Мадьяр поддержал решение Орбана не предоставлять Украине кредит от ЕС
Глава победившей на венгерских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что он согласен с решением Будапешта не участвовать в предоставлении кредита ЕС Украине на €90 млрд. Страна, объяснил он, находится в очень сложной экономической ситуации. При этом Будапешт больше не будет препятствовать предоставлению займа, добавил политик.
Мадьяр вместе с тем отметил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз: «Для Европейского союза совершенно немыслимо принять в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны». По его словам, вопрос о приеме страны в ЕС будет решаться в Венгрии на референдуме, но не в ближайшие 10 лет.
Также господин Мадьяр выразил надежду на снятие санкций с России после завершения конфликта на Украине. «Я могу сказать, что как только эта война закончится… Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы»,— приводит его слова «Коммерсант».
Венгрия при премьер-министре Викторе Орбане блокировала пакет финансовой помощи Украине от ЕС в размере €90 млрд, который был согласован в декабре. Власти страны называли это ответом на то, что Киев блокирует поставки по поврежденному газопроводу «Дружба». Будапешт обвинял Киев в намеренной задержке ремонта в политических целях. Власти стран ЕС называли решение Венгрии неприемлемым.
Мадьяр непростой хлопчик, он относится к "евроскептикам", националист, имеет тесные связи с балканскими полу криминальными группировками. Он пролез в власть исключительно на тезисах разворота политики Венгрии от ЕС на внутренние проблемы. Кормить Киев он тоже не собирается. По большему счёту Мадьяр популист.
Отношения к РФ- пока ещё сдержанное, но явно не дружественное. На западе открыто говорят, что он ставленник Сороса.
Ещё неизвестно кто кого выгонит
Орбан был против мигрантов, с той разницей что в Россию мигранты были приглашены.Венгрия получала от РФ нефть и газ по низкой цене по сравнению с Европой.Мадьяра заставят приобретать энергоносители по более дорогой цене, отсюда и скаканут цены.
15 лет мы не слышали про то, что Венгрия -- недружественная нам страна, а вот сегодня услышали от Пескова (см. соседнюю тему). Такая разкая смена пластинки явно не от простого договорнячка произошла.
Или вы лучше Кремля осведомлены?
получили 90 млрд. Занавес.