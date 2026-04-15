Генпрокурор РФ предложил дать доступ силовикам к смартфонам граждан

Генеральный прокурор России Александр Гуцан высказался о предложении разрешить правоохранителям проверять данные с мобильных устройств граждан без решения суда. Об этом он заявил на пленарном заседании Совета Федерации. Речь идет о доступе к государственной системе, содержащей сведения об IMEI мобильных устройств, их привязке к SIM-картам и владельцам, пишет "Российская газета".

"Такой инструмент значительно упростит решение задач оперативно-розыскной деятельности", - пояснил суть своего предложения генпрокурор, отметив, что данная мера поможет разыскивать лиц, скрывшихся от следствия и суда, уклоняющихся от наказаний, а также без вести пропавших.

При этом он подчеркнул на недопустимость нарушения конституционных прав граждан, потому такие предложения требуют тщательной разработки.