Ольга Куриленко: «Красота – это счастье, а счастье есть красота»

Это лицо знает весь мир – у родившейся в городе Бердянске девушки сложилась блестящая карьера

Ее история способна вдохновить даже тех, кто не верит в чудеса: в ней все возможно – и появиться на обложках гламурных журналов, и сыграть в кино в паре с самим Томом Крузом. Но Куриленко и сегодня почти не отличается от той скромной и слегка испуганной вниманием девушки, с которой мир познакомился перед премьерой фильма о Бонде «Квант милосердия».

Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года, в городе Бердянске, на Украине. Мать актрисы – русская, отец – украинец. Родители развелись, и девочка росла в бедности – в небольшой квартире вместе с ней жили ее тетя, дядя, бабушка, дедушка и двоюродный брат. Но и в этих условиях она сумела окончить музыкальную школу, занималась в балетной студии, играла в драмкружке. Кроме того, Оля хотела стать врачом.

Только работа

В тринадцать лет она приехала с мамой в Москву, и в метро ее заметила модельный агент, предложив попробовать себя в модельном бизнесе. И мама разрешила дочери учиться на курсах моделей.

Вскоре в парижском агентстве увидели ее фото и пригласили во Францию. В шестнадцать лет Куриленко переехала в Париж, подписав контракт с агентством «Madison».

Первое время ей было тяжело, но она сумела адаптироваться. Предложений у Ольги было много, она не отказывалась от заказов. «В начале карьеры я не отказывалась от работы, потому что знала свое место. Понимала: я никто. И ничто не приведет к успеху, кроме меня самой», – вспоминает звезда.

«Работай, работай и работай – только тогда чего-то достигнешь», – так ее учила мама. Оля стала рассчитывать только на собственные силы. Она не верит в благосклонность Фортуны – только в себя.

Упорная работа стала приносить свои плоды. В восемнадцать Куриленко снялась для обложки журнала «Glamour», затем появилась на обложках «ELLE», «Marie Claire» и «Vogue». Она была лицом компаний «Lejaby», «Helena Rubinstein», снималась в рекламе «Carte Noire» и «Pantene».

Фото с сайта kinopoisk.ru

С подиума – на красные дорожки кинофестивалей

Ее путь из модельного бизнеса лежал прямиком в киноиндустрию – она дебютировала в кино в 2001-м в сериале «Ларго Винч», затем сыграла в фильме «Перст любви». Еще через год были съемки в мелодраме «Париж, я люблю тебя».

Но на мировой уровень Ольгу вывела роль девушки Бонда в «Кванте милосердия». На кастинге она умудрилась обойти четыреста претенденток. По словам режиссера, Ольга, в отличие от других, совсем не волновалась.

«От нас, помимо всего прочего, требовалось продемонстрировать испанский акцент. Все мои конкурентки были испаноязычными, так что у меня, по сравнению с ними, не было никаких шансов, – призналась актриса. – Но я так много работала над акцентом, что начала говорить как латиноамериканка. И выиграла».

Участие в фильме сделало ее одной из самых востребованных актрис из бывшего СССР. Ее роли становятся все более заметными. Всего она сыграла более двадцати ролей в фильмах, среди которых «Макс Пэйн», «Там обитают драконы», «Земля забвения», «Семь психопатов», «Обливион» и многие другие.

«Кинокарьеру строю сама, – говорит Ольга. – Я вообще много чего делаю сама». Она не стесняется попросить о роли. Так, написала письмо Ларсу фон Триеру и пригласила на обед Дэвида Кроненберга, предложив свои актерские услуги. Рано или поздно ее оценят по достоинству мэтры кино, она в этом не сомневается.

В последнее время Ольга занята в фильме «Глубинные империи», который по спецэффектам должен превзойти «Аватар» Кэмерона – в картине Куриленко играет русалку.

Фото с сайта kinopoisk.ru

«Я не верю в чудеса»

Ее сексуальный образ будоражит умы миллионов мужчин. В юности Куриленко снялась обнаженной, затем фотосессия была опубликована на страницах Maxim. Ходили слухи, что Ольга собиралась подать в суд на журнал, но на самом деле Куриленко дала согласие на публикацию.

Она была замужем дважды. В 1999-м вышла за фотографа Седрика Ван Моля – брак продержался четыре года. Вторым мужем Ольги стал американский бизнесмен Демьен Габриель, но через год они развелись.

Долгое время после этого актрису полностью устраивало одиночество. «Мои два брака разрушились из-за обид, из-за того, что я мало бывала дома, постоянно уезжала на съемки, – призналась звезда. – Из-за ревности к моим партнерам. Это объяснимо, конечно, но если муж не способен понять жену-актрису, то тяжело не только ему, но и ей. Сейчас я просто работаю, и в этом мое счастье».

