ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении

07:42 10.04.2026

В марте объем наличных денег в обращении в России вырос сразу на 300 миллиардов рублей. Об этом говорится в свежем информационно-аналитическом комментарии Банка России, посвященном денежно-кредитным условиям, сообщает РИА Новости.

Для сравнения: в феврале прирост составлял около 200 миллиардов рублей. В ЦБ отмечают, что нынешний мартовский показатель оказался заметно выше значений, характерных для прошлых лет.

Регулятор связывает такую динамику в том числе с перебоями в работе мобильного интернета. На этом фоне и граждане, и бизнес стали чаще заранее формировать запас наличных, чтобы не столкнуться с трудностями при повседневных расчетах.

Фактически речь идет о стремлении подстраховаться на случай сбоев в цифровых сервисах и безналичной оплате, что и привело к более заметному спросу на наличные деньги.