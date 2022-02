Елена Савицкая: «На наш арт-рок повлияла отечественная эстрада с её приподнято-лирическим мелодическим строем»

21:27 10.02.2022

Кандидат искусствоведения, музыковед, замглавного редактора журнала InRock Елена Савицкая уже много лет посвящает себя исследованию одного из самых «умных» направлений в рок-музыке — прогрессивному року и всему, что вокруг него

В 2008 году Елена выпустила довольно любопытное исследование — книгу «King Сrimson. Великие обманщики». В 2015 писатель решила систематизировать и расширить свой исследовательский потенциал, издав довольно объемную работу под названием «Прогрессив-рок. Герои и судьбы». А в прошлом году увидела свет книга, которая посвящена сложным музыкальным формам, которые развивались (и продолжают это делать) в нашей стране - «От советского арт-рока к российскому прогрессив-року». Все это кажется мне тем более важным и своевременным, чем больше современная музыка напоминает невнятное ленивое бормотание под «биточки» . Поэтому предлагаю нам вместе поразмышлять о настоящей, о музыке, собственно, как таковой. Ответы Елены на мои вопросы действительно многое проясняют.

KM.RU: Елена, расскажите для начала, когда и как началось ваше увлечение сложными формами рок-музыки? Для женщин в России, как мне кажется, несвойственно интересоваться подобными материями. Поэтому я крайне удивился, когда покупал вашу книгу лет пять назад в «Библио-глобусе», прочитав на обложке имя и фамилию женщины...

- Признаться, ваше высказывание меня удивило. Женщины, в том числе в России, руководят запуском космических кораблей, занимают ведущие должности в исследовательских институтах, делают серьёзные научные открытия. В сфере искусствознания тоже трудится множество женщин, которые пишут, например, книги об академическом музыкальном авангарде, который куда сложнее по своему внутреннему устройству, чем прогрессив-рок. Кстати, проблему взаимоотношений академической и массовой музыки, роль новых массовых жанров в музыке ХХ века, в том числе джаза и рок-музыки, с научных позиций впервые рассмотрела одна из крупнейших отечественных исследовательниц-музыковедов – Валентина Джозефовна Конен. А прогрессив-рок, по крайней мере, сегодня, слушают множество представительниц прекрасного пола, и за рубежом, и у нас. Я это вижу и по музыкальным фестивалям, и по личным знакомствам, и по отзывам в соцсетях. Так что не стоит, мне кажется, здесь проводить разделение по гендерному принципу. Кстати, прогрессив-рок – музыка не только «умная», но и очень эмоциональная, она заставляет задуматься и о глобальных вещах, и о сиюминутных, и о личных. Так что каждый в ней может найти что-то близкое.

KM.RU: Хорошо, убедили...

- Что касается моего интереса к предмету, то он начался в 14 лет, когда я впервые услышала на виниле альбом «The Wall» Pink Floyd, чудом попавший в мои руки – ненадолго, для перезаписи на кассету. Это было что-то вроде потрясения, слушала его каждый день, записывала свои впечатления. Я тогда училась в специальной музыкальной школе и воспитывалась, конечно, на классике, будучи к тому же дочерью музыкантов. Но потихоньку интересовалась роком и поп-музыкой. Конечно, слушала до этого и The Beatles (это вообще первая любовь), и модный в то время Modern Talking, и даже Accept. А тут поняла, что вот – музыка, которая стоит наравне с классикой, столь же глубокая и великая. Вторым таким потрясением стало знакомство с музыкой King Crimson. Подробно я в неё углубилась уже в студенческие годы, когда как раз встал вопрос о выборе темы для дипломной работы (я закончила академию Гнесиных как музыковед). Собственно, с тех пор продолжаю заниматься рок-музыкой, защитив диссертацию и став научным сотрудником Государственного института искусствознания.

С группой Happy55 на праздновании 15-летия журнала "InRock" (2015)

KM.RU: Давайте поговорим о вашей новой книге «От советского арт-рока к российскому прогрессив-року». Это, безусловно, малоизученная тема в нашей стране. Как вы пришли к ней, каким образом отбирали героев? Как шла работа в целом? Много ли пришлось переслушать незнакомой музыки и обновлять слышанное ранее?

