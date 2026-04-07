Трамп допустил «смерть целой цивилизации» при грядущих ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп 7 апреля допустил гибель «целой цивилизации» при обещанных им ударах по территории Ирана, сообщают «Известия».

«Целая цивилизация умрет сегодня ночью (в ночь на 8 апреля. — Ред.), и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

Трамп повторил, что теперь у власти в Иране находятся «более умные и менее радикальные умы», и выразил надежду, что в течение дня произойдет «нечто революционно-чудесное».

«Кто знает? Мы узнаем сегодня вечером, в один из самых важных моментов долгой и сложной мировой истории», — подчеркнул президент США.

Американский лидер также попросил Бога «благословить великий народ Ирана».

  1. 07.04.2026, 20:14
    Гость: КСИР

    Аккаунт разведывательной организации КСИР:
    03:30 по тегеранскому времени когда истекает преступный ультиматум Трампа; лидеры региона скажут ему:
    Сумасшедший ублюдок, закончи эту проклятую войну!

  2. 07.04.2026, 20:04
    Гость: агрессоры глумятся

    Известный американский журналист Карлсон назвал агрессию против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», развязанной по настоянию сионистов Тель-Авива.

  5. 07.04.2026, 19:44
    Гость: Что, неприятно

    когда лидер другой (не вашей) страны делает, что хочет, наплевав на международное право? Как хорошо, когда это делаем мы -- а все другие ничего не могли нам сделать. Нет у них методов против Кости Сапрыкина... Но дурной пример заразителен -- оказывается, жить по понятиям не одни мы умеем. Хорошо было быковать, когда другие правила соблюдали -- а теперь начал быковать бык побольше и посильнее нашего. И что ты ему сделаешь?

    А свою угрозу он выполнить может, в ней нет ничего невозможного для Америки. Она уже разрушала мосты и энергетику Ирака и Югославии -- и разрушила. Это не мы, что до сих пор ни одного моста через Днепр не смогли разрушить. Хорошо помню, как мосты через Дунай и Евфрат схлопывались.

Все комментарии (27)
Выбор читателей
Трамп заявил, что Иран запросил у США прекращение огня
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин: причастные к изъятию активов РФ в Европе закончат в долговой яме
Трамп обратился к нации: Иран скоро погрузится в «каменный век», а Ормузский пролив пусть разблокируют те, кому это надо
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков заявил об отсутствии сроков вывода украинских войск из Донбасса
Избранное
«Чего хочет Россия: отобрать у Украины то, что относительно легко можно у нее отобрать, или денацифицировать Украину, освободив ее от фашистского режима?»
Принудительная удалёнка: Власть собралась побеждать пандемию за счёт работодателей
Чернышев / Булгаков «Память»
Вокалист «Арии» исполнил свою заветную мечту перед Старым Новым годом
«США теряют китайских учёных, потому что включили их в стратегию угроз. Россия теряет своих потому, что не включила их ни во что»
Шмели «Хаос желаний»
Сочи «ЭС как доллар»
«Калинов мост», 5 апреля, 1930 Moscow
Ермен Анти & Art Chaos Community «Груз 2022»
«Наша национальная забава – это десятилетиями «слезать» с нефтяной иглы и бесконечно рассуждать о величии, при этом практически полностью лишившись своего легкового автопрома»
Павел Губин («Аберрация»): «Пусть дети приобщаются к панк-культуре!»
