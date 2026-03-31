Процесс цифровой деградации готовится к запуску

Министерство цифровой деградации, обрыва связи и нарушения коммуникаций (такое название больше соответствует действительности) готовит к маю новый подарок пролам. Лидер данной организации попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

Платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN (КВН). Ну, а чтобы пролам мало не казалось, «не исключил также возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок». Ну, а где административка, там для особо буйных и срок может корячится...

Происходящее в стране - тотальная волна запретов, штрафов и ограничений, на фоне идущей СВО, вызывает все больше вопросов. И все большая их часть находится в спектре непонимания - это еще саботаж или уже предательство? Потому что с таким усердием кошмарить по поводу и без народ, который поддерживает партию и правительство, СВО, президента, это просто за гранью понимания...

Начнем с того, что под раздачу попадут не только любители запрещенки, но и вполне себе белые и пушистые специалисты. IT-шники, которые без доступа к глобальным репозиториям чувствуют себя как без рук, внезапно обнаружат, что работать стало в разы сложнее. Реактор разработки замедляется, а задержки и пляски с бубном вокруг локальных копий превращают процесс в квест.

Дальше – кибербезопасность. Тут вообще цирк: в попытке задавить «пользовательские» КВН, регулятор ненароком кладет лапу и на корпоративные защищенные каналы. В итоге вместо простой и понятной защиты компании начинают городить огород из прокси, маскировок и обходных путей. Безопасность от этого крепче не становится, зато стоимость выхода в сеть и геморрой для админов растут экспоненциально.

Финтех и международные операции? Дорого, сложно, с рисками. Крипта, биржи, зарубежные расчеты – всё это мгновенно обрастает посредниками, прослойками и дикими издержками. Бизнес, вместо того чтобы расти, учится виртуозно дробить схемы и выводить инфраструктуру туда, где дышится свободнее.

И, конечно, отдельная песня – для науки, образования и медиа. Когда доступ к международным журналам, базам и аналитике превращается в квест с переменным успехом, это не суверенитет. Это просто удар кувалдой.

А самая забавная деталь – от этой «оптимизации» начнут сыпаться и наши «импортозамещенные» сервисы. Потому что они, как назло, все еще завязаны на внешние API, библиотеки и облака тех же Google, Apple и прочих «недругов».

В сухом остатке: бизнес получает вместо понятного цифрового мира дорогой, неудобный и кривой гибрид. Профессионалы – еще один мощный аргумент в пользу мысли «а не свалить ли отсюда, пока не придумали чего похуже». А регуляторы – видимость контроля вместо реальной цифровой экономики.

В общем, то, что вчера казалось дурным сном, сегодня становится депрессивной реальностью. Глядя на то, с каким маниакальным упорством идут сплошняком все эти иезуитские меры тотального контроля и запретительства, не оставляет ощущение, что это стало системой. Вопрос - к чему полным ходом готовятся верхи?