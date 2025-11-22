Путин прокомментировал мирный план Трампа

Москва получила текст мирного плана Трампа из 28 пунктов и готова к их предметному обсуждению. Об этом президент России Владимир Путин заявил на традиционном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел по видеосвязи. По словам главы государства, проект такого плана обсуждался во время переговоров на Аляске, тогда американская сторона попросила Россию пойти на ««определенные компромиссы».

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая: Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», — цитирует слова Владимира Путина сайт президента.

  2. 22.11.2025, 12:46
    Гость: США

    сейчас вынуждены прикинуться миротворцем,по простой причине-их сателлиты провалили домашнее задание по развалу России.
    Если уберут киевскую клику(диверсия,подрыв самолета, и тд,) будет предпринята следующая попытка захвата власти или переформатирования под нужды американцев или британцев.Сейчас вопрос стоит именно остаться и попытаться выжать все возможные ресурсы,какие еще возможно выжать,перед уходом.
    От ВВП требуется решимость покончить с бендеровщиной и тем самым выйти из проевропейского лобби в Совфеде России.
    Иначе теряется смысл СВО.

  3. 22.11.2025, 12:34
    Гость: План Трампа

    больше напоминает бредни сумасшедшего-Трамп видимо сам под "планом",раз его такое видение посетило.

  4. 22.11.2025, 12:02
    Гость: Увы.

    Этот план на данный момент реализовать невозможно, потому как обсуждать условия капитуляции в ЕС пока не готовы.

