Курс на исламизацию России – официальная доктрина?

Вопреки утверждениям о том, что «разворот на Восток» знаменует собой не тесное сотрудничество с такими странами, как Китай и Индия, на самом деле «разворот на Восток» означает поворот в сторону исламского мира – Турции, Саудовской Аравии, Ирана

10 декабря член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выступил с шокировавшим многих заявлением: стремление сделать Россию частью исламского мира (которой она никогда не была) и исламизировать её – это не заговор какой-то «пятой колонны», как любят утверждать некоторые блогеры, а вполне себе целенаправленная и осмысленная политика. Имя этой самой политики – «разворот на Восток». Вот что по этому поводу написал Кирилл Кабанов:

«Вчера у меня состоялся крайне важный разговор о том, как, по мнению моего оппонента, должны в сегодняшних условиях развиваться и меняться национальная идея России и исторический подход к формированию государственности в нашем отечестве. Оказывается, исходя из высказанной позиции, всё очень просто:

Первое. Мы всего-навсего должны официально признать, что Россия вышла из исламского мира и сформировалась как её составная часть.

Второе. Мы должны принять, что русских нет как нации (это мы уже слышали и не раз), а есть разновидность тюркских народов. Всего-то и делов-то.

Всё это мне было сказано человеком, который реально серьезно влияет на формирование политических процессов в стране. И нет, это не бытовой бред сумасшедшего. Это уже оформленная в виде официального документа доктрина, которая активно продвигается в качестве национальной идеи и имеет под собой мощных лоббистов».

Любопытно, что написано это было после того, как днем ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в эфире телеканала «Россия 1» обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением доработать программу добровольного переселения соотечественников из-за рубежа. Поскольку, по его мнению, программа содействия добровольному переселению соотечественников превратилась в «переселение народов» из Средней Азии в Россию.

Видимо, после этого обращения в прямом эфире Кирилла Кабанова пригласили в некий высокий кабинет, где у него и состоялся вышеуказанный диалог, из которого становится очевидным, что массовая миграция в Россию таджиков и узбеков из Средней Азии, а также отсутствие противодействия процессам исламизации – это часть новой «политической стратегии».

«Кто-то решил, что нашей стране в угоду не пойми чему и кому надо отказаться от наших истинных корней, истории и исторической памяти, традиций и веры предков, отказаться от Руси Великой для того, чтобы влиться в исламский, тюркский мир и стать его составной частью. По сути снова, но в этот раз добровольно присягнуть орде и стать московским ханством в составе великого турана или всемирного халифата. Поверьте, в этом меня убеждал не какой-то городской сумасшедший. И самое страшное, что сегодня эта «стратегия» уже активно обсуждается на серьёзном уровне и, возможно, где-то уже реализовывается», — возмущается Кабанов.

Возмущения Кабанова вполне понятны, и их разделяет большинство простых граждан России. Однако в связи со сложной внешнеполитической ситуацией Российская Федерация, как не раз было заявлено, «разворачивается на Восток» (по крайней мере до тех пор, пока во внешней политике не произойдет серьезных изменений). Что, собственно говоря, этот «разворот на Восток» означает?

Вопреки утверждениям о том, что «разворот на Восток» знаменует собой не тесное сотрудничество с такими странами, как Китай и Индия, на самом деле «разворот на Восток» означает поворот в сторону исламского мира – Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и т. д. Потому что Китай не заинтересован в стратегическом союзничестве с РФ, а лишь в выгодном для себя партнерстве.

Китайские лоббисты не приезжают в РФ, чтобы продвигать «китайские ценности», а вот азиатские и арабские вполне себе приезжают и продвигают. Что из себя представляет сотрудничество с Китаем, наиболее точно описал блогер «Атомная вишня», которого автор позволит себе процитировать:

«Ранее (до 2022 года) Китай был вынужден придерживаться определенных правил ведения бизнеса в России — ведь на данном поле имелись мощные конкуренты в лице европейских и американских компаний, которые предлагали прозрачные финансовые схемы с широким вовлечением в них местных кадров и структур, локализацию производства, передачу технологий — словом, полноценные пакеты услуг, выгодных РФ. Но после их ухода с российского рынка КНР осталась монополистом. Пекин может не только отбросить старые правила, но и навязывать собственные, что, в общем, успешно и происходит. Говоря проще, если раньше китайский бизнес в РФ функционировал по европейским стандартам, то теперь он функционирует по стандартам Африки. Максимально закрытые схемы, быстрый вывод прибыли, минимум маломобильных активов, максимально возможные цены и минимум локализации».

Вот что из себя ныне представляет сотрудничество с КНР в экономической сфере. С политической точки зрения, как уже было сказано, Китай не слишком сильно заинтересован в продвижении каких-то своих ценностей (с тем же исламизмом в Китае борются очень жестко, но на исламизацию РФ китайцы, в целом, смотрят с безразличием, потому что «не их дело», тем более с исламскими странами КНР вполне себе сотрудничает).

Поэтому под «разворотом на Восток» подразумевается разворот на другой восток – Ближний Восток, арабские страны и исламский мир. С идейной точки зрения «разворот на Восток» подразумевает, что Россия не часть Европы, а часть Азии (хотя на самом деле это не так), «наследница орды». Отсюда и характерные политико-идеологические тренды.

То есть мы имеем альтернативу – или нормализация отношений с США, новая администрация которых хотя бы позиционирует себя как защитник христианских ценностей, что позволит приостановить, а, возможно, даже частично обратить вспять эти процессы, или продолжение движения на Восток, подразумевающего ту политическую стратегию, которую описал Кирилл Кабанов.

Возможен ли какой-то другой сценарий? На данный момент его, увы, к сожалению, не просматривается.