- Пришла я к этой теме не сразу. Довольно долгое время слушала в основном западную музыку и писала тоже о ней. Честно говоря, казалось, что у нас подобной музыки очень мало, хотя уже в период работы над дипломом я знала, конечно, о группах «Горизонт», «Диалог», экспериментах Курёхина и, конечно, об «Автографе». Большую роль сыграло и знакомство с музыкантами, исполняющими прогрессив-рок – например, с Александром Костаревым, это было уже в начале 2000-х. И, конечно, повлияло моё участие в журнале «InRock», точнее, в организации фестивалей «InProg», первый из которых состоялся в 2001 году, а последний – в 2011-м. Оказалось, что у нас формируется собственная прогрессив-роковая сцена, и это было очень интересно и свежо. Фестиваль как раз был посвящён тому, чтобы музыканты, работающие в достаточно редком тогда у нас стиле прогрессив-рок, могли выйти на своего слушателя и выступить на одной сцене с ведущими зарубежными представителями этого направления. Тут стоит сказать отдельное спасибо главному организатору фестиваля и главреду «ИнРока», а по совместительству моему супругу Владимиру Миловидову, поскольку фестиваль был его проектом. В общем, я начала копать в этом направлении, параллельно делая аудиосборники «Музыка для мозгов», которые выходили как приложение к журналам «Салон Audio Video» и «Автозвук» гигантским тиражом. Надеюсь, кто-нибудь их помнит, а если нет, то во Вконтакте они выложены.

KM.RU: Так вы пришли к новой теме?

- Именно. Одновременно я стала искать тему для очередной книги, и поняла, что рассмотреть отечественный прогрессив-рок будет очень интересно. И где-то в 2010-м начала изучать вопрос уже прицельно, обратившись к истокам. Здесь опять же меня ждала масса открытий, потому что оказалось, что истоки эти уходят у нас в 70-е и даже в конец 60-х. С одной стороны, это прибалтийские коллективы, которые были флагманами направления в СССР, с другой – музыканты из Москвы, Петербурга, Свердловска, которые экспериментировали с разными стилями и формами. Работа над книгой шла в нескольких направлениях – это и переслушивание изданных и архивных записей (к счастью, многие из них сегодня выложены на разных сайтах и торрентах, что-то даже переиздано, а кое-что мне присылали сами музыканты), и интервью – они печатались в «ИнРоке», но в книгу в итоге не вошли за недостатком места. Да, многое тогда я услышала впервые, всё было безумно интересно и побуждало искать и слушать ещё и ещё. Я несколько лет буквально погружалась в эти записи. Пусть качество их порой было не очень хорошее, как, например, у группы «Виктория», но музыка-то замечательная! В общем, была такая розыскная работа, которая мне очень нравилась.

KM.RU: Как, по-вашему, можно ли советский арт-рок, а за ним и российский прогрессив-рок назвать заимствованным у западных коллег? Или вы все же выделяете что-то самобытное в этом направлении музыки в СССР/России?

- Сама идея сочетания классики и рока, и собственно черты прогрессива как стиля, безусловно, пришли с Запада, поскольку у нас направление всё же складывалось под влиянием поступавшей из-за рубежа музыкальной информации. Прежде всего под воздействием проникавших сквозь «железный занавес» пластинок ELP, Yes и других грандов прогрессив-рока. Но, конечно, было много самобытного. Во-первых, сам саунд, который во многом определялся своеобразием звучания отечественных или же «самопальных» инструментов, прежде всего синтезаторов, а также собственно манерой исполнения и особенностями звукозаписи. Можно рассуждать о том, хорошо это или плохо, но своеобразия это точно придавало. Во-вторых, тем, что отечественная школа прогрессива во многом ориентировалась на русско-советскую, а не зарубежную музыкальную классику. И творческими ориентирами здесь стали Мусоргский, Стравинский, Прокофьев, то есть композиторы-новаторы, которые во многом ниспровергали сложившиеся традиции, ввели много нового в области гармонии, ритмики, оркестровки. Конечно, в обращении к русской классике вновь можно видеть «руку» ELP с их «Pictures at the Exhibition», но я полагаю, что наша музыка была впитана рокерами, так сказать, ещё с молоком матери. Ведь она часто звучала по радио и телевидению, а многие наши прогрессив-рокеры (тогда будущие) учились в музыкальных школах и даже институтах. В-третьих, как ни странно, я бы отметила влияние отечественной эстрады с её приподнято-лирическим мелодическим строем – хочешь не хочешь, а всё это тоже впитывалось, и чувствуется у самых разных представителей нашего прогрессива, от «Автографа» до Azazello. Как и отсылки к фольклору – но в основном у тех, кто непосредственно стремился к синтезу фолка и рока, как «Ариэль» или «Песняры». Всё это и определило своеобразие отечественного прогрессива, которое ощущается до сих пор.

