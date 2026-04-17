В Ленобласти создадут огневые группы из резервистов для защиты от БПЛА

В Ленинградской области создадут дополнительные мобильные огневые группы, которые будут размещать на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей предлагается привлечь резервистов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Власти будут предлагать заключить трехлетний контракт для участия в формировании огневых групп. «Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий»,— сообщил чиновник.

Огневые группы поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных в Ленобласти. Покупкой автомобилей и необходимого для создания формирований оборудования займутся власти региона и предприятия критических объектов инфраструктуры, пишет «Коммерсант».

В конце марта в порту Усть-Луга в Ленобласти произошло возгорание. 5 апреля Александр Дрозденко сообщал, что из-за осколочного попадания в одну из емкостей с топливом в порту Приморск вытек горючий материал. Во время отчета 15 апреля он подтвердил причастность атак БПЛА к попаданию нефти в Финский залив, однако предложил не говорить об этом публично. Губернатор отметил, что после атак на одном из терминалов в Усть-Луге была «сложнейшая ситуация».

  2. 17.04.2026, 19:54
    Гость: Серый

    Если человек действительно патриот, то ему и патроны не нужны - у него и так бесконечные патроны и энтузиазм.

    Как в том анекдоте - и пулемёт застроил снова.

  3. 17.04.2026, 19:11
    Гость: ГостьВ

    Хотите победы Украины - направьте указ. лиц на фронт! Их место в местах суровых...

  4. 17.04.2026, 18:31
    Гость: stalker

    Я предлагаю комплектовать эти огневые группы из чиновников и депутатов. У них патриотизма и ненависти к врагу на десятерых хватит. Судя по их заявлениям. Старшими назначить господина Медведева и Шойгу. Нечего штаны в кабинетах просиживать. А заодно всех ведущих из политических шоу типа "60 минут" и "Большая игра" туда же отправить. Их "пятиминутки ненависти" в стиле Джорджа Оруэлла показывают что они прям рвутся в бой.

Все комментарии (6)
