной в мире, ликвидировавшей безработицу. В то время как весь капиталистический мир стремительно погружался в пучину Великой депрессии, банкиры и бизнесмены сводили счеты с жизнью, а рабочие готовы были трудиться за еду, в СССР в марте 1930 года была закрыта последняя биржа труда. И вплоть до уничтожения страны в 1991 году безработных практически не было. Если понимать под «безработными» тех людей, которые не могли устроиться на работу по своей специальности или из-за возрастных, гендерных и прочих ограничений. Главным отличием СССР от капстран было то, что в Советском Союзе работа искала человека, а не человек работу.

Если царская Россия производила угнетающее впечатление высокой детской смертностью и небольшой продолжительностью жизни, то СССР стал первой страной в мире, где всем гражданам пожизненно гарантировалась бесплатная медицинская помощь. Плюс к этому предоставлялось санаторно-курортное лечение, нередко так же бесплатное или оплачиваемое в размере 10-30% стоимости путевки. Не будем забывать и об оплачиваемом декретном отпуске с сохранением рабочего места и оплачиваемом больничном листе, что стало возможным только после 1917 года.

Советский плакат

СССР стал первой страной в мире, введшей всеобщее бесплатное начальное и высшее образование. Причем случилось это ещё в 1918 году, то есть в РСФСР, а спустя 45 лет, выступая в Конгрессе США, президент Джон Кеннеди сказал о советском образовании следующее: «С начала века доля людей, имеющих более чем 7-классное образование, выросла в 23 раза. Увлечение этой нации образованием, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации или системы».

И ведь сложно заподозрить Джона Кеннеди, едва не отдавшего приказ о нанесении ядерных ударов по СССР во время Карибского кризиса, в симпатиях к главному геополитическому противнику. Однако даже враги признавали достижения СССР, в отличие от доморощенных «историков» и прочих «знатоков», пристально «изучающих» советскую историю через дырку в рулоне туалетной бумаги.

Советский плакат

Через эту же дырку они разглядели и вовсе удивительный факт мировой истории: оказывается, СССР одержал во Второй мировой войне не только случайную, но и пиррову победу. Каждый раз «знатоки» оправдывают поражение гитлеровской Германии и её сателлитов какими-то «внезапными и непредвиденными трудностями», типа сурового «генерала Мороза», огромными русскими просторами, неиссякаемыми людскими ресурсами, большим количеством танков и самолетов и гигантской американской помощью СССР. Дескать, все эти «внезапные трудности» и досадные недоразумения типа ленд-лиза помешали вермахту сокрушить «людоедский сталинский Совок». И даже когда все страны мира – за исключением некоторых и хорошо известных – признают огромный вклад СССР в разгром нацизма, «знатоки-историки» тут же начинают обвинять Советский Союз то в пирровой победе (Сталин угробил в войну от 20 до 40 миллионов человек), то в замене зверской гитлеровской оккупации Европы на не менее зверскую советскую (Красная Армия изнасиловала два миллиона немок).

Однако из песни слов не выкинуть, как и фразы великих людей из мировой истории. «Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед». Эти слова принадлежат не Сталину или Мао Цзэдуну, а одному из самых больших ненавистников СССР, посвятившему едва ли не полжизни борьбе с ним – Уинстону Черчиллю.

Архивное фото

Впрочем, подвиг советского народа могут ставить под сомнение лишь законченные дегенераты, чье мнение малоинтересно. Как и мнение любых других сумасшедших. Главное, что весь мир знал, знает и будет знать столетия спустя, какого цвета был флаг, поднятый над поверженным Берлином в мае 1945 года, и кто спас мир от коричневой чумы.

