Юта помогла собакам и кошкам Илоны Броневицкой на концерте в Туле

Юта сыграла большой акустический концерт в тульском Harats Pub 25 сентября

В последние годы певица вышла на тот уровень, когда электрические концерты ее группы должны играться преимущественно в больших комфортных залах с отличным звуком, светом и умопомрачительными нарядами. Клубный формат стал для нее тесноват. Но пандемия внесла коррективы в планы многих артистов. Вот и Юта отметила в Туле небольшой персональный юбилей.

Годом раньше она, подустав от повсеместных ограничений, засела дома и стала усиленно осваивать гитару. Это позволило ей вскоре начать серию акустических концертов. Но, по большому счету, мы имеем дело с анплагтами, поскольку в них принимает участие полноценный рок-состав. Но, на самом деле, диапазон звучания группы в таком формате крайне широк. Барабанщик Александр Фомин, играет то на кахоне, то на перкуссии. Гитарист Дмитрий Лазеев нередко уходит в жаркие рок-н-ролльные соло. Новая «Земля» зиграется при минимальном участии ритм-секции. А порою звучание камерного состава вообще начинает обретать электронный флер - несмотря даже на отсутствие клавишных.

Когда-то группа «Кукрыниксы», играя в одном концерте акустику и электричество, окрестила эти программы «белым» и «черным» отделением. Предстала перед тульскими поклонниками во всем белом и Юта. Да и вообще на этом концерте царила атмосфера света, тепла, доброты и доверительности. Посетовав, что лето быстро пролетела, певица заговорила о том, что считает свой возраст «самым кайфовым» и вовсе не считает, сколько ей там лет — 40 или 42. Искренность ее рассуждений подтвердила песня «В глубине твоего сердца».

Когда Юта поинтересовалась у зрителей, что в жизни самое главное, одна девушка тут же выдала ответ: «Радоваться». Поразившись установившейся телепатической связи с туляками, артистка тут же выдала песню с таким же названием. А «Та самая девчонка» отсылала к тем временам, когда Юта начала карьеру кинокомпозитора в сериале «Солдаты».

«Свидание» побудило ее вспомнить о целых трех фан-клубах, к которым она относится с одинаковым пиететом. Их члены читают не только мысли своей любимицы, но и предугадывают ее желания. Юта рассказала, как, собираясь в Тулу, получила от своих детей заказ на местные пряники и ума не могла приложить, как найти время на поиски сувенирного десерта. Каково же было ее удивление, когда перед концертом поклонник по имени Дмитрий принес ей в гримерку целых четыре пряника!

Продолжая тему детей, Юта вспомнила, как в детстве искренне считала, что все знает лучше мамы, а теперь не может без нее обойтись в процессе воспитания собственных чад. Сюрпризы на этом поприще возникают постоянно. На днях дети поставили ее перед фактом, что планируют отметить Новый год в лагере. Туляки великодушно посоветовали ей позволить это. «А мне что делать?» - растерянно уточнила Юта, идеально попав настроение только что исполненной песни «Чуть неуверенно» — и тут же получила приглашение встретить 2022-й в Туле.

«Имя» побудило Юту вспомнить добрым словом о певице Илоне Броневицкой. Познакомились они на российской военной базе в Сирии, где дочь Эдиты Пьехи призналась новой подруге, что шефствует над двумястами собаками и приблизительно над таким же количеством котов. Прямо на концерте в Туле Юта организовала акцию помощи «звездному» приюту, разложив на сцене свои диски и предложив их брать по системе «плати, кто сколько может». Музыкальная продукция разлетелась в считанные минуты.

На концерте зрители узнали еще немало поразительных вещей. Например, басист Александр Бакунин, играющий с Ютой с 2003 года, оказался настолько хорошим человеком, что один приятель на днях подарил ему автомобиль. Правда, к тульскому выступлению музыкант немного приболел, но держался молодцом. Группа же играла ровно два часа, исполнив, в частности, и недавно представленные синглы «Тополя» и «Земля», и абсолютную премьеру «Секрет». Музыкантов упорно не хотели отпускать со сцены, поэтому «Любимый мой» они сыграли дважды. На бис же прозвучали «Белая вьюга» и «Родина» с фрагментом «Надежды» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.