Юта научила не переживать без повода на юбилейном концерте с оркестром в Кремле

Концерт Юты состоялся в Государственном Кремлёвском дворце 25 марта 2026 года

На столь престижной площадке певица отметила 25-летие творческой деятельности. За минувшую четверть века артистка сумела перепробовать себя во многих амплуа: радоформатный поп-рок начала нулевых, озорной панк-рок альбома 'Девочка", утонченная стилизация под ретро в "После", мелодичная электроника пластинки "Кстати" и многое другое. Все это стало возможным благодаря восприимчивой и чуткой душе певицы, что в итоге привело ее к написанию проникновенных патриотических песен.

Неудивительно, что именно эта сторона творчества Юты стала в итоге основной линией концерта, который стартовал со слов певицы о том, что нам надо быть сильными, как учили нас старшие, правдивыми - да и просто быть. Столь важное напутствие предваряло песню "Быть выше", которая 4 года назад морально поддерживала десятки тысяч жителей России в нелегкие дни начала СВО. Теперь же композиция раскрылась в полной мере благодаря звучанию оркестра под управлением прекрасной Ли Отта, детского хора и Ансамбля Александрова. В более роковом ключе, но также в сопровождении оркестра прозвучала "Живи".

"Папа мне написал, что это будет очень хороший концерт", сразу же заинтриговала зрителей певица и заметила, то 25 лет в разрезе творческой жизни - очень незначительный период. Многогранность певицы тут же подтвердили следующие две песни - "Мое поколение" с участием танцующих детей и "О нем", о которой в 2006 году близкий Юте человек пренебрежительно отозвался как о "попсе", но она посчитала это комплиментом, так как написать настоящий поп-хит невероятно сложно. Симфонические инструменты максимально обогатили эту и без того берущую за живое вещь.

К патриотической теме Юта вернулась в "Струне",во время которой на сцене материализовался сам заглавный герой песни - Владислав Головин. Зал аплодировал защитнику Отечества стоя, а он скромно признался, что песни Юты вывели его в свое время из трудного душевного положения, заставив буквально встать с кровати. Певица же поблагодарила маму Струны Ирину Владимировну, исполнив для таких самоотверженных женщин, как она, вместе с ансамблем "Жены героев" "За Россию". Настало время вспомнить и о мамы самой Юты, благодаря которой певица плачет только от избытка красоты в искусстве. Например - от стихов Софии Юдиной, прочитавшей несколько своих произведений со сцены Кремля.

Что касается Юты, то она двигалась к истокам, исполнив один из своих самых первых хитов "Падать". Сочинив его в 2001м, она ещё не знала, что женщина должна уметь ждать. Но с годами ей удалось освоить и эту премудрость, чему свидетельством стала песня "Я буду ждать тебя". Ещё одной благодарностью матери от певицы стала песня "Мама".

В песне "Радоваться", с помощью которой Юта предложила создать соответствующий настрой всему Кремлю, она сыграла на клавишных, а аккомпанировали ей не только согруппники и оркестранты, но и участники хора под управлением Александра Колчака. Сдедом прозвучала баллада «Имя», которую, как выяснилось, особо дорога Юте, так как оказалась первой песней, написанной за деньги для одного телепроекта. Правда, обещанного гонорара артистка так и не получила, поскольку заказчики — крупный телеканал — требовали на саундтрек и права, но отдать кровное артистка так и не решилась. Решение было правильным, ибо в противном случае мы бы могли сейчас и не услышать «Имя» во всей оркестровой мощи.

Этапным для Юты оказался и саундтрек к сериалу «Солдаты», который побудил изменить в лучшую сторону отношение к службе в армии у многих парней. Из него Юта исполнила фрагмент песни «Та самая девчонка», который плавно перешел в песню «Я девочка». В этой логической цепочке не хватало только заглавной вещи из альбома «Девочка». Зато в ходе исполнения «Я девочка» отличное шоу показал играющий с Ютой 23 года бас-гитарист Михаил Бакунин, который сначала несмело, а потом все более и более брутально принялся исполнять припев от женского лица.

Сугубо мужской ответ на девичьи мечты Юты дал поэт Сергей Лобанов прочитавший стихотворение «Вечность» с отсылками к творчеству певицы и убойным финалом: «Мы должны замахнуться на вечность, чтоб она замахнулась на нас». И Юта замахнулась, поднимая вечные темы в песнях «Герой», «За ленту» (с хором Ансамбля Александрова), «Калина красная» (с народными танцами в девушек»цветастых сарафанах) и «За жизнь» (который уже считают своим гимном бойцы на передовой), «Любимый мой», «Русские « и «Невернувшийся солдат».

Напоследок музыканты побаловали зрителей хитами - «Чуть неуверенно», «Кстати» и «Жили-были» (обе с детским хором), а также визитная карточка «Хмель и солод, перед которой виновница торжества попросила: «Никогда не переживайте без повода!» Еще один рецепт счастья был дан перед финальной — 25-й по счету! - «Это все для нас»: «Нас постоянно журят близкие, чтобы мы стали лучше. Но давайте каждый скажет сегодня себе: я потрясающий человек!»

Безусловно — сама Юта могла себе сказать это в день концерта с полнцм правом! А те, кто пропустил столь значимый концерт, могут вскоре насладиться его телеверсией, который покажут на канале НТВ.