Тараканы! «15. Худым и злым»

Исполнитель: Тараканы!, Название: «15… Худым и злым», Стиль: панк-рок, Год: 2021

Разделение не самых длинных альбомов на две выходящие по отдельности части оправданно далеко не всегда. Но в случае с новым двойником «Тараканов!» «15» - это вполне закономерный шаг. Если первая часть получилась социально ориентированной, то вторая — личностной.

Ведь только в такой работе могла оказаться такая песня как «Три ампулы морфина» - посвящение умершей от рака в 2018-м маме Дмитрия «Сида» Спирина. Ради этого он даже вернулся к излюбленной в молодости формуле «один куплет — один припев», ведь искусственно выжимать из себя слова в подобной ситуации — не самое лучшее решение. Еще пронзительнее звучит вынесенная в бонусный раздел фортепианная версия этой миниатюры.

Масштабные темы, вроде Холокоста, тоже подаются в «Худым и злым» в приглушенных тонах. Песня «Желтая звезда» написана от лица узника, не испытывающего ничего, кроме страха и растерянности, а красивое гитарное соло и хоровые партии — больше из разряда реквиема, нежели героики. А в песне «В мире животных» показана приниципиально иная личина страха — безответственная трусость. Здесь применяются краски совсем иного рода: умиротворенный рассказ Николая Дроздова о повадках страуса и гротескный госпел с женскими вокализами.

Нашлось место в альбоме даже своего рода тосту — посвящению Андрею Макаревичу «Тот, кто спел уже обо всем». Текст песни составлен представляет собой центон, сплошь составленный из цитат «Машины времени», а гитара наигрывает тему из «Поворота», некогда перепетым еще группой «Четыре таракана». Ближайший аналог этого посвящения — оммаж «Гражданской Обороны» Борису Гребенщикову «КБГ-рок». Но у Егора Летова в этой песне была еще важная линия о невозможности стать кем-то еще. А в новом альбоме «Тараканов!» этой коллизии посвящена отдельная песня «Лучшая версия меня».

Личностное — отнюдь не значит корректное. В «Лучшей версии меня» эпизодически проскальзывает ненормативная лексика, а в «Давай останемся врагами» Сид запальчиво оспаривает старый тезис «худой мир лучше доброй ссоры». Зачем он так делает, исчерпывающе обосновано в песне «Говори, что думаешь / Думай, что говоришь».

«Худым и злым» адресован именно тем, кто выстрадал право поступать подобным образом. Ведь, если человек не воспользовался возможностью погибнуть молодым, то он хотя бы имеет право остаться собой.