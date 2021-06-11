«Би-2» вместили всю историю русского рока в несколько аккордов

Незабываемый концерт группы «Би-2» с программой «Выйдем из дома» прошел в Оренбурге в начале июня

Сейчас все силы музыкантов брошены на подготовку грандиозного шоу NewBest XL, которое состоится 20 июня в столичном БСА «Лужники». Активных гастролей у группы нет, поэтому ее выступление в СКК «Оренбуржье» воспринималось как генеральная репетиция перед столичным шоу. В то же время, концерт на уральской земле был и чем-то большим, потому что программа оказалась достаточно неожиданной.

Реклама концерта была выше всех похвал. Организаторы из известной столичной компании Volkov Pro позаботились о том, чтобы афиши мероприятия были не только на каждом шагу в самом Оренбурге, но и в спальных районах других городов области. В итоге народу на концерт попало ровно столько, сколько позволяли эпидемиологические ограничения, о которых неустанно напоминали громкоговорители перед концертом. Однако ощущения зияющих пустот в спорткомплексе не возникало – в том числе и благодаря тому, что необходимые для соблюдения социальной дистанции свободные места в сидячих секторах были задрапированы полотнищами с изображением зрителей.

Начали «Би-2» с заглавной песни программы с заветными словами «Выйдем из дома». В чутье музыкантам не откажешь, потому что прошлогодний хит «Депрессия» появился тогда, когда уставшие от локдауна люди иногда ловили себя на опасениях, что это заточение окажется вечным. Теперь же пеня стала залогом возвращения к нормальной жизни. Те же ощущения вызывал и видеоряд: на боковых экранах музыканты вот-вот были готовы вырваться на простор из надежных замков, а на основном экране улетал в лазурную даль самолетик, будто позаимствованный из доброй детской книжки.

Перед «Лайками» добродушный Шура Би-2 выдал зрителям санкцию на громкое пение и аплодисменты. Воспользовавшись рекомендациями и выданными заранее перед входом в зал картонными Микки Маусами, публика навела красоты. А в «Виски» отличился Лева Би-2, который воспроизвел эксцентричный танец сантехника Борщева из комедии «Афоня» Георгия Данелии. Это был далеко не единственный креатив от фронтмена. Во время «Молитвы» Лева невероятно достоверно изобразил крутящуюся вокруг своей оси балерину. Вообще порою музыканты резвились, как дети, затеяв даже игру в паровозик под «Философский камень».

Важным элементом готовящейся программы NewBest XL оказалась «Дурочка» с завораживающим видеорядом. На экране девушка с обворожительно глупым выражением лица показывала соблазнительные па, но полноценно танцевать отказывалась. За нее, как обычно, приходилось отдуваться непоседливому Леве Би-2.

Не проигнорировали «Би-2» и обратную сторону медали, транслируя тревожные переживания в новинке «Пекло», под которую сцена окрасилась в кроваво красные тона. «Вечная призрачная встречная» открыла небольшой блок религиозных песен, достойное место в котором заняла недавняя премьера «Бог проклятых». Подлинным подарком для жителей оренбургской земли стала щемящая «Родина», которая помогала острее прочувствовать всю степень любви к своим порою неухоженным и обшарпанным, но таким бесконечно близким районам. Даже «бетонному яйцу Фаберже» из текста этой песни нашелся свой местный аналог – расположенный через дорогу от СКК «Оренбуржье» комплекс «Национальная деревня» с лубочными зданиями, посвященными народным промыслам.

На концерте «Би-2» музыканты отдали дань не только разным культурам, но и собратьям по оружию. В песне «Мой рок-н-ролл» Шура, предложив «уместить всю историю русского рока в несколько аккордов», спел фрагменты из «Никто не услышит» «ЧайФа», «Группы крови» «Кино», «Невесты» «Мумий Тролля», «Ромашек» Земфиры и «Опиума» «Агаты Кристи». Конечно же не обошлось и из фрагмента группы «Smile» группы «Сети», представитель которой – клавишник Ян Николенко – исполнил его самолично.

Сюрпризы не завершились и на этом. Уже под занавес, когда, казалось бы, все должно было идти по накатанной, «Би-2» поделились еще одним фрагментом программы NewBest XL – извлеченной 2 года назад из архивов песней «Зажигать». Когда зрители выходили с концерта, на их глазах зажигались оренбургские фонари. А значит волшебство от «Би-2» сработало!

P.S. Когда готовился этот репортаж, «Би-2» объявили о еще одном концерте из серии NewBest – в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» 14 августа 2021 года. Группа «Сети» выступит на разогреве, так что история русского рока продолжается, и несколькими аккордами тут дело уже явно не обойдется.

