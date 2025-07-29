Мистер Гро... «45» (Acoustic Live)

Мистер Гро «45» (Acoustic Live)

Исполнитель: Мистер Гро..., Название: «45», Стиль: акустический рок, Год: 2025

Красноярская группа «Мистер Гро...» горазда менять музыкальные обличья. В этом случае обычно задаешься двумя сакраментальными вопросами: где же их истинное лицо и как обычно они звучат на концертах? Ответы обычно взаимосвязаны, особенно — если группа не чурается и акустических выступлений, где обычно приводятся к некоему общему знаменателю даже взаимоисключающие по подаче песни.

Примерно так и произошло на одном из сибирских выступлений «Мистера Гро...», вошедшем в основу данного релиза. Коллектив играл полноприводную акустику с ритм секцией и скрипкой участницы ансамбля «Росинка» или unplugged. Название «45» указывает на прохождение некоего рубежа и вступление в пору зрелости, когда, наконец, начинаешь ценить подлинные чувства и задумываться о зыбкости бытия.

Камертоном к происходящему служит первая песня этого пятипесенного релиза - «Погода около ноля». Она довольно известна, поскольку ранее была представлена в виде отдельного сингла. Песня о важности сохранения человеческого тепла в зябкую пору сменяется композицией о равнодушии «Кораблик 2К20». Именно так представляет ее лидер коллектива Андрей Сковородников. Речитативном в куплетах и острой рефлексией по поводу людской мизантропии она напоминает ранние вещи «Дельфина», вроде «Я люблю людей». После исполнения «Кораблика» Андрей Сковордников с удовлетворением замечает, что только что опроверг расхожий тезис, будто акустика не способна «размазывать» слушателя.

Дальше будет только идти по нарастающей, потому что в «Счастье» певец берет в союзники любимого Егора Летова, цитируя его «Вечную весну». Аналогичное настроение царит и в финальной песне концерта «Зазеркалье», которую Андрей Сковородников представляет как панковскую композицию, созданную еще для первого альбома «Мистера Гро...» В ней действительно есть нерв и сарказм по поводу тех, кто всеми силами стремится избежать грязи бытия. А главный вывод, который можно сделать после прослушивания релиза «45» - «Люди не могут одни». Вот так вот просто, без высокопарных фраз о поиске вторых половинок Андрей Сковородников объясняет тезис о необходимости всем любви…

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