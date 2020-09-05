Город Толедо в Испании - все, что нужно знать туристу

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Город Толедо когда-то был столицей Испании, он находится в часе езды от Мадрида

Это место, которое действительно стоит посетить, потому что оно невероятно красивое и органичное, а также вмещает в себе множество достопримечательностей.

Площадь населенного пункта составляет 232,1 км2, а высота его центра 529 м. На момент 2007 года численность населения была 78 тысяч 618 человек. Расположенный на реке Тахо, он является официальным центром архиепископства. Толедо даже был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В эпоху кельтоиберийцев на территории города первыми были возведены крепости, а в 192 году до нашей эры римлянином Марком Фульвием было сломлено сопротивление племени карпетанов, которые отчаянно этому сопротивлялись. После этого там был основан форпост Толетум.

Местность славилась наличием залежей железной руды не так далеко от города, из-за чего жители поселка чеканили собственные монеты. Геологами были раскопаны остатки роскошных вилл тех времен, что свидетельствовало о романизации поселения. В начале своего существования оно имело даже собственный акведук, но до наших дней сохраниться ему не удалось.

Современное общество прозвало Толедо «городом трех культур», потому что в нем каждый дом напоминает о мирном сосуществовании на территории мусульман, христиан и евреев. В декоративных элементах, некоторых фрагментах зданий, общей структуре города заметно особое арабское влияние. Толедо притягивает к себе множество туристов, желающих окунуться в атмосферу улочек, которые помнят времена, когда бывшую столицу посещали знатные личности королевских кровей.

Климат и природа Толедо



Климат в Толедо больше характеризуется, как континентальный. В данной местности довольно сухая зима и жаркое лето, причем количество осадков здесь минимальное. Большой разницы в ночных и дневных температурах нет. Жарче всего в городе летом, соответственно и осадков в этот период мало, а вот зимой температура воздуха опускается до +0 градусов.

Что посмотреть в Толедо



Мест, которые не стоит посещать в городе Толедо, просто не найти, каждая улочка и здание заслуживает внимания. Попадая сюда, первое, что поражает туриста, это узенькие улочки, все они приветливо и романтично выглядят. Но с наступлением ночи представление несколько меняется, иногда кажется, что вот-вот к вам навстречу выйдет рыцарь или монах.

Достопримечательности Толедо представляют собой множество исторических ценностей и архитектурных памятников. Чего стоит один Кафедральный собор, который по легенде был построен на месте, где Святому Ильдефонсу явилась Богородица. Фасад украшен вполне типичными образцами французской готики, но как только попадаешь внутрь, убранство, сочетающее в себе детали таких стилей, как платереско и мудехар, просто поражает. Самым главным убранством собора является алтарь из алебастра, не меньшее восхищение вызывают творения Ван Дейка, Эль Греко и Гойя, которые хранятся в ризнице.

Толедо известно своим дворцом Алькасар, представленным в виде крепости четырехугольной формы с установленными по углам защитными башнями. Отдельные части его фасада имеют отличительные характеристики, например, северная часть здания украшена бесчисленными фронтонами, пилястрами и орнаментами. Со временем ее украсили фигурами воинов;южный фасад более строгий по оформлению.

На сегодняшний день в Алькасаре размещается Музей осады вместе с одной из крупнейших библиотек Испании.

Внимания туристов заслуживает и мост Алькантара, церковь Иглесия де Сантьяго де Аррабаль, площадь Пласа дель Конде с известной на весь мир церковью Санто Томе. Те, кто бывал в Толедо, рекомендуют к посещению больницу Таверы в виде крупного комплекса зданий, в который вошли церковь, дворец-музей и два колонных дворика.

События и праздники Толедо



В каждой стране и городе есть торжества, которые имеют большое значение для местных жителей. Для толедовцев самым любимым является религиозный праздник Тела и Крови Христовых. Его задачей является напомнить людям сущность евхаристии. По этому поводу организовывается целая процессия, а улицы украшаются цветочными гирляндами, яркими полотнищами.

Праздники в Толедо в честь небесных покровителей организовываются довольно часто. Ниже приведены одни из самых значимых после дня Тела и Крови Христовых:

23 января праздник Сан Ильдефонсо;

9 декабря чествуется Санта Леокардия;

15 августа отмечается праздник Вирхень Саграрио.

Возможно, вам посчастливится застать Страстную Неделю, которая имеет национальное туристическое значение, или же торжественное шествие к часовне Девы Долины.

Как добраться до Толедо



Планируя поездку в бывшую столицу Испании, нужно быть готовым к тому, что добираться туда придется с пересадками. Сначала вам нужно попасть в Мадрид, а уже оттуда вы сможете на поезде или автобусе добраться до пункта назначения, это порядка 70 км.

С вокзала Atocha раз в два часа следует поезд в Толедо, который довезет вас туда за полчаса. Стоит отметить, что о билетах нужно заботиться заранее, потому что билет может быть выдан только после введения специального кода, который пассажир получает на этапе бронирования. Стоимость проездного документа равна 20 евро в обе стороны.

Если вы решили отправиться в Толедо на автобусе, то нужно попасть на вокзал Plaza Eliptica, где каждые 30 минут отправляются рейсовые автобусы, вплоть до 23.00 вечера.

Сложно ответить на вопрос, чем и как добраться до Толедо будет лучше, потому что каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Например, поезд доставит вас на место быстрее, но это обойдется дороже. Но в тоже время вокзал Толедо настолько прекрасен, что многие готовы заплатить больше, только для того, чтобы увидеть эту красоту собственными глазами. Что касается автобусов, то они и стоят дешевле, и ходят чаще, поэтому на таком виде транспорта вы можете уехать из Толедо в любой момент.

Где остановиться в Толедо



Как и в любом туристическом городе, здесь есть множество отелей на любой вкус и кошелек. Количество присвоенных гостиничному комплексу звезд говорит об уровне предоставления сервиса в нем, удобствах и наличии дополнительных услуг. При поиске лучше ориентироваться на отзывы туристов.

Если вас не смущают большие скопления туристов, то вы можете остановиться в исторической части Толедо, ограниченной городскими стенами. Если вы предпочитаете поселиться неподалеку от вокзала, то не помешает знать, что там всего один отель и называется он Принцесса Галиана. Такой вариант хорошо подойдет тем, кто приехал и планирует уезжать на поезде.

Больше отелей уже в районе главных городских ворот Пуэрте де Бисарга, их там порядка 10. Также можно поселиться внутри крепостных стен, например, в гостинице Casa de los Mozarabes — это дом XVI века.

Полезные советы туристам



Подводя итог, хотелось бы сказать, что поездку в Толедо нужно организовывать заранее. Это означает, что нужно составить маршрут посещения достопримечательностей или заказать экскурсию, также следует забронировать номера, и решить, на каком транспорте вы будете туда добираться. Это избавит вас от лишней траты времени и денег, путешествуя по Толедо.

Фото с сайта Pixabay.com

