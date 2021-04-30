День рождения Александра Киселя, 5 мая, Live Stars

19:02 30.04.2021

5 мая в клубе Live Stars соберутся интересные артисты, добрые люди и огненные музыканты

Все это для того, чтобы вместе с Александром Киселем и проектом #Kisel отметить его день рождения! У нас будет огненная тусовка, будут выступать друзья виновника торжества — группы МодеМ, ЭПИТАФИЯ, Артур Беркут, Vera Fox и другие, и сам Александр Кисель вместе с ними исполню 10 своих песен, некоторые вы услышите впервые.

Вас всех будет ждать праздничный концерт и домашняя атмосфера.

Начало в 18.00. Будет много сюрпризов!