Процесс цифровой деградации готовится к запуску

Глядя на то, с каким маниакальным упорством идут сплошняком все эти иезуитские меры тотального контроля и запретительства, не оставляет ощущение, что это стало системой. Вопрос - к чему полным ходом готовятся верхи?

Министерство цифровой деградации, обрыва связи и нарушения коммуникаций (такое название больше соответствует действительности) готовит к маю новый подарок пролам. Лидер данной организации попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN (КВН). Ну, а чтобы пролам мало не казалось, «не исключил также возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок». Ну, а где административка, там для особо буйных и срок может корячится...

Происходящее в стране - тотальная волна запретов, штрафов и ограничений, на фоне идущей СВО, вызывает все больше вопросов. И все большая их часть находится в спектре непонимания - это еще саботаж или уже предательство? Потому что с таким усердием кошмарить по поводу и без народ, который поддерживает партию и правительство, СВО, президента, это просто за гранью понимания...

Начнем с того, что под раздачу попадут не только любители запрещенки, но и вполне себе белые и пушистые специалисты. IT-шники, которые без доступа к глобальным репозиториям чувствуют себя как без рук, внезапно обнаружат, что работать стало в разы сложнее. Реактор разработки замедляется, а задержки и пляски с бубном вокруг локальных копий превращают процесс в квест.

Дальше – кибербезопасность. Тут вообще цирк: в попытке задавить «пользовательские» КВН, регулятор ненароком кладет лапу и на корпоративные защищенные каналы. В итоге вместо простой и понятной защиты компании начинают городить огород из прокси, маскировок и обходных путей. Безопасность от этого крепче не становится, зато стоимость выхода в сеть и геморрой для админов растут экспоненциально.

Финтех и международные операции? Дорого, сложно, с рисками. Крипта, биржи, зарубежные расчеты – всё это мгновенно обрастает посредниками, прослойками и дикими издержками. Бизнес, вместо того чтобы расти, учится виртуозно дробить схемы и выводить инфраструктуру туда, где дышится свободнее.

И, конечно, отдельная песня – для науки, образования и медиа. Когда доступ к международным журналам, базам и аналитике превращается в квест с переменным успехом, это не суверенитет. Это просто удар кувалдой.

А самая забавная деталь – от этой «оптимизации» начнут сыпаться и наши «импортозамещенные» сервисы. Потому что они, как назло, все еще завязаны на внешние API, библиотеки и облака тех же Google, Apple и прочих «недругов».

В сухом остатке: бизнес получает вместо понятного цифрового мира дорогой, неудобный и кривой гибрид. Профессионалы – еще один мощный аргумент в пользу мысли «а не свалить ли отсюда, пока не придумали чего похуже». А регуляторы – видимость контроля вместо реальной цифровой экономики.

В общем, то, что вчера казалось дурным сном, сегодня становится депрессивной реальностью. Глядя на то, с каким маниакальным упорством идут сплошняком все эти иезуитские меры тотального контроля и запретительства, не оставляет ощущение, что это стало системой. Вопрос - к чему полным ходом готовятся верхи?

Источник: Юрий Баранчик
  2. 31.03.2026, 20:13
    Гость: А.П. Чехов. Унтер пришибеев.

    Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ раз гонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие, знаю, как обходиться с людями простого звания, и, ваше высокородие, я могу всё понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик — простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы.

  3. 31.03.2026, 20:03
    Гость: г-во, методично уничтожающее производство,

    Вынуждено производить запреты и репрессии!

  4. 31.03.2026, 19:43
    Гость: Гражданин СССР

    Судя по всему,"Кооператив "Озеро" готовится закрывать проект "ОАО "Россия' уже в 2030-м году,так как понимает,что не выстоит против всего Запада. Проще эвакуироваться на "запасные аэродромы" с непосильно нажитым трудами неправедными)

  5. 31.03.2026, 19:41
    Гость: Бобер

    Синдром вахтера, умноженный на палочную систему - дает бредовый конц-лагерь, в котором сидят сами вертухаи и сами же подыхают. Эти запреты прямо удушат яндекс и сбер. После чего власти получат НЕ контроль информации, а серое поле, где будут править слухи и манипуляции внешних разведок. При рейтинге власти 99+ процентов, будут периодически минусовать полицаев, фсб-шников, генералов и чиновников, постепенно подбираясь все ближе к "сямым увяжаемым" лицам.



