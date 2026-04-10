ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
В марте объем наличных денег в обращении в России вырос сразу на 300 миллиардов рублей. Об этом говорится в свежем информационно-аналитическом комментарии Банка России, посвященном денежно-кредитным условиям, сообщает РИА Новости.
Для сравнения: в феврале прирост составлял около 200 миллиардов рублей. В ЦБ отмечают, что нынешний мартовский показатель оказался заметно выше значений, характерных для прошлых лет.
Регулятор связывает такую динамику в том числе с перебоями в работе мобильного интернета. На этом фоне и граждане, и бизнес стали чаще заранее формировать запас наличных, чтобы не столкнуться с трудностями при повседневных расчетах.
Фактически речь идет о стремлении подстраховаться на случай сбоев в цифровых сервисах и безналичной оплате, что и привело к более заметному спросу на наличные деньги.
Оставить комментарий
ТАСС
9 апреля в 19:10
НСПК: банки с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП
С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).Известия
"Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК", — отметили там.РИА Новости
Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить карту или даже получить новый паспорт, однако ИНН является практически незаменяемым реквизитом.NEWS.ru
Осуществляет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в Национальной системе платежных карт.РИА Новости
Страшно подумать КАК МЫ В ССССР жили без личных кабинетов, личного ИНН и СНИЛСов.Да, и без карт. Только наличные . И прекрасно справлялись, всё работало.
Просто ИНТЕРЕСНО.
ЧЕМ ЦБ , Партии и Правительству мешают наличные .Прям поперёк горла им наличные встали. Тьфу!
В марте объем наличных денег в обращении в России вырос сразу на 300 миллиардов рублей. Об этом говорится в свежем информационно-аналитическом комментарии Банка России, посвященном денежно-кредитным условиям, сообщает РИА Новости.
ИЗДЕВАЮТСЯ НАД ЛЮДЬМИ КАК ХОТЯТ, ГЛУМЯТСЯ, а потом ОНИ ЕЩЁ и УДИВЛЯЮТСЯ????
Уже не знают чего придумть-то проценты какие-то , то переводы в небольших суммах блокируют, да, покупал туфли намедни у ИП, там всё чин-чинарём, арендует угол в стройцентре, так называется просто, 15 км от Кремля. Вежливо попросили "а можно наличными если можно"КОНЕЧНО, мы ПАТАМУ ШТА игнорируем цифровой беспередел.
а что же хотели ,если карты не работают....
а вы хотели услышать реальную причину "В процессе построения чебурнета"?
Нет доверия к режиму, сколько времени ложь можно крутить. Люди понимают, во власти далеко не их представители. Сколько бы они не ставили припонов, вплоть до развала, но наворованное им не сохранить. Придут другие люди в службы достанут и за бугром.