Как лучше хранить искусственные цветы

13:36 7.02.2021

Зачем искусственные цветы дома и как их хранить

Цветы – это украшение вашего дома, которые создают атмосферу праздника и эстетики. Однако живые цветы быстро увядают, требуют ухода каждый день. Поэтому альтернативой являются искусственные цветы, выполненные из разных материалов: пластика, текстиля, керамики и при помощи различных техник: 3D-принтеров или вручную.

Изделия хорошего качества невозможно отличить от натуральных, а самый главный плюс - они требуют уход раз в месяц (влажная уборка) и могут прослужить вам несколько лет при правильной эксплуатации.

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Что и какие факторы влияют на срок годности/хранения?

Как хранить?

Советы и рекомендации

Что и какие факторы влияют на срок годности/хранения?



• Прямые солнечные лучи (более 2 месяцев)

Пагубно влияют на материл цветков. Он станет более тонкий, хрупкий (в случае с пластиком). Тканевый изделия быстро потеряют свой прежний вид, а именно сочную цветовую палитру.

• Близкое расположение нагревателей и отопительных приборов

Искусственные цветки не пропитаны огнеупорными составами. Поэтому близкое расположение может привести к пожару. Будьте внимательны при расположении интерьера в доме.

• Резкие перепады температур

Натуральные домашние растения зависимы даже от небольших колебаний температур. А искусственный декор не терпит высоких температур и низких. При резких перепадах структура растения портится, делая его очень хрупким.

Как хранить?



1. Срок годности растений зависит от материалов, из которых они изготовлены:

текстильные букеты смогут присутствовать в вашем интерьере в отличном виде 1 год;

изделия из пластика, латекса и керамики прослужат вам около 3 лет.

Срок годности может меняться в зависимости от условий хранения, как в большую, так и в меньшую сторону.

2. Оптимальная температура хранения букетов от +5 до 35°С, с относительной влажностью воздуха 60 – 80%.

3. Если декоративные цветы используются в оформлении сада (уличный декор), то их нужно будет убрать в теплое помещение на зимовку.

4. При транспортировке декора старайтесь не подвергать материалы резким температурным перепадам. Не трогайте цветы сразу после занесения их в помещение, т.к. они очень хрупкие в этот момент.

5. Существуют 2 вида искусственных цветов: на стеблях отдельным бутоном и композиции из оформленных букетов. Вторые следует хранить в закрытых контейнерах по одному экземпляру в каждом.

6. Цветы поштучные одного вида и размера должны быть упакованы в одинаковых контейнерах. Можно использовать картонные коробки из под строительных материалов, ящики или пластмассовые ванны. Обязательно тонируйте прозрачные стенки ящиков бумагой или накрывайте плотной тканью. Это нужно сделать, чтобы искусственные цветы не потеряли первоначальный насыщенный цвет и не пожелтели от прямых солнечных лучей.

7. На внешней стороне ящика или на крышке укажите количество и виды растений внутри коробки. Подписи должны быть яркими и крупными. Проследите, чтобы маркер не стирался, а был перманентным. Если букеты хрупкие, обязательно сделайте пометку об этом.

Советы и рекомендации



1. Если цветы не используются в декоре ежедневно, их следует хранить в темном недоступном месте. Но сначала нужно подготовить растения к хранению – провести уход:

1.1. Сдуть пыль с цветов холодным воздухом с помощью фена.

1.2. Протереть влажной тряпкой или рукой бутоны и стебли растений. Пластиковые элементы можно вымыть в душе комнатной водой без моющих средств.

1.3. Провести термическую обработку тканевых лепестков. После влажной уборки цветы могут потерять первоначальный внешний вид – помяться. Вернуть прежнюю форму можно с помощью обычного парогенератора или утюга.

1.4. Распределить цветы по коробкам.

2. При помещении цветов в коробки следует учитывать их цветовую палитру. Нельзя располагать белые бутоны с красными, т.к. пигмент может перейти с более темного цветка на светлый.

3. Цветы следует располагать в коробках слоями, прокладывая их офисной или пищевой бумагой, бумажными полотенцами или полиэтиленовой пленкой. Нельзя заворачивать цветы в газеты, т.к. чернила покрасят бутоны.

4. В коробки с текстильными бутонами, вставками из перьев и меха должно вкладываться противомольное средство.

5. Следите за количеством цветов в одной коробке. Их не должно быть много, чтобы они не помялись. Между крышкой и экземплярами должно оставаться пространство.

6. Коробки должны быть перевязаны шпагатом, перемотаны скотчем для герметичности. Внутрь не должны попасть мелкие жучки, микроорганизмы и частички пыли.

7. Другой способ хранения – вертикальный.

7.1. Подготовьте букеты к зимовке (влажная и термо уборка).

7.2. Затем оберните стебли в плотную ткань, придав ей конусообразный вид.

7.3. Плотно перетяните ткань с двух сторон шпагатом или атласными лентами.

7.4. Данную конструкцию можно подвесить к потолку или полкам в кладовке или гараже.

8. При покупке искусственных растений в комплекте должна быть оригинальная коробка. Не выбрасывайте этот «дом», там вы сможете хранить цветы в период, когда они не нужны в интерьере.

9. Еще один способ хранения для небольших видов – модульные блоки.

10. Изделия из керамики запрещено хранить в пластмассе.

10.1 Хрупкое изделие нужно упаковать в воздушно – пузырчатую пленку или пенопласт.

10.2 Далее подготовить коробку (на дно положить мягкую подложку), которая будет соответствовать размерам декоративного материала, чтобы оно не каталось по периметру. При этом варианте нельзя оставлять пространство между коробкой и верхом изделия, поэтому заполните его скомканной газетой.

10.3 Обязательно укажите, что внутри расположена хрупкая вещь!

11. Будет хорошо, если вы сможете проверять цветы раз в месяц. Аккуратно откройте коробку, отряхнув ее от пыли вначале. Достаньте 1 стебель, встряхните его. Проделайте те же движения со всеми экземплярами в коробке.

Фото с сайта pixabay.com