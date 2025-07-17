"Захарова: РФ имеет право применять оружие против помогающих Украине стран"

17:58 17.07.2025

Военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против России в случае использования Украиной дальнобойных ракет Taurus, Россия ответит на это решительно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что под содействием Германии в производстве на украинской территории дальнобойных систем могут скрываться планы налаживания на предприятиях украинского ВПК локализации сборки ракет Taurus.

"Помните, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин четко обозначил российскую позицию по поводу решения стран Запада дать зеленый свет на использование их дальнобойных систем для ударов вглубь территории России. Эта позиция останется неизменной, Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России, в случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что как бы не старался Запад замаскировать такие планы - им не удастся "спрятать концы в воду", так как первые сбитые ракеты российскими системами ПВО быстро позволят установить, где и как производились такие системы, а главное - назвать страну происхождения. "А о последствиях мы уже предупреждали", - заключила дипломат.