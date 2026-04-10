ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении

В марте объем наличных денег в обращении в России вырос сразу на 300 миллиардов рублей. Об этом говорится в свежем информационно-аналитическом комментарии Банка России, посвященном денежно-кредитным условиям, сообщает РИА Новости.

Для сравнения: в феврале прирост составлял около 200 миллиардов рублей. В ЦБ отмечают, что нынешний мартовский показатель оказался заметно выше значений, характерных для прошлых лет.

Регулятор связывает такую динамику в том числе с перебоями в работе мобильного интернета. На этом фоне и граждане, и бизнес стали чаще заранее формировать запас наличных, чтобы не столкнуться с трудностями при повседневных расчетах.

Фактически речь идет о стремлении подстраховаться на случай сбоев в цифровых сервисах и безналичной оплате, что и привело к более заметному спросу на наличные деньги.

Комментарии читателей

  1. 10.04.2026, 12:04
    Гость: вот оно, вот оно , этот священный ИНН

    ТАСС
    9 апреля в 19:10
    НСПК: банки с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП
    С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).Известия
    "Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК", — отметили там.РИА Новости
    Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту или даже получить новый паспорт, однако ИНН является практически незаменяемым реквизитом.NEWS.ru
    Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в Национальной системе платежных карт.РИА Новости

    Страшно подумать КАК МЫ В ССССР жили без личных кабинетов, личного ИНН и СНИЛСов.Да, и без карт. Только наличные . И прекрасно справлялись, всё работало.

    Просто ИНТЕРЕСНО.

    ЧЕМ ЦБ , Партии и Правительству мешают наличные .Прям поперёк горла им наличные встали. Тьфу!

  2. 10.04.2026, 11:45
    Гость: Это просто праздник какой-то!-гыы

    Это просто праздник какой-то!-гыы

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/04/10/tsentrobank-rf/922321-tsb-rf-zafiksiroval-rezkii-rost-obema-nalichnykh-v-obrashc

    ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЛЮДЬМИ КАК ХОТЯТ, ГЛУМЯТСЯ, а потом ОНИ ЕЩЁ и УДИВЛЯЮТСЯ????
    Уже не знают чего придумть-то проценты какие-то , то переводы в небольших суммах блокируют, да, покупал туфли намедни у ИП, там всё чин-чинарём, арендует угол в стройцентре, так называется просто, 15 км от Кремля. Вежливо попросили "а можно наличными если можно"КОНЕЧНО, мы ПАТАМУ ШТА игнорируем цифровой беспередел.

  5. 10.04.2026, 11:13
    Гость: Ясен пень

    Нет доверия к режиму, сколько времени ложь можно крутить. Люди понимают, во власти далеко не их представители. Сколько бы они не ставили припонов, вплоть до развала, но наворованное им не сохранить. Придут другие люди в службы достанут и за бугром.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Air Force США050624-F-2295B-004 "/>
США развернули операцию по спасению сбитых над Ираном летчиков
КСИР сообщил о гибели главы иранской разведки
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Правительство не поддержало запрет на зарубежную недвижимость для депутатов
Трамп допустил «смерть целой цивилизации» при грядущих ударах по Ирану
Избранное
Алексей Кортнев подарил Дмитрию Хоронько песню Чарли Чаплина
Зверобой «Русская Весна»
Веня Д'ркин «Донецкая бобина» (2 CD)
Театр безумия АГ «Телевизионная сеть» (интернет-сингл)
От локдаунов к чипизации мозга
Интервью с Владимиром Ластенко: каким должен быть маркетинг для стартапа?
Горшенев «Песни брата. Концерт памяти Михаила Горшенева» 19 июля, VK Stadium
Плюс дебилизация всей страны...
Мигранты вместо журналистов?
РУБИ КОНцы «Бэдтрип» (интернет-сингл)
«Чайф» (зимняя акустика), 25 февраля, «Крокус Сити Холл»
]]>
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации