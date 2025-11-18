Оргазм Нострадамуса «Трибьют. Vol 3» (2 CD)

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Трибьют. Vol 3», Стиль: рок, Год: 2025

Из всех панк-проектов улан-удэнский «Оргазм Нострадамуса» стал едва ли не самой перепеваемой группой. За последние 10 лет было выпущено минимум четыре трибюта этим проповедникам анархо-аморализма. Один из них — неформатный и полуэлектронный — издал лейбл Iconic Promo. Все остальные изданы лейблом «Изоляция Рекордс», выпустившим также максимально полную антологию «ОН» и книгу стихов их лидера Алексея «Угла» Фишева.

Нынешний двухдисковый трибьют не содержит каких-то громких имен (за парой исключений, речь о которых ниже), но в нем нет и откровенно провальных композиций. Известно, что «оргазмы» записывались далеко не в лучших условиях, и этот сборник, в основном, дает понять, как звучала бы легендарная команда, если бы заматерела и набрала в профессионализме. Особенно отличились в этом плане земляки Угла «Вицли Пуцли» с надрывной версией «Горбунов» и убедительной «Отвратиловкой», новгородская «Гиена» (которая была в 2020-м и во втором томе трибюта), звучащая, что твоя «Коррозия металла», и «Мистерия» с отчаянной «Сердешной».

Перепевать «Оргазм Нострадамуса» - не женское дело, что блестяще опровергла в свое время Сабрина Амо и «Аборт мозга» с совершенно непревзойденной интерпретацией «Танцев до неба». И в этом трибьюте нет чисто женских проектов, однако глумливые девичьи подпевки присутствуют в «Весеннем жертвоприношении» в исполнении московской банды с развеселым названием «Сланцы за сотку». Надеемся, в такой обуви они хотя бы не выходят на сцену…

«Оргазм Нострадамуса» - это не только огнегривый панк-хардкор, но и эксцентрика на грани фола. Некоторые участники третьего трибьюта сохраняют и приумножают данную составляющую стилистики группы. И если «Цикл» старательно воспроизводит в начале «Кукольного театра» «забастовочную» речь вконец деградировавшего сторожа Маркела, то Miristica Fragrans добавляет от щедрот своих в финале «Жалкой собачонки»: «Х...к, х...к — мы слушаем «Маяк»».

Из более-менее известных коллективов в третьем трибьюте отметились скотокорцы St. Vagina Dentata и концептуалисты из Твери «Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля». Первые сняли вчистую «Обыкновенный сексизм», но сделали это настолько угарно, что душу долой! «АХСИМСЗ» превратили «Анти-все» в целый радиоспектакль. Нонконформистским строчкам усиленно возражает маразматическая бабушка, которая рекомендует «больше трех не собираться» и торжественно провозглашает: «Цой жив!» Но смешнее всего, когда она восклицает «слава Богу, песня закончилась», хотя до конца еще дело не дошло.

На примере «Ансамбля Христа...» прекрасно видно, что в выигрыше (как впрочем и в любом трибьюте) оказываются те, кто творчески переосмыслят оригинал. Впереди планеты всей, конечно, «Эволюция Говновоза» с истошной (!) антиколыбельной (!!) акапельной (!!!) «Спи». На общем тяжелом фоне, который к концу второго диска начинает утомлять, прекрасно заходят более близикие к традиционному року «Удовлетворительное поведение» с серфовой «По берегу реки» и «Арагон» с «Пробуждением».

«Изоляция Рекордс» все как обычно сделала красиво, выпустив CD с витиеватой графикой, где угадываются гипертрофированные персонажи песен Алексея Фишева, и буклет с фотографиями групп-участников.