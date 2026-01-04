В России введут должность врача по здоровому долголетию

13:10 4.01.2026

Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документа правительства.

Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников новую должность - "врач по медицине здорового долголетия".

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.