К однозначным достижениям СССР стоит отнести и крушение мировой колониальной системы, произошедшей после Второй мировой войны. Советский Союз не только помогал многим странам Азии и Африки бороться за независимость, но и брал на себя значительные расходы по созданию национальных кадров в новообразованных странах. Ни в одной стране мира не обучалось столько студентов и военных из так называемых развивающихся стран, как в СССР. Разумеется, в перестроечные годы влияние СССР на крушение колониальной системы всячески принижалось, а подчас и вовсе выставлялось чуть ли не как «экспорт марксизма-ленинизма». Но, как было сказано выше, из песни слов не выкинуть и во многих странах Азии и Африки до сих пор помнят, благодаря какому государству этим странам удалось избавиться от колониальной зависимости и обрести все признаки суверенных стран.

Советский плакат

Если США познакомили мир с чудовищной силой атома, превратив в радиоактивную пыль Хиросиму и Нагасаки, то СССР стал первой страной, показавшей человечеству мирный атом. 27 июня 1954 года в Обнинске была введена в строй первая в мире атомная электростанция. Несмотря на то, что технологии начала пятидесятых годов оставались ещё очень несовершенными, Обнинская АЭС проработала почти полвека и была закрыта только в 2002 году. Пережив не только всех своих создателей, но и страну, в которой была разработана и построена. Менее чем через десять лет после окончания разрушительной и чрезвычайно затратной Великой Отечественной войны СССР первым в мире смог ввести в эксплуатацию атомную электростанцию, став не только первопроходцем в освоении мирного атома, но лидером мировой ядерной энергетики. Чьи наработки позволяют РФ до сих пор оставаться одной из стран, способных разрабатывать и строить АЭС «с нуля».

Многие космические достижения СССР до сих пор не удалось превзойти ни одной из стран, по крайней мере, в одиночку. Советскому Союзу принадлежит первенство в запуске первого искусственного спутника Земли, космическом полете мужчины и женщины, выходе в открытый космос мужчины и женщины, создании и эксплуатации лунохода и марсохода, запуске межпланетных станций, достигших Вернеры и Марса.

Первым в истории человечества «жилым домом» на орбите стала советская станция «Салют», и только СССР смог в одиночку построить крупнейшую в мире орбитальную станцию «Мир». Советский многоразовый челнок «Буран» первым в мире совершил беспилотный космический полет и посадку.

Единственной страной мира, на равных соперничающей с Советским Союзом в космосе, были США, однако стоит учитывать три фактора, которых изначально не было у Советского Союза в космической гонке: процветающей после Второй мировой войны экономики, выпуска в неограниченном количестве главной мировой валюты и скупки «мозгов» по всему миру. Однако, несмотря на гораздо худшие «стартовые» позиции, СССР долгое время обгонял США, пока советские космические программы сначала не притормозили, а затем и почти остановили «перестройщики» и их последователи. Но даже тридцать лет спустя после исчезновения СССР с политической карты мира, благодаря огромному советскому космическому наследию, РФ продолжает оставаться в тройке мировых космических лидеров.

Только США могли конкурировать с СССР в области разработки реактивной авиации и по многим показателям проигрывали. Советский Союз выпустил самый массовый в мире реактивный бомбардировщик Ил-28, самый большой и скоростной бомбардировщик Ту-160 и три самых массовых реактивных истребителя в истории – МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-21. Несмотря на то, что последний был принят на вооружение в 1959 году, в Китае этот самолет прошел глубокую модернизацию и под названием JF-17 Thunder выпускается в Пакистане.

Самолет Ан-225 «Мрия» с космическим кораблем «Буран»

Советский Союз первым в мире вооружился перехватчиком МиГ-25, способным развивать скорость 3400 км/ч – ни один другой серийный истребитель ни до, ни после не обладал такими характеристиками. СССР первым в мире поднял в воздух сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144, первым в мире разработал самый скоростной турбовинтовой бомбардировщик и лайнер Ту-95 и Ту-114 соответственно, первым в мире создал самолет грузоподъемностью 160 тонн (Ан-124), а затем и 250 тонн (Ан-225). До сих пор в мире не создано самолета, который превзошел бы Ан-225, а ведь это самолет разработки середины восьмидесятых годов.