KM.RU: Как вы классифицируете так называемую «рок-оперу»? Ясно ведь, что «рок-опера» - это слишком общий термин. Считаете ли вы, что все последующие рок-оперы и «гитарные мюзиклы» имеют один корень и начало, имя которому «Иисус Христос — Суперзвезда»?

- В СССР рок-опера «Иисус Христос – Суперзвезда» действительно имела значение некоего первоисточника, давшего импульс к развитию жанра. Произведение Уэббера и Райса, попав к нам, опять же, на «завозных» виниловых пластинках, вызвало большой интерес в профессиональном музыкальном сообществе, о чём есть специальные исследования, например, очень содержательная статья Елены Андрущенко о том, как эту оперу оценивал Шостакович. А в «неформальном» пласте отечественной джазовой и рок-музыки «Jesus Christ», без сомнения, сыграл роль некоей «порождающей модели». Это и «подпольные» постановки на английском и русском языках (группы «Арсенал», «Мозаика», прибалтийские коллективы, всё это уже в начале 70-х), и влияние на музыкальный язык, выбор сюжетов – мифологических, исторических, на драматургию отечественных рок-опер. Иногда слышны просто явные воздействия, как, например, в рок-опере «Прометей прикованный» группы «Високосное лето» или «Сказании о Емельяне Пугачёве» «Ариэля». В 80-е годы у нас был настоящий рок-оперный «бум», и сегодня записи с пометкой «рок-опера» всплывают в тех же интернет-архивах. Стоит, конечно, иметь в виду, что далеко не все эти произведения можно отнести собственно к оперному жанру, часто они представляют собой просто последовательность номеров, объединённых неким общим сюжетом. Вопрос о классификации рок-опер на самом деле очень сложен. Сегодня есть и метал-опера, и панк-опера, и рэп-опера, она же хипхопера, и рок-мюзикл – жанр, который исторически появился раньше рок-оперы (вспомним «Волосы» Макдермота) и стал неким переходным звеном к ней. Всё зависит от средств и стилистики, которые выбирают авторы, а они весьма разнообразны. Наверное, наиболее популярная сегодня разновидность – это метал-опера, также родившаяся на Западе, но у нас получившая вполне достойное воплощение, например, в постановках группы «Эпидемия».

Обложка новой книги Елены Савицкой

KM.RU: Градский, Рыбников, Ярушин, Артемьев, Холопов — в советской России, как и в России современной, пишут, писали и будут писать рок-оперы и рок-мюзиклы. Чем, по-вашему, они отличаются от произведений зарубежных композиторов, в чём их особенности?

