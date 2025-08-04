iOSTRA «Zombie» (кавер-версия хита The Cranberries)

iOSTRA «Zombie» (кавер-версия хита The Cranberries)

Исполнитель: iOSTRA, Название: «Zombie», Стиль: альт-рок, Год: 2025

Песня ирландской команды The Cranberries «Zombie» входит в золотой фонд мировой рок-музыки. Сочинена она была по весьма драматичному поводу. В 1993 году The Cranberries были на гастролях в Великобритании и именно в это время ирландские экстремисты устроили в английском Уоррингтоне теракт, в результате которого погибли в том числе и два мальчика. Вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан была недалеко от места событий и не могла не откликнуться на этот беспредел. К тому же, как ирландка, она ощущала невольную вину за представителей своей нации…

«Zombie» нередко перепевалась другими исполнителями — например, несколько лет назад большой резонанс получил вариант от Нуки (Дарии Ставрович) в шоу «Голос». Питерские альтернативщики iOSTRA представили мужскую версию, а значит в ней априори вместо женских стенаний ощутимы ярость, напор и сакраментальное «доколе?» Вопрос этот особенно уместен в условиях, когда мировое сообщество оправдывает террористические режимы и закрывает глаза на гибель невинных детей и стариков. Впрочем, песню способен трактовать каждый, в зависимости от своих убеждений — и даже вовсе вне политического контекста.

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