Нельзя не упомянуть о самолетах, которые были «сбиты на взлете» ельцинскими «реформаторами» – самый большой в мире реактивный гидросамолет А-40 «Альбатрос» КБ Бериева и первый в мире почти серийный сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141.

Не стоит забывать и о советском вертолетостроении, занимавшем лидирующие позиции в мире до 1991 года. Вертолет Ми-8 не только выпускается с 1964 года до наших дней, но и является самым массовым вертолетом в мире в классе средних вертолетов. А тяжелый вертолет Ми-26 был и остается непревзойденным воздушным грузовиком, чьи рекорды вряд ли удастся повторить другим вертолетам в обозримом будущем. Благодаря СССР своя вертолетная промышленность появилась у Польши, а всего советские вертолеты эксплуатировались более чем в 80 странах мира. Ни одна авиастроительная компания, кроме «фирмы» Камова, так и не смогла освоить серийный и массовый выпуск вертолетов соосной схемы, а в СССР они выпускаются с начала пятидесятых годов.

Ми-26

До сих пор ни одной стране мира не удалось повторить советскую атомную кораблестроительную программу. Несмотря на то, что США смогли с 1954 года ввести в строй весьма значительное количество военных кораблей с атомной силовой установкой, СССР строил атомоходы не только для ВМФ, но и для гражданских нужд. С 1959 по 1991 год было построено 8 атомных ледоколов и один уникальный, не имеющий аналогов, атомный контейнеровоз «Севморпуть». А для ВМФ, помимо самых больших в мире атомных крейсеров проекта «Орлан» и самых больших в мире стратегических подводных ракетоносцев класса «Акула», был построен также не имеющий аналогов разведывательный атомоход ССВ-33 «Урал». До 1992 года в мире было построено 12 гражданских кораблей с ядерными силовыми установками и девять из них – советские. Что позволяет считать СССР мировым лидером по строительству атомоходов, как военных, так и гражданских.

О достижениях СССР можно написать не просто много, а очень много, но даже из перечисленного очень короткого списка видно, что Советский Союз был страной, первой в мире выведшей на качественно иной уровень социальную защищенность граждан, попутно предоставив им невиданные ранее права и возможности. Благодаря этому страна не только в кратчайшие сроки превратилась из аграрной в промышленную, но и смогла выстоять и победить в чудовищной войне. А после войны совершить рывок к звездам, да и по многим другим показателям стать одним из мировых лидеров.

В отличие от царской России, СССР не был периферийной, «окраинной» страной, мало на что влияющей в мире. Советский Союз шёл в ногу с другими развитыми странами, нередко опережая их, некоторые – весьма серьезно. Не случайно, что СССР был многолетней «головной болью» не только США, но и всех союзников американцев. Вместо «удобной» царской России, которая по многим показателям была зависимой западной полуколонией, СССР превратился не только в суверенную, но и чрезвычайно сильную в военном и экономическом отношении сверхдержаву. Способную не только проводить самостоятельную политику, но и распространять своё влияние на добрую половину земного шара.

Понятно, что мириться с существованием такого своенравного и неуступчивого противника никто не желал и – «Карфаген должен быть разрушен». Чего и добился коллективный Запад, сделав ставку на сокрушение СССР с помощью сверхвысокопоставленных иуд с партбилетами, всего за шесть лет приведших страну к катастрофе.

Ненавистники СССР могут бесконечно бормотать свои слабоумные мантры, что страна была обречена с самого рождения и что она предсказуемо развалилась, как гнилой сарай, прожив всего 70 лет. Однако факты доказывают обратное – за 70 лет Советский Союз добился таких достижений, каких в ХХ веке добились только США и больше ни одна другая страна.

И во всем мире это прекрасно знали и знают. Иначе не продолжали бы многочисленные «партнёры» яростно бороться с уже мертвым СССР, не продолжали бы и поныне тратить немалые средства на очернение советской истории и на промывание мозгов новым поколениям, истерично пытаясь оболгать и извратить историю той страны, от тени которой они испуганно шарахаются до сих пор.