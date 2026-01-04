В России введут должность врача по здоровому долголетию
Должность врача по здоровому долголетию появится в России в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документа правительства.
Минздрав России до 1 апреля должен добавить в номенклатуру должностей медработников новую должность - "врач по медицине здорового долголетия".
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Он назвал повышение продолжительности жизни и активное долголетие ключевыми приоритетами государственной политики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы давно на форуме? :-)
Главный вопрос - а ЗАЧЕМ ???
Сидеть на шее у своих уже тоже стареющих детей,или тем паче внуков,которым вы и вовсе в обузу...
Нет,уходить тоже надо вовремя...
вы правы.очередного бездельника пристраивают
...ещё чей-то сынок/дочка подрос/ла, и требуется новый тëплый стульчик для оной поросли. Под него будут трудоустроены ещё сотни бездельников-тунеядцев-бездарей.
Тем более, что в данной сфере выход один, он близок и неотвратим по определению. Жалоб будет минимум (а чего вы хотели, возраст, понимаешь).
Ответственности, практически, никакой, а бюджет и не такие шалости проглатывал.
Страна-лимония!
"В здоровом теле-здоровый дух!",
В магазине 200+ сортов колбасы и кушать это значит укорачивать себе жизнь.
С остальными продуктами и услугами примерно так же.
№0+ лет и походы к психоаналитикам как в отпуск?
Это всё в совокупности и есть эта ваша "жизнь".
Вы и до 50 лет не доживете.