- Видимо, в том же, чем отличается отечественный прогрессив-рок от зарубежного: выбор сюжетов, стилистика, влияние русской классики... Например, несколько произведений написано по мотивам «Слова о полку Игореве» – это «Слово об Игоревом походе» «Диалога», «За землю русскую» «Ариэля» – пусть в обоих случаях это изначально был соцзаказ, но получилось в итоге неформально и даже на злобу дня, особенно у «Диалога». Стоит отметить и влияние фольклора, например, в «Емельяне Пугачёве» «Ариэля», «Песне о доле» «Песняров». При этом довольно часто отечественные произведения в жанре рок-оперы отличаются ощутимой, даже подчёркиваемой намеренно эклектичностью: например, такие глыбищи, как «Мастер и Маргарита» Градского или «Преступление и наказание» Артемьева. Интересно, что наши композиторы ведут поиски новых жанровых разновидностей и драматургических решений, подходящих именно для отечественной сцены – стоит отметить лайт-оперы Александра Пантыкина или мюзиклы Кима Брейтбурга. А вот с творчеством липецкого композитора Антона Холопова я прежде не была знакома, надеюсь найти записи его произведений. Спасибо, что обратили на него моё внимание.

KM.RU: Елена, первой вашей работой стала книга о группе King Сrimson. Почему вы решили написать именно о них? От многих меломанов я не раз слышал, что «кримсоны» – это и есть вершина развития музыкальной культуры с приставкой «рок». Что вы об этом думаете?

- Я уже немного сказала о том, что первым моим исследованием о King Crimson была дипломная работа, написанная ещё в середине 90-х в Академии музыки имени Гнесиных. Хочу сказать, что педагоги академии к выбору темы отнеслись с пониманием и оценили саму музыку, за что я им очень благодарна, особенно моему научному руководителю Евгению Викторовичу Дукову, который стал моим Учителем на всю жизнь. Тем более что творчество King Crimson действительно является просто кладезем и музыкальных, и философских смыслов, его очень интересно анализировать. И для меня оно стоит в ряду наиболее выдающихся явлений музыки ХХ века вообще, не только рока (не буду говорить, что оно является «вершиной рок-культуры», ибо мы никогда не знаем вообще всего и нельзя категорически утверждать, что кто-то самый лучший и «самый великий»). При этом оказалось, что при анализе такой музыки вполне можно использовать инструментарий академического музыкознания. Ведь прогрессив-рок (тогда, правда, я использовала в основном термин арт-рок) вообще тесно связан с академической музыкой – как классической, так и современной, авангардной. Соответственно, тут можно применять уже наработанные средства для изучения, скажем, мелодики, гармонии, фактуры или звуковысотных систем. Конечно, при этом необходимо добавлять что-то, что помогло бы раскрыть рок-специфику – например, анализ саунда, то есть особенностей звучания, связанных с применением электрического звукоусиления, характерных исполнительских приёмов и так далее. К тому же творчество King Crimson настолько глубоко и разнообразно, у них настолько отличаются разные периоды и даже «близлежащие» альбомы, что можно о них писать бесконечно.

KM.RU:Теперь понятно, что привело вас к книге.

- Да, поэтому логичным был следующий шаг – доработать диплом и издать его в виде книги, что и произошло в 2008 году. Конечно, изначальный материал был очень сильно расширен и дописан, введён контекст не только арт-/прогрессив-рока, но и вообще развития рок-музыки 1960-2000-х годов. Есть мысли о переиздании этой книги, но надо дописать достаточно большой кусок, связанный с нынешним возрождением King Crimson. Нам даже посчастливилось побывать на двух концертах – в Париже в 2015 году и в Кракове в 2018-м. Невероятные впечатления!

KM.RU: Елена, немного шуточный вопрос. Что вы можете сказать о разных музыкально-духовных экспериментах Роберта Фриппа? Я имею в виду школу Guitar Craft, ну и прочие штучки. Все, что делает мэтр, по определению является важным и нужным, или за все, что он сделал для мировой музыки, мы можем позволить ему быть чудаковатым эксцентриком?

