В России введут должность врача по здоровому долголетию

Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков

Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документа правительства.

Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников новую должность - "врач по медицине здорового долголетия".

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.

  2. 04.01.2026, 22:40
    Гость: Юляша

    Главный вопрос - а ЗАЧЕМ ???
    Сидеть на шее у своих уже тоже стареющих детей,или тем паче внуков,которым вы и вовсе в обузу...
    Нет,уходить тоже надо вовремя...

  4. 04.01.2026, 21:38
    Гость: Стало быть,

    ...ещё чей-то сынок/дочка подрос/ла, и требуется новый тëплый стульчик для оной поросли. Под него будут трудоустроены ещё сотни бездельников-тунеядцев-бездарей.
    Тем более, что в данной сфере выход один, он близок и неотвратим по определению. Жалоб будет минимум (а чего вы хотели, возраст, понимаешь).
    Ответственности, практически, никакой, а бюджет и не такие шалости проглатывал.
    Страна-лимония!

  5. 04.01.2026, 21:10
    Гость: Что за бред пишем?

    "В здоровом теле-здоровый дух!",
    В магазине 200+ сортов колбасы и кушать это значит укорачивать себе жизнь.
    С остальными продуктами и услугами примерно так же.
    №0+ лет и походы к психоаналитикам как в отпуск?
    Это всё в совокупности и есть эта ваша "жизнь".
    Вы и до 50 лет не доживете.

