Выборы-2021 как символ политического тупика, в который зашла Россия

Власть упустила уникальную возможность для обновления страны и сплочения общества в сложный момент истории

17-19 сентября в России прошли выборы в Государственную Думу. Эти выборы, пожалуй, вызвали наибольшие противоречия в российском обществе с начала 2000-х годов. Представители «партии власти» сразу выдвинули лозунг «чистая победа», как будто пытаясь убедить самих себя, что победа была «чистой». Многие представители оппозиции заявили, что выборы были самыми «грязными» в истории России после 1990-х гг.

Сложно точно оценить, насколько «грязными» были выборы. Но одно можно сказать точно: эти выборы раскололи российское общество, а у половины граждан, имеющих право голоса, просто вызвали отторжение.

Официально, явка составила 51,68%. Для выборов такого уровня, в такой напряженный момент, в условиях нерешенных масштабных внутренних проблем – это очень мало.

Пожалуй, 48,32% тех, кто не пошел на выборы – главный показатель этих выборов. Половина населения страны, имеющая право голоса, просто не доверяет этим выборам, не верит в то, что их голос способен что-то изменить в стране.

Насчет больших масштабов фальсификаций в пользу «партии власти» можно сказать следующее. Результат «Единой России» не был радикально сфальсифицирован, как утверждают некоторые оппозиционеры.

Очевидно, немалое влияние на общий результат оказали голосование по открепительным удостоверениям, мобилизация бюджетников, электронное голосование (особенно в Москве, где наблюдалась настоящая «аномалия» в пользу «Единой России» в протестно-настроенном городе) и даже откровенные фальсификации.

Но насколько это могло повлиять на общие цифры?

По данным ВЦИОМ, на 5 сентября 2021 г. рейтинг «Единой России» составлял 29,3%. Учитывая возможности применения «партией власти» административного ресурса, несложно было бы предположить, что 5-10% голосов партия легко могла мобилизовать среди зависимых от государственного бюджета категорий граждан. Таким образом, 39-40% голосов – тот результат «Единой России, который выглядит вполне реалистичным.

Что могло дополнительно помочь «партии власти»? «Единая Россия» хотя бы продемонстрировала видимость кадрового обновления на самом высоком уровне. На выборы партия пошла во главе пятерки популярных, либо относительно «незапятнанных» деятелей, среди которых такие известные, как Лавров, Шойгу и Проценко.

В итоге оказалось, что это просто политтехнологический прием и 3 самых известных из пятерки почти наверняка не пойдут в Думу. Конечно, такие методы не должны применяться, если мы строим современное государство с ответственной властью. Но задача была выполнена – была показана видимость кадровых изменений в верхушке «Единой России». Очевидно, что это помогло «Единой России» получить дополнительный процент голосов.

Самый большой провал на этих выборах – результат КПРФ в 18,93%, хотя на первый взгляд и кажется, что партия была успешной, набрав больший процент голосов, чем на предыдущих выборах (13,34%). Но на фоне снижения доходов населения, постоянного роста цен и тарифов, пенсионной реформы это очень мало. Можно допустить, что этот результат был бы немного выше, если бы не «московская аномалия» в электронном голосовании и факты фальсификаций, но это не изменило бы ситуацию принципиально.

В партии попытались подать улучшение результата по сравнению с прошлыми выборами преимуществами своей предвыборной программы «10 шагов к власти народа». Хотя очевидно, что большинство голосовавших за КПРФ даже не читали эту программу. А улучшение результата на выборах связано с поддержкой многих независимых движений (таких как «Движение за новый социализм») и протестным голосованием, в том числе голосованием даже некоторых либералов по чисто прагматическим соображениям.

Привлечение независимых движений в единый блок с КПРФ даже было подано как своего рода обновление партии, но результат свидетельствует о том, что люди не поверили в это «обновление». По сути, никакого видимого обновления и не было.

Потенциально у КПРФ могла бы быть огромная поддержка. Исследование «Левада-центра» (признан Минюстом РФ иностранным агентом) свидетельствует, что 49% граждан России хотели бы видеть в стране советскую политическую систему, а 62% - экономику на основе государственного планирования и распределения. В предвзятость этого исследования по отношению к коммунистам сложно поверить, так как исследовательский центр является либеральным по своей направленности.

Кстати, интересное совпадение цифр – почти 49% от общего числа избирателей не явилось на выборы и 49% составляет доля граждан России, выступающих за советский политический строй.

Почему же у КПРФ такой низкий результат, если значительная часть общества придерживается левых взглядов? Главная причина – устаревшие кадровая политика и методы деятельности.

Нахождение Геннадия Зюганова во главе партии на протяжении больше четверти века привело к тому, что многие воспринимают КПРФ как «партию Зюганова» (по аналогии с ЛДПР как «партией Жириновского»). А очень многие не готовы голосовать за «партию Зюганова». Если бы на счету партии были бы «победы» на выборах после 1995 года, то это было бы еще возможно. А так люди просто не верят, что партия при устаревших кадровой политике и методах деятельности способна бороться за власть и, в случае успеха, осуществить обновление страны. Действительно, как можно, руководствуясь старыми неработающими подходами, добиться чего-то нового?