- Ну, Guitar Craft – это вполне серьезная школа гитарного мастерства, где участники действительно занимаются не только развитием техники по особой фрипповской методике, но и различными духовными практиками. Потому что, по мысли Роберта, исполнительское искусство – это не только правильное движение медиатором вверх-вниз, но и философия, самопознание, медитация. Эти школы и сегодня проводятся, уже под названием Guitar Circle. Например, летом этого года четырёхдневный курс пройдет в Америке под руководством самого мэтра. Другой вопрос, что в последнее время во многом «благодаря» локдауну и интернету мы узнали Роберта с совершенно неожиданной стороны – как весёлого и действительно эксцентричного человека, который устраивает забавные «завтраки» в своём поместье с супругой – панк-певицей Тойей Уиллкокс, наряжается в невообразимые наряды, танцует танец маленьких лебедей, исполняет панк-каверы и даже даёт себе выбрить ирокез. И всё это явно делает с удовольствием. Для людей, которые привыкли воспринимать King Crimson как очень серьёзную рок-группу с «трагической» картиной мира, а самого Фриппа – как истинного джентельмена в неизменном чёрном сюртуке, это стало едва ли не шоком. И я знаю поклонников, которые этот его новый – а на самом деле, возможно, настоящий образ - не могут принять. Хотя «английский юмор» у King Crimson был всегда, и даже по ранним, ещё докримзоновским опытам в составе абсурдистской группы Giles, Glies and Fripp что-то подобное можно было заподозрить. Честно, мне нравится этот образ Фриппа, он такой милый и домашний, и развенчивает этот неприступный имидж музыканта-скалы, памятника самому себе. Вообще он стал гораздо ближе своей аудитории, ему даже можно задать «горящий» вопрос и получить в меру едкий ответ. Так что творчество King Crimson, вероятно, стоит переосмыслить с новых позиций.

KM.RU: Для тех, кто пока не читал ваших книг, давайте проясним фундаментальный вопрос — в чем же всё-таки отличие арт-рока от прогрессив-рока? К чему вы пришли за годы изучения?

- Да, это действительно вопрос весьма серьёзный. Часто эти термины рассматривают как синонимы, хотя разница, безусловно, есть, и на это обращают внимание многие исследователи (среди отечественных – Валерий Сыров, Ольга Слынько, я тоже в своих книгах стараюсь разъяснить). Безусловно, арт-рок стилистически в большей степени связан с академической культурой, классическим искусством – как, например, Procol Harum или ELP с их отсылками к барокко; к тому же «классический» арт-рок зачастую характеризуется более мягким звучанием с акцентом на клавишные (орган) или акустические инструменты. Прогрессив-рок же в самом названии содержит некую «вперёдсмотрящую» составляющую – это направленность на эксперимент, усложнённость средств и формы, нередко – на виртуозность, показ технических возможностей, что влечёт за собой и более жёсткий саунд. Но всё же сегодня очень сложно бывает разграничить арт- и прогрессив-рок, которые, если уж так строго рассуждать, часто сливаются в творчестве одной группы и даже в одной композиции, взять тех же King Crimson. В последнее время в международных классификаторах и энциклопедиях типа progarchives.com утвердилась некая унифицированная терминология с акцентом на прогрессив. То есть, с одной стороны, прогрессив-рок используется как «зонтичный» термин, охватывающий большое количество музыкальных явлений, в которых есть связь с «классикой», новаторство, экспериментальность, сложность выразительных средств и так далее. С другой стороны, используется множество более локальных терминов с приставкой «прогрессив» или, сокращённо, просто «прог». Мне такой подход кажется на сегодняшний момент более универсальным и понятным, поэтому я его приняла за основу, хотя совсем от термина арт-рок не отказываюсь. Тем более что у нас была своя специфика – раньше был заимствован термин арт-рок, а потом больше стали употреблять понятие прогрессив-рок.

KM.RU: Чтобы быть прогрессивным, нужно постоянно прогрессировать — так?

- Да, другой вопрос, что многие современные прогрессив-группы уже не прогрессивны в изначальном понимании, то есть в их музыке уже нет новаторства, экспериментальности, а есть некие наработанные клише, наборы из ломаных ритмов, сложных гармоний или «навороченных» инструментальных партий. Я недавно опять размышляла над этим вопросом, и поняла, что для меня в определении «прогрессивности» важны два параметра. Во-первых, наличие в самой музыке моментов развития, движения вперёд, преодоления граней формы, а не просто чётко размеченного конструкта из одних и тех же элементов, пусть и довольно «сложных». То есть важен прогресс как процесс, развитие. И, во-вторых, есть ли в музыке игра со стилями, звучаниями, необязательно это может быть связано с «классикой», но, опять же, это выход за пределы привычного для рока набора средств. Вот эти моменты преодоления заданности кажутся мне показателями прогрессивности, пусть и достаточно интуитивно понимаемыми.

