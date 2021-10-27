Композитор Бедетти «озвучил» портреты Гагарина и Сличенко работы Шилова

Итальянский композитор Тициано Бедетты устроил в Москве мировую премьеру своего фортепианного цикла «Полотна галереи Александра Шилова»

Презентация проекта состоялась в «Галерее А. Шилова» 22 октября, где гость из Италии был с собственным концертом год назад. Увиденная экспозиция на четырех этажах галереи настолько вдохновила гостя, что он загорелся идеей написать музыкальные произведения к избранным портретам кисти художника.

Обо всем этом Тициано Бедетти лично рассказал (на русском языке!) на премьере своей программы, построенной на синтезе искусств. По словам композитора, он вступил в переписку с Александром Шиловым, который дал добро на реализацию замысла. Работа закипела, а ее результатом стали порядка сорока компактных музыкальных пьес, раскрывающих русскую душу, ее родство с итальянским менталитетом и, конечно же, суть творческого метода художника.

Александр Шилов и сам присутствовал на концерте, признавшись, что впервые встретился сегодня с Тицианно Бедетти, с которым они общались до этого только по электронной почте. Живописец сообщил, что очень волнуется, как все пройдет. Еще бы — ведь Александр Шилов до последнего не знал, какие его работы выбрал итальянский гость, чтобы запечатлеть их в звуке.

Все подготовленные Тициано Бедетти музыкальные пьесы сыграла нон-стопом российская пианистка Валерия Прокушева под последовательно выводимые на экран репродукции. Несмотря на то, что основательных пауз между произведениями предусмотрено не было, зрители то и дело выражали свое отношение к происходящему бурными аплодисментами. К интерпретации работ Александра Шилова Тициано Бедетти действительно подошел добросовестно и с огоньком, подобрав для каждого свои тона. В отличие от многих неоклассиков, композитор не уходил в заумь авангардизма, а сочинил прекрасные мелодичные произведения. Ведь и полотна художника базируются на лучших традициях реалистического искусства.

Валерия Прокушева

Проект, безусловно, уникален, но аналоги, при желании, для него найти можно. Прежде всего, на ум приходят «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Например, один из портретов безвременно ушедшей дочери художника Маши Шиловой (с мишкой в руках) композитор озвучил с использованием небольшой цитаты из произведения Мусоргского «С куклой».

Совершенно иной подход был предпринят для знаменитого совместного портрета Александра Шилова с дочерью, ставшим визуальным символом галереи на Знаменке. Картина, по замыслу художника, стала воплощением рая на земле, поэтому музыкальными средствами он отобразил желание возвращаться в эту реальность вновь и вновь.

В других пьесах могли причудливым образом совмещаться джазовые синкопы с фрагментом музыкальной темы «Очи черные» и «Калинки-малинки». В интерпретациях портретов архиепископа Алексия, игумена Зиновия и картины «Заутреня» были использованы песнопения православной литургии и звон колоколов. Для раскрытия характеров скрипача Александра Якулова и певца Николая Сличенко композитор прибег к этническим темам.

Огромный заряд содержали музыкальные обрамления к картинам на военную, патриотическую тему и портрету Юрия Гагарина. Именно на такой высокой ноте завершился этот концерт, после которого Тициано Бедетти удостоился горячих благодарностей как от зрителей, так и Александра Шилова.