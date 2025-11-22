Путин прокомментировал мирный план Трампа

11:05 22.11.2025

Москва получила текст мирного плана Трампа из 28 пунктов и готова к их предметному обсуждению. Об этом президент России Владимир Путин заявил на традиционном совещании с постоянными членами Совбеза РФ, которое он провел по видеосвязи. По словам главы государства, проект такого плана обсуждался во время переговоров на Аляске, тогда американская сторона попросила Россию пойти на ««определенные компромиссы».

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая: Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», — цитирует слова Владимира Путина сайт президента.