Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Обсуждались финансовые результаты банка, ипотечное кредитование и технологические проекты, пишут «Ведомости».

Греф сообщил, что по итогам 2024 г. чистая прибыль Сбербанка выросла примерно на 6% и составила 1,58 трлн руб. Рентабельность капитала достигла 24%, превысив целевой показатель в 22%.

Председатель правления Сбербанка отметил, что объемы кредитования малого бизнеса растут умеренно, а ипотека приносит банкам минимальный или отрицательный доход даже по льготным программам. Тем не менее банки готовы продолжать выдачу таких кредитов, чтобы поддерживать строительство, в которое вложены значительные средства. По словам Грефа, доля Сбербанка на ипотечном рынке составляет 55%, в строительных проектах – около 60%.

«Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль», – рассказал Греф.

«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – подчеркнул Путин.

Греф заверил, что Сбербанк таких практик не использует.

Также в ходе встречи глава «Сбера» рассказал о развитии новых технологий, включая сервис «Оплата улыбкой» и модель искусственного интеллекта GigaChat. По словам Грефа, Россия стала мировым лидером в оплате с помощью биометрии. Теперь не нужны пластиковые карточки или телефоны, достаточно подойти к терминалу, и тот узнает человека по лицу. При этом в стране не зафиксировано ни одного случая мошенничества с помощью этой технологии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.07.2025, 20:36
    Гость: да

    стрелять воров и коррупционеров нужно как в Китае. А то потом смотришь, года через полтора-два выпускают их или по амнистии, или по состоянию здоровья. Вот это правосудие, вот это справедливость..

  4. 29.07.2025, 20:14
    Гость: Стропальщик штурману

    Если бы ты , штурман, приделал сюда еще мировую закулису и туманность Андромеды , то было бы просто закачаешься! А так не очень впечатляет. Как будто ты больше восьми классов не осилил

  5. 29.07.2025, 20:11
    Гость: Аня

    Госдолг США больше оборотного бюджета.янки сами разгоняют инфляцию,чтоб долги сгорели.доллап ,,по 100,не выгоден самим американцам

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