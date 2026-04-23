Путин впервые прокомментировал ограничения в работе интернета

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством впервые публично прокомментировал перебои в работе интернета. Он обратил внимание на случаи сбоев в крупных городах страны и поручил проработать систему бесперебойного функционирования сервисов, которые относятся к жизненно важным.

«Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются и в крупных городах, нечасто, но к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах», — цитирует Путина Газета.RU.

По его словам, меры по ограничению мобильной связи в крупных регионах помогают снизить риски во время атак с применением украинских БПЛА. При этом глава государства подчеркнул, что если отключения связаны с предотвращением терактов, то в приоритете всегда стоит безопасность людей.

Кроме того, президент поручил организовать информирование граждан о результатах работы, после которой вводились ограничения. Он добавил, что заблаговременное широкое раскрытие информации может осложнить оперативную работу, если речь идет о противодействии терактам.

«Преступники-то — они тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. Вместе с тем, во-первых, хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило», — отметил российский лидер.

Путин также указал на необходимость тесного взаимодействия между правоохранителями и гражданскими структурами власти, чтобы оперативно вырабатывать наилучшие решения в ситуациях, когда требуется ограничивать связь.

  1. 23.04.2026, 23:42
    Гость: Лучезар

    "«Преступники-то — они тоже все слышат, все видят. И, безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы. " Так нужно сделать Россию страной массовой неграмотности. Тогда преступеикам станет еще солонее.

  2. 23.04.2026, 22:45
    Гость: Русский

    Как говорил Володя Шарапов: от долгого сидения на передовой у наблюдателя глаз замыливается.

  3. 23.04.2026, 22:39
    Гость: Бобер

    В Сочи и без интернета дым от Туапсе виден. Питер тоже очень четко наблюдал дымы порта Приморска и Усть-Луги.

  4. 23.04.2026, 22:23
    Гость: Авраам Линкольн

    Можно обманывать часть народа все время, и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время.

Все комментарии (21)
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации