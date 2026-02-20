Рад бы в зону, да не пускают: Тимур Иванов намерен судиться с Минобороны за право штурмовать укрепы ВСУ

Сергей Обухов: «Я не удивлюсь, если дело бывшего замминистра в конечном итоге пойдет по сценарию дела Васильевой. "Боевую подругу" экс-министра обороны РФ тоже судили-судили и чем все закончилось?»

Осужденный на 13 лет колонии экс-замминистра Минобороны Тимур Иванов подал административный иск, ответчиками по которому являются сразу три ведомства — собственно Министерство обороны, Военный комиссариат города Москвы и Единый пункт отбора на контрактную службу.

Поводом для подачи иска стало то, что после подачи очередного заявления об отправке в зону СВО Иванов не получил на него никакого ответа в течение 30 дней, как того требует регламент работы госструктур с обращениями граждан.

Напомним, Тимур Иванов, имеющий воинское звание майора, был задержан 23 апреля 2024 года. После череды ужесточений выдвигаемых против него обвинений в июле 2025 года он впервые обратился с просьбой направить его на СВО, но получил отказ. В ноябре 2025 года Иванов подал вторичное прошение.

Как уточнял тогда его адвокат Денис Балуев, такое «абсолютно искреннее» решение принято его подзащитным обдуманно, и тот готов выполнять в зоне спецоперации любые задачи в любом звании на любой должности, вплоть до простого штурмовика.

Ответа на это повторное обращение Тимур Иванов в установленный срок так и не получил. В поданном иске он просит суд признать бездействие военных структур незаконным и обязать ответчиков провести отбор для заключения контракта.

«Иск отправлен моим подзащитным из СИЗО к военному комиссариату, Минобороны и пункту отбора на воинскую службу, письмо уже было вручено суду, есть отметка из почты, но сам иск ещё не зарегистрирован. Он просит признать незаконным действие военного комиссариата, потому что хотя бы отказ он должен был получить, но не получил ничего, основания для отказа на воинскую службу ему не поступило согласно закону „О воинской обязанности и военной службе“ статье 34-й», — пояснил его адвокат Денис Балуев, уточнив, что речь идет о Мещанском суде Москвы.

Представители российской военно-патриотической блогосферы приняли эту новость в штыки.

«Не зря говорят: наглость — второе счастье. Как-то слабо в воображении представляется Иванов в застиранном камуфляже, штурмующий лесополку с «калашом» наперевес. Гораздо реалистичнее выглядит сценарий, при котором экс-замминистра воспользуется старыми связями и выбьет себе теплое местечко в тылу. Осядет где-нибудь в Донецке и будет жить — не тужить на припрятанную в укромном месте заначку. В очередной раз повторим: СВО — не прачечная, где можно отмыть свою репутацию. И не карточка «Выйти из тюрьмы» из настольной игры «Монополия», — написал, в частности, в своем tg-канале военкор Александр Коц.

«В годы ВОВ мы бы еще поверили, что <…> [Тимур Иванов] может попасть в штурмовики. Сейчас же его бывшие начальники и дружки явно засунут его в десятый эшелон обороны, слепят красивую историю «искупления», ­- вторят ему авторы tg-канала «Два майора».

На фоне того, что буквально на днях Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества Тимура Иванова в виде земельного участка и жилого дома, «СП» задалась вопросом: в чем может крыться первопричина столь упорного желания экс-замминистра обороны попасть в зону СВО даже несмотря на то, что там может найтись немало желающих спросить с бывшего чиновника за все его прегрешения, что называется, по гамбургскому счету?

— Желание провинившихся российских военных «искупить кровью» и «очистить репутацию» только кажутся патриотическими, на самом деле это чистой воды пиар, ­- поделился с «СП» своими мыслями независимый эксперт по информационной безопасности и информационным войнам Игорь Николайчук. — Причем пиар, я бы сказал, двусмысленный. С одной стороны, здесь подается сигнал, что, мол, высокие военные чины на груди последнюю рубаху рвут, желая в самом пекле под пулями Родне пользу принести, а «режим», дескать, «не пускает». С другой — всем и каждому понятно, что идти в простые «штурма», которые ценой своих жизней и двигают фронт, генералам и прочим начальникам, фигурально выражаясь, некошерно.

Вместе с тем на высшем государственном уровне было публично проартикулировано: коррупционерам, особенно в Вооруженных Силах РФ, объявлена беспощадная война по всем фронтам, и это императив нашей власти вне зависимости от политических реалий.

— Значит, Тимура Иванова не отпустят в зону СВО при любом раскладе? Как показательный результат борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти?

— Разрешат или нет Тимуру Иванову выйти из мест лишения свободы и дадут ли автомат в руки, полагаю, будет зависеть от негативности или позитивности внутриполитического фона выстраивания отношений власти с армией и народом.

Но, полагаю, что упорность Иванова в своем стремлении попасть на СВО может означать, что у него есть определенная и довольно влиятельная группа поддержки, потому что такие решения — я имею в виду подачу судебного иска — не принимаются в одиночку.

— Если рассуждать чисто с политической точки зрения, то «кейс Иванова» тут весьма показателен, — считает депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. — Недавнее решение суда по возвращению части его конфискованной было в доход государства собственности произвело на гражданское общество впечатление, что определенные политические кланы «своих не бросают».

Я не удивлюсь, если дело Тимура Иванова в конечном итоге пойдет по сценарию дела Евгении Васильевой. «Боевую подругу» экс-министра обороны РФ тоже судили-судили и чем все закончилось?

Когда я приехал в колонию во Владимирской области, чтобы посмотреть, в каких условиях госпожа Васильева отбывала наказание, там не нашлось ни одного свидетеля, лично видевшего ее в этом исправительном учреждении. Мне не смогли даже показать ее кровать. Чудеса, да и только.

Вот и в деле Тимура Иванова, как мне кажется, нельзя полностью исключать разного рода чудес.

— А может ли случиться так, что в преддверии важнейших для страны выборов в сентябре 2026 года наши политические элиты все-таки разыграют карту Тимура Иванова, либо отправив его в зону СВО, либо показательно оставив в местах лишения свободы — чтобы избиратели, фигурально выражаясь, прониклись неумолимостью нашего государства в его непримиримой борьбе с высокопоставленными коррупционерами?

— Я думаю, что вы размышляете в наиболее правильном направлении. Предвыборная обстановка, по моему мнению, станет одной из наиболее важных составляющих при окончательном решении его судьбы.

В зависимости от хода предвыборной кампании наши политические администраторы примут окончательно решение по Тимуру Иванову, как мне кажется, поближе к дате выборов 2026 года.