«Справедливая Россия» смогла пройти в Думу и даже немного улучшить свой результат по сравнению с прошлыми выборами (7,46% против 6,22%), так как в партии было проведено определенное обновление: в нее «влились» 2 другие политические партии – «Патриоты России» и «За правду». Результат не очень большой, но сначала партии нужно будет доказать, что обновление заключается не просто в названии, но и в методах деятельности. А также в кадровой политике: в том числе в том, что на трибуне Госдумы появятся новые яркие личности.

Результат ЛДПР на этих выборах оказался не такой высокий, как раньше (7,55% против 13,14% в 2016 г.), но надо понимать, что поддержка партии на Дальнем Востоке резко уменьшилась в связи с арестом губернатора Хабаровского края от ЛДПР Фургала и последующими событиями.

Здесь ни о каком радикальном обновлении говорить не приходится, так как сложно даже представить смену лидера партии. Значительная часть электората ЛДПР поддерживает не программу партии, а лично Владимира Жириновского. Поэтому не видно предпосылок для того, чтобы результат партии мог сильно увеличиться. В то же время, у ЛДПР есть свой ядерный электорат, что обеспечивает партии определенный «гарантированный» минимум голосов.

Пожалуй, главным символом этих выборов стало прохождение в Госдуму партии «Новые люди» (5,32%). Очевидно, что многие голосовали не за программу (которую большинство избирателей просто не читают), а за название. Новые люди во власти, новые люди в парламенте – это то, что граждане нашей страны давно ждут. Видимо, это и есть главный залог успеха партии «Новые люди». В то же время, можно предположить, что курс этой партии в Думе не будет сильно отличаться от курса «Единой России».

Обновление политической системы – одна из главнейших потребностей в данный момент. Политическая система «закостенела», сделана ставка на поддержание видимости «стабильности». В то же время, система не справляется со стоящими перед страной вызовами.

А эти вызовы невозможно не заметить: огромное расслоением между богатыми и бедными, очень высокий уровень бедности, ухудшение качества и доступности медицины и образования. Экономика России находится в хронической стагнации, из страны идет чрезмерный отток капитала. Наша страна отстает в промышленном и технологическом развитии от передовых стран (кроме отдельных сфер оборонной промышленности). Из России огромный отток научных кадров. Ярко выражено желание молодежи покинуть страну. Культура и взаимоотношения между людьми деградируют, нарастают противостояние и озлобление в обществе - следствия внедрения индивидуалистической неолиберальной идеологии. При этом положительная национальная идея в России отсутствует. Демографическая ситуация в нашей стране очень опасная: быстро сокращается население.

Все это означает, что если страна будет развиваться по инерции – у России не будет никаких перспектив.

Но предлагает ли «партия власти» ответы на стоящие перед страной вызовы. Никаких адекватных ответов не видно. Более того, не видно даже полноценного признания стоящих перед страной проблем. А без признания проблем – не может быть и их решения. Непонятно только, на что надеются во власти. Кто будет решать проблемы и когда? С каждым годом ситуация становится только хуже.

Скорее, от «партии власти» можно ждать продолжения старого курса. А это неолиберальный курс, который и привел страну к нарастанию всех перечисленных проблем. Парадокс заключается в том, что большинство населения выступает против подобного курса, о чем свидетельствует упомянутое выше исследование, а «партия большинства» его упорно проводит.

Этот курс можно назвать даже ультралиберальным, так как Россия зачастую проводит политику гораздо более либеральную, чем самые либеральные страны мира. Здесь достаточно упомянуть мизерные налоги на сверхбогатых в 15% против 45-55% во многих странах ЕС и мизерную минимальную зарплату примерно в 150 евро (12792 рубля) по текущему обменному курсу, когда в таких странах, как Латвия, Эстония и Литва, она составляет 500 евро и более.

Если подтвердится то, что ставка на «новых людей» для парламентской системы в лице Лаврова и Шойгу оказалась лишь политтехнологией – это станет лучшим подтверждением неизменности курса и методов «партии власти». Возможность того, что «Единая Россия» сможет осознать масштаб и опасность стоящих перед страной вызовов и развернуть курс проводимой в стране политики, выглядит почти невероятной.

То, что власть не использовала такую удобную возможность для масштабного обновления страны, как выборы – очень опасный признак. И то, что крупнейшая оппозиционная партия не провела к выборам масштабного обновления своих руководящих структур и не смогла показать лучшего результата – не менее опасный признак.

Но история России показывает, что если правящий класс не предпринимает необходимых действий по обновлению страны, то вмешиваются внешние факторы и «навязывают» обновление, за которое стране приходится заплатить большую цену. Особенно ярко это видно на примере Николая I и Николая II, когда войны привели к масштабным изменениям. И чем жестче противодействие власти изменениям (как при Николае II, особенно во время премьера Столыпина), тем жестче и неизбежнее воздействие на правящий класс и страну в целом.

И если представители «партии власти» и официальной оппозиции во всей полноте не осознают своей ответственности перед страной в данный момент, Россию могут ждать очень тяжелые испытания.