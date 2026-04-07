Трамп допустил «смерть целой цивилизации» при грядущих ударах по Ирану
Президент США Дональд Трамп 7 апреля допустил гибель «целой цивилизации» при обещанных им ударах по территории Ирана, сообщают «Известия».
«Целая цивилизация умрет сегодня ночью (в ночь на 8 апреля. — Ред.), и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп повторил, что теперь у власти в Иране находятся «более умные и менее радикальные умы», и выразил надежду, что в течение дня произойдет «нечто революционно-чудесное».
«Кто знает? Мы узнаем сегодня вечером, в один из самых важных моментов долгой и сложной мировой истории», — подчеркнул президент США.
Американский лидер также попросил Бога «благословить великий народ Ирана».
Известный американский журналист Карлсон назвал агрессию против Ирана «абсолютно отвратительной злой войной», развязанной по настоянию сионистов Тель-Авива.
когда лидер другой (не вашей) страны делает, что хочет, наплевав на международное право? Как хорошо, когда это делаем мы -- а все другие ничего не могли нам сделать. Нет у них методов против Кости Сапрыкина... Но дурной пример заразителен -- оказывается, жить по понятиям не одни мы умеем. Хорошо было быковать, когда другие правила соблюдали -- а теперь начал быковать бык побольше и посильнее нашего. И что ты ему сделаешь?
А свою угрозу он выполнить может, в ней нет ничего невозможного для Америки. Она уже разрушала мосты и энергетику Ирака и Югославии -- и разрушила. Это не мы, что до сих пор ни одного моста через Днепр не смогли разрушить. Хорошо помню, как мосты через Дунай и Евфрат схлопывались.