KM.RU: Интересно узнать ваше мнение, почему так называемая «сложная музыка» почти недоступна сегодня для понимания большинству людей? Я проводил эксперимент. Включал близким знакомым Фрэнка Заппу, Джона МакЛафлина, Atomic Rooster, Aphrodite`s Child и т. д. – реакция была одна: «Выключи, в этом нет музыки, у нас болит голова». Дело именно в «сложности» для восприятия или есть другие причины?

- Не знаю, возможно, это вопрос личных вкусов или музыкального воспитания. Честно говоря, я сама Фрэнка Заппу, например, могу слушать в ограниченных количествах. С одной стороны, это здорово – образовывать своих друзей и знакомых, ставить им любимую музыку, возможно, из этого что-то получится. С другой стороны, сейчас можно найти единомышленников в любой части света, предметно обсудить с ними любимые группы и пообщаться. Зависит ещё и от настроения, и от окружающей обстановки, от желания воспринимать что-то «сложное» и необычное именно здесь и сейчас. На ходу и в ситуации, когда тебя постоянно отвлекают, тяжело сосредоточиться и понять, «о чём» вообще музыка. Идеально создать для себя обстановку концертного зала, чтобы хотя бы час на хорошей аппаратуре послушать что-то новое для себя и непростое, и чтоб никто не отвлекал и под рукой не было телефона с соцсетями. Это, конечно, тяжело, но попробовать можно!

KM.RU: Поговорим о книге «Прогрессив-рок. Герои и судьбы», которая есть у меня в библиотеке. Вопрос аналогичен тому, что я задавал о недавно вышедшей книге. Как пришли к ней, как отбирали для нее героев?

- Ну, тут тоже всё просто – после книги о King Crimson захотелось написать что-то более теоретическое и обобщающее о прогрессив-роке, и тут в ход пошёл уже материал моей диссертации, тоже, конечно, расширенный и дописанный. Там как раз о терминах, стилевых подвидах, региональных сценах и так далее. А главными героями стали группы и артисты, о которых я писала статьи для «ИнРока» – Van Der Graaf Generator, Gentle Giant, Yes и Рик Уэйкман соло, Rush, Marillion, Dream Theater, The Flower Kings. Кстати, именно эта книга, возможно, будет скоро переиздана, так как она с «Советским арт-роком» составляет серию, которая в дальнейшем продолжится.

KM.RU: Елена, что сейчас происходит с артом и прогрессивом в стране, можете сделать некий общий срез? Я выделяю для себя группу Teashroom Time Band, группу Roz Vitalis и работы композитора Антона Холопова. Наверняка вы знаете намного больше меня.

- Сейчас прогрессив-роковая сцена у нас интенсивно развивается, у неё есть своя публика, фестивали, даже лейблы. Да, «ИнПрог» приказал долго жить (хотя ещё не вечер), но потом был фестиваль «Прогрессия», в Петербурге регулярно проводится фестиваль фьюжн- и прогрессив-рока «Babooinum», наш коллега журналист Пётр Кулеш часто приглашает близкие прогрессиву команды на свои «Кулеш-джемы». Есть ещё концерты-вечеринки, посвящённые творчеству Rush (под руководством группы Moving Waves), а были в своё время и Заппа-фесты, которые проводил Александр Костарев. Да, и нужно упомянуть мини-фестивали ProgDay, которые мы проводили в Клубе Алексея Козлова с 2012 по 2015 годы. Кстати, на последнем из них, 21-м по счёту, состоялся большой дебют проекта «Арутюнов и Quorum», созданного известным блюзовым вокалистом Николаем Арутюновым совместно с молодой московской симфо-прог-группой Quorum. Этот проект замечательно исполнял классику британского прогрессив-рока, который был большой любовью Арутюнова, записал два альбома и даже выступил с оркестром и хором. К сожалению, в связи с безвременным уходом Николая из жизни прекратилась и деятельность этого коллектива... Ещё я для себя выделяю прог/психоделик/краут-рок-группу Vespero, очень понравился второй альбом Compassionizer – это проект Ивана Розмаинского, жду новые альбомы собственно Roz Vitalis, «Мыса Луны» (они, насколько известно, уже на подходе), Happy55, Iamthemorning, Eternal Wanderers. Надеюсь, что когда-нибудь будет записан и новый шедевр Azazello, которые, кстати, недавно объединились для выступления на «именном» фестивале AzaFest в Тынде... И ещё хочется отметить не «чисто» прогрессив-роковый, но очень тонкий по музыке, ностальгически-обаятельный проект Inna Pivars & The Histriones. В общем, есть что послушать!

