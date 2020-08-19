Как контролировать диабет

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Можно контролировать диабет следующим образом: поддерживая определенный уровень физической активности, соблюдая здоровую диету, принимая лекарственные препараты, назначаемые врачом

Чем же физически активный образ жизни может быть полезен?



Исследования продемонстрировали, что физическая активность может снижать уровень глюкозы крови и артериальное давление, снижать уровень «плохого» холестерина и повышать уровень «хорошего» холестерина, улучшать способность организма использовать инсулин, снижать риск инфаркта миокарда и инсульта, поддерживать силу сердца и костей, сохранять гибкость суставов, снижать риск падения, помогать снижать массу тела, снижать содержание жира, давать больше энергии, снижать уровень стресса.

Физическая активность также играет объективную роль в профилактике диабета 2 типа. Некоторое правительственное исследование продемонстрировало, что умеренное снижение массы тела на 5-7 процентов — например, на 7-10 килограмм для человека массой 91 килограмм — позволяет отсрочить развитие и, вероятно, предотвратить развитие диабета 2 типа. Участвовавшие в исследовании люди, применяли диету и физические упражнения для снижения массы тела. Дополнительная активность в течение дня повышает количество сжигаемых калорий.

Попробуйте эти способы увеличения активности или подумайте о других возможных вариантах. Не сидите, когда разговариваете по телефону. Ходите. Играйте с детьми. Ступайте гулять с собакой. Вставайте, чтобы сменить канал на телевизоре, вместо использования пульта дистанционного управления. Работайте в саду или собирайте листья. Уберитесь дома. Помойте машину. Расширьте спектр повседневной работы по хозяйству. Оставляйте машину в дальнем конце парковки торгового центра и идите до магазина пешком. В продуктовом магазине пройдитесь вдоль всех прилавков. На работе, пройдитесь, чтобы поговорить с коллегой, вместо звонка по телефону или сообщения по электронной почте. Пользуйтесь лестнице, вместо лифта. Сделайте упражнения на растяжку или прогуляйтесь вместо перерыва на кофе или приема пищи.

Во время обеденного перерыва сходите на почту или сделайте другие дела.

Существуют ли виды физической нагрузки, которых все же следует избегать?



При наличии осложнений диабета, некоторые виды физических упражнений могут ухудшать состояние человека. Подъем тяжестей, увеличивают проблемы, связанные с диабетическим поражением глаза. При повреждении нервов и онемении стоп врач может посоветовать плавание вместо ходьбы в качестве аэробной нагрузки.

При онемении стоп вы можете не почувствовать боли. Ранки или потертости могут увеличиваться, так как вы их не замечаете. Без правильного ухода, даже незначительные проблемы со стопами могут обернуться серьезными осложнениями, иногда приводящими к необходимости ампутации. Убедитесь, что выполняете упражнения в хлопковых носках и комфортной обуви, разработанной для выполнения соответствующих физических упражнений. После физической нагрузки, проверьте стопы на предмет порезов, ранок, потертостей или покраснения. При возникновении проблем со стопами обратитесь к врачу.

Какие же виды физической активности могут быть полезны?



Могут помочь четыре вида физической активности. Можно быть активными ежедневно, выполнять аэробные упражнения, выполнять силовые упражнения и делать растяжку.

Аэробные упражнения — это упражнения, требующие нагрузки крупных мышц и заставляющие сердце биться быстрее. Во время аэробной нагрузки вам также приходится активнее дышать. Выполнение аэробных физических упражнений в течение 30 минут в день не реже 5 дней в неделю дает много преимуществ. Можно делить эти 30 минут на несколько частей. Например, три 10-минутных активных прогулки после каждого приема пищи. Если вы давно не занимались физическими упражнениями, сначала проконсультируйтесь у врача, чтобы убедиться, что повышение уровня физической активности для вас полезно. Обсудите с врачом, как и каким образом должен происходить разогрев мышц перед физическими упражнениями, а также как остывать после физической нагрузки. Затем постепенно начинайте упражнения с 5-10 минут в день. Увеличивайте продолжительность физической нагрузки постепенно. Попробуйте: прогулки, подъем по лестнице, плавание или занятия водной аэробикой, танцы, прогулки на велосипеде или занятия на велотренажере, занятия с аэробной нагрузкой, занятия баскетболом, волейболом, катание на роликовых коньках, коньках или равнинные лыжи.

Хороши и силовые упражнения. Выполнение упражнений с гантелями, эластичными лентами или на тренажерах три раза в неделю развивает мышцы. Когда в организме увеличивается количество мышц и становится меньше содержание жира, вы сжигаете больше калорий, так как мышцы сжигают больше калорий, чем жировая ткань, даже в период между физическими упражнениями. Силовые упражнения облегчат выполнение повседневных домашних дел, улучшат баланс и координацию, а также улучшат здоровье костей. Вы можете делать силовые упражнения дома или в фитнес-центре. Крайне полезны выполнение упражнений на растяжку. Растяжка повышает вашу гибкость, снижает уровень стресса и помогает предотвратить болезненность мышц после других типов физических упражнений.

© KM.RU, Алексей Белкин

Физические упражнения можно выполнять в любое время?



Это не так. Если у вас диабет типа 1, следует избегать напряженных физических упражнений при обнаружении кетонов в крови или моче. Кетоны — это химические вещества, которые организм может вырабатывать при слишком высоком уровне глюкозы крови и низком уровне инсулина. Слишком высокий уровень кетонов может вызывать тошноту.

При выполнении физических упражнений при наличии кетонов в крови или моче, уровень глюкозы крови может повышаться еще больше.

Если у вас диабет типа 2, а уровень глюкозы крови повышен, но кетонов не обнаруживается, легкая или умеренная физическая нагрузка может снизить уровень глюкозы крови.

Что же делать, чтобы оставаться активным?



Одним из ключей к тому, чтобы оставаться на правильном пути, является поиск вида физической активности, который вам по душе. Если постоянно искать оправданий для того, чтобы избежать физической нагрузки, стоит подумать о возможных причинах. Возможно, вам необходима смена вида физической активности? Будет ли другое время удобнее? Продолжайте попытки до тех пор, пока не найдете постоянный режим, эффективный для вас. После того как физическая нагрузка станет привычкой, вы будете удивляться, как вы могли жить без нее.