Ходили слухи о романе Ольги с Томом Крузом, с которым они снимались в фильме «Обливион». Затем она дала новый повод для разговоров – появились снимки, где она обнимается с партнером по «Академии вампиров», актером Данилой Козловским. Оба выглядели счастливыми, и многие решили – между ними роман. Сам Козловский говорит, что они с Олей просто друзья. Правда, при этом он подчеркнул, что она невероятно прекрасна.

Сегодня Ольга не спешит замуж. «Я не стала бы отказываться от кино ради любви, – говорит звезда. – Вообще все, что касается семьи, любви, – сложные вопросы. Каждый раз думаешь, что ты уверена в любимом и что это то самое единственное настоящее чувство, а потом резко все меняется. Я реалист и не верю в чудеса».

Леопардовый костюм и лифчик тигровой расцветки

Ольга часто меняла цвет волос – успела побывать и блондинкой, и рыжей. «Как только осветлюсь, похожу полгода – начинаю скучать по тому, как хорошо быть темненькой, – призналась звезда. – То же самое с челкой: то отрезаю, то отращиваю…»

Она не поклонница коротких стрижек, поскольку уверена: длинные волосы – это воплощение женственности. С ними достаточно просто завить красивые кудри для того, чтобы создать модную красивую прическу.

Что касается одежды, то Ольга без ума от ретро-платьев, напоминающих о 50-х годах прошлого века. В ее гардеробе много лаконичных черно-белых ансамблей. На любой премьере актриса выглядит безукоризненно. Несмотря на страсть к классическому стилю, в повседневной жизни Ольга отдает предпочтение удобству и избегает обуви на высоких каблуках. На каждый день она предпочитает простой стиль – майки, джинсы, маленькое черное платье.

А ведь когда-то Куриленко пришлось отстаивать свое чувство вкуса в одежде. «Когда мне подбирали гардероб для промо-тура «Кванта милосердия», стилист выдал свое фэшн-резюме: «Ольга из России? Ага, понятно. У нас есть леопардовый костюм и вот этот лифчик тигровой расцветки», – вспоминает звезда. – Когда моя ассистентка сказала, что я это в жизни не надену, стилист дико удивился: «Как же так? Она же русская! Подождите-подождите, у меня еще комбинезон-сетка где-то тут валялся».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Бьюти-минимум

Есть средства, без которых актриса не выходит из дома. Первый в ее пятерке продуктов для красоты – это эликсир для волос с аргановым маслом. Второе средство – мицеллярная вода для умывания. Также она любит карандаши для губ. Любимый парфюм звезды – «Back to Black» от by Kilian. Наконец, последнее, без чего Ольга не мыслит себя – солнцезащитные средства для кожи. При этом она защищает не только кожу, но и волосы, ведь цвет со временем выгорает.

В макияже Ольга придерживается принципа: чем меньше косметики, тем лучше.

Макияж «от Куриленко» таков: тени персикового цвета нужно нанести на верхнее веко, а темные шоколадные тени – на подвижное веко, растушевывая границу. Черным карандашом подвести верхнее веко. Накрасить ресницы удлиняющей тушью. Подчистить густо накрашенные реснички щеточкой для ресниц. Вдоль линии скул нанести персиковые румяна. На губы – бальзам или мед. Обвести губы карандашом, им же заполнить внутренность губ, затем кисточкой нанести помаду.

Спорт и диеты без фанатизма

Еще одно бьюти-правило звезды – получать удовольствие от занятий спортом. Спорт для Ольги не повинность, а способ поднять настроение.

Без правильного питания идеальная внешность невозможна – это знают все. И все же, по мнению актрисы, не стоит на нем зацикливаться. «За питанием стараюсь следить, но без фанатизма», – признается она, поедая пельмени и блюда японской кухни. Но лакомства позволяет себе не каждый день. Она предпочитает есть часто и понемногу. На обед Ольга выбирает куриную грудку или лосося с овощами, на полдник перекусывает орехами, на ужин выбирает что-то легкое.

Она убеждена: уверенность в себе – главное качество, делающих человека красивым. «Красота это счастье, а счастье есть красота. Все женщины могут быть красивыми, если они преподносят себя с достоинством», – считает звезда.

Цитата: «Принадлежность к рабочему классу в Украине научила меня трезво оценивать ситуацию, и я не боюсь, что вдруг начну предаваться иллюзиям. Я знаю, что такое реальная жизнь и не собираюсь подменять ее несбыточными надеждами».