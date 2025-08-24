17:34 24.08.2025

Украина имеет право на существование при условии, что отпустит людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

«Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей. Людей, которых они называют «террористами», «особями», которые на нескольких референдумах в Новороссии, в Донбассе, в Крыму, решили, что они принадлежат к русской культуре. А правительство, пришедшее к власти в результате переворота, поставило перед собой первоочередную задачу — уничтожить всё русское», — приводит его слова РБК.

Защитой таких людей Лавров объяснил начало специальной военной операции. «Россия начала специальную военную операцию по защите людей, которых [президент Украины Владимир] Зеленский и его предшественник не считали людьми. Они называли их «существами», «особями». Вам стоит подумать об этом», — сказал министр американской журналистке.

Также Лавров объяснил, что российские войска находятся «на этой земле не ради самой территории, но для того, чтобы гарантировать, что на ней никогда не будет размещено оружие, способное достичь российской территории». По его словам, устранение угроз безопасности России, исходящих с территории Украины, и защита прав «этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории», являются целями специальной военной операции. «Они будут достигнуты», — подчеркнул глава российского МИДа.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о вхождении полуострова в состав России. По официальным данным, в поддержку этого проголосовали 96,77% респондентов при явке в 83,1%.

В мае того же года референдумы о независимости прошли в Донецкой и Луганской областях Украины. За самостоятельность и создание Донецкой и Луганской народных республик тогда проголосовали 89,07% и 96,2% избирателей соответственно, отчитывались в местных Центризбиркомах.

Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.