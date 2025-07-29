Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Сбербанка Германом Грефом. Обсуждались финансовые результаты банка, ипотечное кредитование и технологические проекты, пишут «Ведомости».
Греф сообщил, что по итогам 2024 г. чистая прибыль Сбербанка выросла примерно на 6% и составила 1,58 трлн руб. Рентабельность капитала достигла 24%, превысив целевой показатель в 22%.
Председатель правления Сбербанка отметил, что объемы кредитования малого бизнеса растут умеренно, а ипотека приносит банкам минимальный или отрицательный доход даже по льготным программам. Тем не менее банки готовы продолжать выдачу таких кредитов, чтобы поддерживать строительство, в которое вложены значительные средства. По словам Грефа, доля Сбербанка на ипотечном рынке составляет 55%, в строительных проектах – около 60%.
«Мы остаемся крупнейшим банком с точки зрения вовлечения в эту отрасль», – рассказал Греф.
«Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – подчеркнул Путин.
Греф заверил, что Сбербанк таких практик не использует.
Также в ходе встречи глава «Сбера» рассказал о развитии новых технологий, включая сервис «Оплата улыбкой» и модель искусственного интеллекта GigaChat. По словам Грефа, Россия стала мировым лидером в оплате с помощью биометрии. Теперь не нужны пластиковые карточки или телефоны, достаточно подойти к терминалу, и тот узнает человека по лицу. При этом в стране не зафиксировано ни одного случая мошенничества с помощью этой технологии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сразу прямо сейчас курс скакнул резко вверх!
стрелять воров и коррупционеров нужно как в Китае. А то потом смотришь, года через полтора-два выпускают их или по амнистии, или по состоянию здоровья. Вот это правосудие, вот это справедливость..
этот перец свалит, возбудят уголовное дело за миллиардные хищения?
Если бы ты , штурман, приделал сюда еще мировую закулису и туманность Андромеды , то было бы просто закачаешься! А так не очень впечатляет. Как будто ты больше восьми классов не осилил
Госдолг США больше оборотного бюджета.янки сами разгоняют инфляцию,чтоб долги сгорели.доллап ,,по 100,не выгоден самим американцам