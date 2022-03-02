Rhapsody Of Fire «Glory for Salvation»

Rhapsody Of Fire «Glory for Salvation»

Исполнитель: Rhapsody Of Fire, Название: «Glory for Salvation», Стиль: симфо пауэр-метал, Год: 2021

Страшный сон олдскульного фаната: одиночный и вечно разгоняемый пикет в аду с грозным плакатом «Верните Луку Турилли». А пока вот так упертые поклонники страдают и мучаются, Rhapsody Of Fire выпускают сильные альбомы. Последний из них как раз повествует о том, как наделавшего всевозможных ошибок героя вызволили из ада молодцы из мифической страны Нефалим.

«Glory for Salvation» записывался ровно таких условиях, чтобы получиться именно таким — непредсказуемым, в меру задиристым и в меру патетическим. В апреле 2020 года гастрольная деятельность из-за злосчастного коронавируса хочешь-не-хочешь, но сворачивалась. Тогда же музыканты получили возможность записывать новый альбом, а первые плоды появились уже осенью.

В итоге 66 минут, которые длится «Glory for Salvation» пролетают на раз. У Rhapsody Of Fire множество беспроигрышных козырей, в виде симфонических вступлений, хоровых вставок и прочего пафоса из ушей. Однако только гляньте, как интересно распределяются ресурсы в альбоме! «Eternal Snow» - это сказочный речитатив чуть ли не под дудук. Дальше идет образчик фолк-метала «Terial the Hawk», под который так и порываешься сбацать джигу. Следом музыканты деловито извлекают типичный пауэр-металлический арсенал в «Maid of the Secret Sand». Ну и уж в «Abyss of Pain II» с лихвой всего: и трэша, и хоров, и мелодичных находок.

Скептикам рекомендуем обратиться к бонусу, где одна и та же баллада представлена на итальянском и испанском языках. Ничуть не удивимся, если эти затейники умеют еще и крестиком вышивать…  

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