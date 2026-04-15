Генпрокурор РФ предложил дать доступ силовикам к смартфонам граждан

Генеральный прокурор России Александр Гуцан высказался о предложении разрешить правоохранителям проверять данные с мобильных устройств граждан без решения суда. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации. Речь идет о доступе к государственной системе, содержащей сведения об IMEI мобильных устройств, их привязке к SIM-картам и владельцам, пишет "Российская газета".

"Такой инструмент значительно упростит решение задач оперативно-розыскной деятельности", - пояснил суть своего предложения генпрокурор, отметив, что данная мера поможет разыскивать лиц, скрывшихся от следствия и суда, уклоняющихся от наказаний, а также без вести пропавших.

При этом он подчеркнул на недопустимость нарушения конституционных прав граждан, потому такие предложения требуют тщательной разработки.

  1. 16.04.2026, 00:13
    Гость: buslaif

    Существует масса способов узнать интересующие данные у человек и без прослушивания телефонов. Взять к примеру «шпионов в коробке», которых приносят граждане в свой дом собственными руками. «Алисы» и «Маруси»- т.н. умные колонки могут выпотрошить у граждан всю необходимую информацию. В семейных разговорах часто громко повторяют «номер и код карты», «код от двери», «адрес бабушки» и пр. Источником информации может стать и камера ноутбука. А потом люди удивляются, что с банковской карты исчезла приличная денежная сумма. Не пора ли компетентным органам взять в оборот разработчиков подобных дивайсов Яндекс, Googl и Mail.ru Group?

  3. 15.04.2026, 23:30
    Гость: buslaif

    А генпрокурор не знает, что право прослушивать телефонные разговоры давно есть у силовых структур — ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и таможни. Это регулируется законом № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности».Прослушивание возможно и без решения суда, но с обязательным его уведомлением в течение 24 часов. Речь идёт о случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления.В некоторых случаях телефонные разговоры сотрудников может прослушивать работодатель, но только если работники об этом оповещены и под роспись дали своё согласие. Согласно решению Конституционного Суда, родители также могут использовать приложения для прослушивания происходящего вокруг ребёнка ради обеспечения его безопасности, но при условии, что полученные сведения не будут распространяться и использоваться для причинения вреда другому лицу.

  4. 15.04.2026, 23:19
    Гость: Гость

    К чему катится великая якобы православная Россия? К реестру привитых и не привитых....
    /////////////////
    Начёт "не привитых" в прямом смысле этого слова.Если человек не желает прививаться от всякого рода заразы, но подцепив её начинает распространять среди граждан,то он имеет на это право? Ну а если это такое заболевание,которое становится угрозой для жизни многих,в т.ч.детей и самого инфицированного? Имеет ли он такое право? Право лишать жизни ни в чём неповинных граждан?

Все комментарии (67)
