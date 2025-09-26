«Продвижение невозможно»: неудобная правда от Рогозина порвала Сеть
Сенатор и командующий подразделением Дмитрий Рогозин заявил, что война переросла в позиционную, растянутую во времени. В этой ситуации быстрое наступление проблематично, если двигаться традиционными способами, как сейчас продвигается армия. Рогозин назвал это "тупиком и проблемой позиционной войны":
"В основном вся война идет в тактическом звене. Штурмовая группа – это три-четыре человека. Мужики в возрасте, потому что молодежь у нас айтишники, все защищены. И вот они идут по степи, которая вся заминирована, дроны с разных сторон жужжат, идут, увешанные броней.
У штурмовика – автомат, боекомплект, гладкоствол, чтобы отстреливаться от дронов, и еще и РЭБ. С этим со стула невозможно встать, не то чтобы наступать. А если техника появится любая военная в зоне ближе 20 км от линии боевого соприкосновения, она будет сожжена и нами у них, и ими у нас".
Между собой сражаются русские
Рогозин считает, что силы с обеих сторон примерно равны и по оснащенности, и по подготовленности, и по мотивации. Такую схожесть Рогозин пояснил тем обстоятельством, что сражаются между собой русские люди, идеологически накачанные:
"Мы их гранатами закидываем – они кричат нам в ответ: "Русские не сдаются"".
Рогозин отдельно отметил Херсонскую область, где к вышеперечисленному добавляется еще река Днепр. И, с его слов, обе стороны уничтожают противника, как только он подходит к берегу реки, а за острова идет очень сильная кровопролитная борьба.
Поэтому о форсировании Днепра в таких условиях речи быть не может:
"Я сегодня утром был у себя на пункте управления, там плазмы висят, и я вижу картинку с наших дронов. Вот он выжженный Степногорск Запорожской области. А вокруг поля голые, лесополос уже нет, там заяц появится, я его увижу, не то что человек".
"О чем говорить: у нас потенциал в три раза выше!"
Ветеран военных кампаний Игорь Мальцев, к которому "Новороссия" обратилась с просьбой прокомментировать слова Рогозина, говорит про украинцев:
– Они воюют, потому что в отличие от европейцев хотят сохранить ту страну, которая была после 90-го года. Потеря Крыма и Донбасса до сих пор болезненно сказывается на настроениях тех, кто остался на той Украине. То есть они имеют морально-психологический потенциал сражаться.
– А Польша, к примеру, разве не имеет этого потенциала? Это ведь тоже славяне.
– Поляки этого не имеют. У поляков за последние 300 лет вообще нет ни одной успешной военной кампании, у них одни поражения. Территории свои они не потеряли, наоборот, прирастили благодаря Советскому Союзу и Сталину. Военно-техническая база у них никакая, по сравнению с нашей.
А русские люди, проживающие на территории бывшей Украины, имеют богатую победную историю, их деды воевали во время Великой Отечественной. Я уже не говорю о более ранних войнах Российской Империи, в составе которой была Украина. Я бы добавил, что сейчас они имеют достаточно развитую военно-техническую базу. Все остальные европейские нации этого не имеют. Поэтому Запад и поставил на Украину.
– То есть Европа не способна на боевые действия? Сейчас они активно милитаризируются.
– Против русских людей они не выстоят, и там это понимают. Ведь те же немцы, те же французы потерпели сокрушительное поражение на полях России. Они хотели взять реванш с помощью Украины и сейчас хотят сохранить ее в качестве антироссийского плацдарма. Но не получится.
– Почему?
– Сырский не спроста сказал о том, что на фронте соотношение сил один к трем в пользу России. Речь идет не о количестве людей, хотя мы и численностью их превосходим, речь идет о боевом потенциале. По боевому потенциалу в целом мы втрое превосходим ВСУ. Это не мои слова, а экспертов, которые серьезно изучают этот вопрос.
– За счет чего у нас такой боевой потенциал?
– Во многом за счет подготовки личного состава. У нас есть люди, которые прошли всю эту войну с колоссальным опытом. Я знаю комбата, у которого в батальоне за три с половиной года не было ни одной боевой потери, даже раненых не было. А на Украине сейчас 1,7 млн безвозвратных потерь, раненые, сбежавшие. То есть численный состав ВСУ как минимум двукратно сменился.
У нас превосходство в авиации, артиллерии, в ракетном оружии, которого даже на Западе нет, и, конечно, оперативное превосходство нашего командного состава.
Натовцы сейчас украинцев научить уже ничему не могут, это они их должны учить, как воевать в современных войнах. Вообще согласно оперативным нормам для осуществления прорыва нужно иметь трехкратное превосходство в силах. У нас на всем фронте такое превосходство есть, то есть мы на всем фронте можем обеспечить масштабное наступление. Президент назвал даже количество, которое мы имеем на передовой, – 700 тыс. человек. К этому добавьте войска по периметру нашей страны, на границе с Финляндией и Норвегией, на Кольском полуострове, Курильской гряде. У нас только в сухопутных войсках не меньше миллиона в боевых частях.
– Зеленский говорил, у него миллион…
– Вполне вероятно, но это общая численность вооруженных сил. А тех, которые на линии фронта, в лучшем случае тысяч 500. Но, повторюсь, наше тройное превосходство за счет выучки, более высококачественного технического оснащения, намного превосходящего количества боеприпасов, более высокой выучки оперативного командования, чем у ВСУ. Поэтому в таких условиях Россия добьется, чтобы Европа приняла то, что войну с нами надо заканчивать…
Автор: Наталья Залевская
Комментарии читателей Оставить комментарий
Рассматриваю запрет всё русское не что иное, как предлог стравить русских, что и имеем, как СВО или гражданскую войну.
-
Полагаю, что внешняя политика была не совсем удачно и разумно спланирована, именно это постепенно-во времени разбудило запад.
Откуда мыслишки?
Из сми, вестимо!
Журналист, вишь мысли рубит,
А я, разношу.
Они, конечно, не русские. Но, видимо, зондируют почву на предмет сдачи России так, чтоб это не выглядело, как поражение. Разве может быть сдача России "русским" людям? Не только не может, но это даже очень хорошо.
Это еще один уникумю Всезнайка,блин... Лучше бы делом занимался, а не болтовней. Помним, как ты руководил "успешно" Роскосмосом...
а лес густой был ?