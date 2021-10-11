Прививка от безумия

Будет ли когда-нибудь доведена до граждан правда о вирусе, который неожиданно с новой силой вспыхнул в нашей стране сразу после проведения выборов? У многих людей возникает резонный вопрос: «От коронавируса ли на самом деле умирают люди?»

Ковидная статистика, транслируемая медиа для каждодневного потребления, точно завтрак по расписанию, ежедневно рисует сотни жертв от вируса. Оставить равнодушным эта информация вряд ли кого может. Но только ли сам новоиспеченный вирус так уж виноват в увеличении смертей?

Что на самом деле скрывается за этими сухими цифрами статотчёта? Не хотят ли на вирус свалить все промахи в системе управления с так называемой «оптимизацией» здравоохранения, отсутствие должной профилактики, подготовки медиков, здорового питания, разрушение «витаминной» промышленности?

Раз уж чиновники так увлечены статистикой, то почему в таком случае не сообщают цифры, сколько умерло от инфарктов и инсультов? Так, от ишемической болезни сердца, по экспертным оценкам, умирает в разы больше россиян, чем заболевших ковидом. Или болезни системы кровообращения: они традиционно занимают первое место в структуре смертности населения страны, составляя почти 50%! А вот пневмония как таковая как будто вообще исчезла из природы, уступив место сплошному буйству ковида.

По данной статистике логично было бы предположить, что именно хронические заболевания, имеющиеся у людей, стали основанием провоцирования болезни и вероятной смерти, например, из-за диабета или астмы. Болезни, которые, по большому счёту, современная медицина так лечить и не научилась. Выходит, что ковид-вирус в данном случае лишь провокатор усиления патологий, а не самостоятельный «игрок»?

Если так, то тогда нужно бороться не с вирусами, которых в природе тысячи, а за укрепление иммунной системы человека. С какой высокой трибуны кто-нибудь произнёс, что в стране для этого делается? Равно как с последствиями «мусорного» питания, которое за многие годы потребления условно съедобных продуктов привело «в хлам» всю иммунную систему человека. Прививки явно на такой статус спасителей людских жизней слабо тянут, потому что никаким боком сам иммунитет поднять не могут. По крайней мере, как явствует из уст самих медиков, это наукой не доказано. Да и тайна функционирования иммунитета вообще сегодня для медиков так и не раскрыта. Тогда о чём вообще речь идёт?

В сегодняшних условиях, если кто-то из власть предержащих реально хотел бы извлечь опыт влияния эпидемии на здоровье граждан, в том числе 2020-го года, то внимательно прислушался бы к профессионалам из отрасли и вне её. Обеспокоенные складывающейся ситуацией эксперты намекают на то, что большинству ослабленных болезнями граждан в больнице делать нечего. Причина в том, что внутрибольничные заразы могут окончательно добить пациента в силу возникновения «идеального шторма» из целого букета вирусных, бактериальных и грибковых проявлений, которых и здоровому человеку выдержать непросто.

Однако что-то не видно хотя бы каких-то внятных позиций и мер, которые помогли бы людям ориентироваться в том, как лечиться дома. Не бежать сломя голову на КТ, чтобы пройти исследование и получить значительную дозу облучения для и без того слабого организма, а планомерно и системно повышать сопротивляемость организма на домашнем карантине.

А то потом родственники умершего в больнице получат справку о смерти, где будет написан диагноз: «коронавирусная инфекция, вызванная Covid-19». Но при этом будет приписка, что «вирус не идентифицирован», потому что троекратный ПЦР-тест положительных результатов не дал. А в пояснениях по хроническим заболеваниям будет значиться атеросклеротическая болезнь сердца. И лечить в палате будут гормонами и антибиотиками именно от ковида. Так, может быть, от подобного лечения, а не от той болезни и умирает столько людей сейчас?

Элита лечится в спецклиниках по индивидуальному плану, а всем остальным предлагается «протокол Минздрава», по которому всех ковидников нужно лечить под кальку, по одному сценарию.

Будет ли когда-нибудь доведена до граждан истина о вирусе, который неожиданно с новой силой вспыхнул в нашей стране сразу после проведения выборов? А объяснения чиновников на сей счёт уже даже и не оригинальны. Типа рост вирусных заболеваний связан с возвращением детей в школы и взрослых из отпусков.

У многих людей возникает резонный вопрос: «От коронавируса ли на самом деле умирают люди?»