Фото: С Николаем Арутюновым (после концерта "Арутюнов и Quorum", 2016)

KM.RU: Спасибо, весьма познавательно. Вопрос о недавно ушедшем от нас Александре Градском. Каково, по-вашему, его влияние на становление и развитие не просто «русского рока», а именно рок-музыки как глобального искусства, которое имеет глубокое содержание упакованное в сложные формы?

- Да, уход Александра Градского – это огромная потеря. Его влияние на становление отечественного рока действительно очень существенно. Оно началось ещё в конце 60-х – начале 70-х, то есть в период, когда группы массово переходили от исполнения англоязычных каверов к собственной музыке на русском языке. Тут Градский со своими «Скоморохами» были одними из пионеров, причём в их творчестве можно обнаружить ростки самых разных стилей – от блюз-рока и хард-рока до арта и, конечно, фолк-рока. Интересно, что уже в те времена Градский мыслил циклами, в том числе создавал произведения на стихи классических поэтов – Шекспира, Бёрнса, что потом нашло отражение в его более позднем творчестве. Он объединял отдельные замыслы в нечто цельное. Даже довольно разрозненные записи начала 70-х объединил во вполне концептуальную пластинку «Размышления шута». А его виниловый диск 1980 года «Русские песни» – это и энциклопедия форм работы с фольклором в роке, и концептуальный альбом с выстроенной драматургией, на основании чего его тоже можно причислить к прогрессиву. Уже упоминались его рок-оперы. Вокал тоже – объединение академической и эстрадной манеры, но он настолько уникален, что вряд ли возможно его хотя бы копирование.

KM.RU: И последний вопрос. В чем феномен «шестидесятых»? И есть ли какие-то параллели с «шестидесятыми в СССР» – то есть «восьмидесятыми»? И здесь же: ожидается ли новый «золотой век» для настоящей, глубоко духовной, для истинной музыки?

- Это слишком глобальный вопрос, чтобы ответить на него в двух словах, а я и так уже наговорила слишком много. У нас были и свои шестидесятые (которые начались ещё в конце 50-х), и прекрасные, несмотря ни на что, восьмидесятые – тот же русский рок в его лучших проявлениях я ценю очень высоко. Не говоря уже о том, что именно это десятилетие – «золотой век» классического отечественного прогрессив-рока в лице таких групп как «Автограф», «Диалог», «Горизонт» и других. Было, разумеется, и очень много сложностей, зажимов, запретов, когда приходилось действовать вопреки всему, и потом – неожиданной свободы, с которой тоже надо было что-то делать. Мне кажется, что истинная музыка и вообще настоящее искусство – оно внутри нас, для этого не надо ждать нового «золотого века», тем более что он, судя по всему, никогда и не наступит. Просто сядьте и послушайте Баха, Бетховена, Рахманинова, Артемьева, King Crimson, Led Zeppelin, Yes, Porcupine Tree, The Flower Kings, или ту музыку, которая вам кажется прекрасной и возвышенной. Или приходите на концерт «Автографа» в «Градский-Холл» 15 апреля. Видите, не могу я без рекламы предстоящих событий в мире прогрессив-рока!

KM.RU: Елена, огромное спасибо! И за интервью, и за приглашение на «Автограф».

Беседовал Роман Богословский