Мадьяр поддержал решение Орбана не предоставлять Украине кредит от ЕС

Глава победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что он согласен с решением Будапешта не участвовать в предоставлении кредита ЕС Украине на €90 млрд. Страна, объяснил он, находится в очень сложной экономической ситуации. При этом Будапешт больше не будет препятствовать предоставлению займа, добавил политик.

Мадьяр вместе с тем отметил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз: «Для Европейского союза совершенно немыслимо принять в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны». По его словам, вопрос о приеме страны в ЕС будет решаться в Венгрии на референдуме, но не в ближайшие 10 лет.

Также господин Мадьяр выразил надежду на снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине. «Я могу сказать, что как только эта война закончится… Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы»,— приводит его слова «Коммерсант».

Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане блокировала пакет финансовой помощи Украине от ЕС в размере €90 млрд, который был согласован в декабре. Власти страны называли это ответом на то, что Киев блокирует поставки по поврежденному газопроводу «Дружба». Будапешт обвинял Киев в намеренной задержке ремонта в политических целях. Власти стран ЕС называли решение Венгрии неприемлемым.