Особенно тогда, когда чудодейственным средством профилактики объявлены медицинские маски. Думается, что многие уже начали вспоминать школьный курс учебника по биологии и понимать то, что размеры вируса несопоставимы с безопасностью: он входит в поры маски, примерно, как горошина в футбольные ворота. Зачем же тогда вводить в заблуждение наивно верящих граждан? Даже сами специалисты говорят о том, что, по крайнее мере, маску нужно носить больным, а не здоровым. То есть тотально всем её носить нелогично и даже вредно. Получается, навязывание повсеместного ношения данных атрибутов поголовно каждому - это не про здоровье? А про что тогда? Инициаторы данного эксперимента надеются принудить всех граждан надеть себе кляп на рот, чтобы просто молчать «в тряпочку» и в качестве новой религии поклоняться богам Bigfarm и жажды наживы тех, кто за всем этим стоит?

Люди сделали свой выбор. Кто сделал прививку, не должен по логике инициаторов вакцинной кампании болеть, а тем более умирать. И им же не должно быть страшно общение с непривитыми, так как их, как явствует из заявления официальных лиц, надежно защитили в ходе проведенной вакцинации. Так в чём же тогда проблема? Каждый делает свой выбор сам! Непривитые сделали свой выбор в силу своего понимания сложившейся ситуации. И имеют по Конституции страны полное право на такое непростое, но осознанное решение!

Но продолжают давить на врачей, обещая им премиальные выплаты в том случае, если склонят к вакцинации определённое число своих пациентов. На работодателей.

При этом чиновники самого высокого ранга призывают сразу сделать прививки и от гриппа, и от коронавируса, не считаясь с возможными последствиями для здоровья. Это потому что никто не несёт ответственность за свои слова?

С политических трибун, как мантра, опять звучит посыл, что высокий уровень смертности от COVID-19 связан с тем, что болеют люди, которые не сделали прививки. При этом один высокопоставленный чиновник, не моргнув глазом, заявляет, что инфекция перестанет распространяться, когда показатель коллективного иммунитета достигнет 60% от взрослого населения. А другой тут же, что коллективный иммунитет сформируется, когда привьются или переболеют примерно 80% россиян. Так кто же прав, разберитесь хотя бы между собой? Или вы сами не можете разобраться даже с тем, что такое коллективный и клеточный иммунитет? При этом, от какого штамма вируса вы вообще хотите чуть ли не 100% привить, если он постоянно мутирует?

Тут же Минздрав, особо не афишируя, фактически хочет легализовать на территории страны использование импортных вакцин. Как же так? Столько пафоса было по поводу отечественных вакцин, а теперь сдача позиций на милость заграничного продукта? В чьих интересах принимаются втихушку такие решения?

Школу нельзя пропускать без уважительных причин более двух дней подряд. А если сопли, то нужно сразу вызывать врача. И в этом случае приезжает спецбригада медиков в спецобмундировании и пытается лезть в нос - делать забор для ПЦР-тестов. Почему приравняли всех даже не ОРВИ-больных к ковидным? Зачем требуют всех отПЦРить? Чтобы увеличить ковидную статистику? А затем школы понудить уйти на удалёнку и всю систему жизнедеятельности граждан опять отправить на длительный карантин? Не для этого ли в Москве хотят внедрить массовое тестирование на коронавирус среди школьников? Хотя преподносится это всё в качестве благодетельности и заботы о здоровье подрастающего поколения. А кто-нибудь спросил родителей - законных представителей своих детей?

Как следует из проекта бюджета на следующий год, значительно сокращаются расходы на социальную поддержку населения и здравоохранение. Не это ли реальная «забота» о своих гражданах?

Зато пышным цветом увеличивается проведение лотерей всяческих выплат для вакцинированных россиян. Тем самым фактически в открытую проводится политика сегрегации населения по принципу привился / не привился. Над людьми ставится социальный эксперимент, итогом которого станет разжигание ненависти среди людей и разрушение всех традиционных ценностей. А это, кстати, статьи Уголовного кодекса!

Не попахивает ли такой подход откровенным безумием со стороны инициаторов такого исцеления?

Рьяным поборникам коронабесия пора бы остановиться, а то не ровен час, этот цунами накроет и их самих девятым валом.

И чтобы не потребовались другие вакцины – от глупости, лени, жадности и главное – от безумия.

