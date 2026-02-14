МИД Китая призвал устранить «коренные причины» конфликта на Украине
Дверь для диалога по военному конфликту на Украине «наконец-то открыта», заявил глава китайского МИДа Ван И. Министр считает нужным устранить «коренные причины» конфликта.
На Мюнхенской конференции по безопасности Ван И призвал все заинтересованные стороны воспользоваться возможностью, чтобы «достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного для исполнения мирного соглашения». «Необходимо устранить коренные причины конфликта и обеспечить прочный мир и стабильность в Европе»,— приводит слова министра «Коммерсант».
Ван И также призвал Европу представить свои идеи по мирному урегулированию. «Европа набралась смелости и начала говорить с Россией. Это хорошо, и мы это поддерживаем, но... диалог не должен вестись ради самого диалога»,— отметил глава МИД Китая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Давно пора процесс принуждения зеленского к миру в Китай перенести!
Кто про что, а хахол про бабки... Так кто майдайдан то получил на всю свою незалежную задницу, Андрюшенька?
Молодец Китай !
Знает, что коренной причиной конфликта (как и остальных на постсоветском пространстве) было само существование Российской империи. С тех пор эти причины и существуют.
К тому же "коренных" причин у нас много...
Этим так называемым причинам десятки лет..
Устранить "коренное население галичины" звучало бы более конкретно.