МИД Китая призвал устранить «коренные причины» конфликта на Украине

15:14 14.02.2026

Дверь для диалога по военному конфликту на Украине «наконец-то открыта», заявил глава китайского МИДа Ван И. Министр считает нужным устранить «коренные причины» конфликта.

На Мюнхенской конференции по безопасности Ван И призвал все заинтересованные стороны воспользоваться возможностью, чтобы «достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного для исполнения мирного соглашения». «Необходимо устранить коренные причины конфликта и обеспечить прочный мир и стабильность в Европе»,— приводит слова министра «Коммерсант».

Ван И также призвал Европу представить свои идеи по мирному урегулированию. «Европа набралась смелости и начала говорить с Россией. Это хорошо, и мы это поддерживаем, но... диалог не должен вестись ради самого диалога»,— отметил глава МИД Китая.