Лавров назвал условие, при котором Украина «имеет право на существование»
Украина имеет право на существование при условии, что отпустит людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.
«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу — уничтожить всё русское», — приводит его слова РБК.
Защитой таких людей Лавров объяснил начало специальной военной операции. «Россия начала специальную военную операцию по защите людей, которых [президент Украины Владимир] Зеленский и его предшественник не считали людьми. Они называли их «существами», «особями». Вам стоит подумать об этом», — сказал министр американской журналистке.
Также Лавров объяснил, что российские войска находятся «на этой земле не ради самой территории, но для того, чтобы гарантировать, что на ней никогда не будет размещено оружие, способное достичь российской территории». По его словам, устранение угроз безопасности России, исходящих с территории Украины, и защита прав «этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории», являются целями специальной военной операции. «Они будут достигнуты», — подчеркнул глава российского МИДа.
В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о вхождении полуострова в состав России. По официальным данным, в поддержку этого проголосовали 96,77% респондентов при явке в 83,1%.
В мае того же года референдумы о независимости прошли в Донецкой и Луганской областях Украины. За самостоятельность и создание Донецкой и Луганской народных республик тогда проголосовали 89,07% и 96,2% избирателей соответственно, отчитывались в местных Центризбиркомах.
Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
населения областей.
ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ.(С)
В Донецке с водой уже катастрофа. График подачи раз в 3 дня с 18:00 до 21:00 постоянно срывается. Во многих районах люди сидят без воды две недели. В Енакиеве — уже месяц. Донецкие дети записывают видеообращения к Путину: "Дядя Вова, мы будущее Донбасса. Но как мы можем о чём-то мечтать, если у нас даже воды нету. Подарите нам воду, чтобы мы могли просто умыться, попить и жить".
Последний донецкий флешмоб - дети записывают обращения к президенту Путину:
Дядя президент, подарите нам самое простое чудо - воду в наших домах.Дядя Вова, защитите нас!
Тяжело не только детям и их родителям, но и неходячим инвалидам, в том числе ветеранам войны, которых в Донбассе хватает. Тяжело старикам.
Сеть облетают видеокадры, как донецкие бабушки собирают в ведра воду из луж. Кто-то, экономя воду, давно уже не пользуется в туалете смывом, а кладет в унитаз кульки и потом выбрасывает их на помойку...
Им там не до русского языка.
А НЕ СЛАБО ЕЩЁ ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ?
РУССКИХ. Были русскоговорящиеукраинцы,билингвальные. Знающие два языка,но в быту предпочитающие русский.
Компактного проживания РУССКИХ на территории Украины НИКОГДА НЕ БЫЛО.
Хватит за&ирать людЯм мозги.РУССКИЕ во Пскове, Новгороде,Костроме, Самаре.
+Гастарбайтеры из стран бывшего Советского Союза заполонили Мариуполь и начали вызывать претензии у жителей города. Об этом заявил по итогам общения с мариупольцами глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов, пишет Лента.ру.
Депутат пояснил, что в городе веками живут рядом русские, греки, украинцы, армяне, евреи и даже итальянцы. При этом никаких проблем во взаимоотношениях между ними не возникало. Но ситуация изменилась за несколько месяцев после освобождения города: на стройки прибыли в большом числе граждане государств Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Не все из них одобряются коренными мариупольцами, вернувшимися на родину после завершения боев. Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, перешедших под контроль России, добавил парламентари
Депутат ГД РФ Сергей Миронов сказал КТО ТАМ ЖИЛ веками: русские, греки, украинцы, армяне, евреи и даже итальянцы.
Каких-таких РУССКИХ там защищают да так, что + Гастарбайтеры из стран бывшего Советского Союза заполонили Мариуполь+ Депутат ГД РФ Сергей Миронов сказал.
Оруэллу и не снилось
ЛДНР и не просили! Просили всего лишь признать их референдумы и подкинуть слегка оружия - даже этого не сделали...
События 2014 года в Украине были в определенной степени калька с событий 3-4 октября 1993 года в РСФСР (теперь РФ), когда бывший тогда президентом РСФСР Б.Ельцин отдал приказ о штурме Белого Дома, где заседал ЗАКОННО ИЗБРАННЫЙ Верховный Совет РСФСР. Понятно без ПОДДЕРЖКИ США и стран Запада, Б.Ельцин никогда бы не решился на это государственное преступление, т.е. Б.Ельциным был совершен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. Это событие может сравниться с событиями в Чили в 1973 году, когда генерал А.Пиночет совершил государственный и законно избранные президент Чили Сальвадор Альенде, героически погиб, защищая с оружием в руках законно избранную власть. Число жертв в результате событий 3-4 октября официально есть 124 человека, на самом деле больше, бывший депутат Верховного Совета от Челябинской области Анатолий Бароненко говорил о 900 погибших. 3-4 октября есть дата с которой ведет отсчет сегодняшняя РФ. События же на Востоке Украины в 2014 году НАПУГАЛИ власти РФ, ибо там начали говорить о народовластии, возврате к социализму. Отсюда и ДВОЙСТВЕННОЕ отношение властей РФ к тем событием 2014 года.